São João dos bilhões: Festança que aquece corações e negócios

Dos tradicionais produtos alimentícios às modernas casas de apostas; das grandes marcas aos pequenos anunciantes; do comércio de rua aos vendedores ambulantes, as festas juninas vêm ampliando sua capacidade de transformar investimento em retorno financeiro. Nada supera a cultura popular brasileira no faturamento do setor de entretenimento. O antigo caminho da roça está agora pavimentado por uma cadeia produtiva eficiente, consolidando essa tradição cultural em um mercado bilionário.

De acordo com levantamento do Ministério do Turismo, as festividades juninas de 2025 devem movimentar aproximadamente R$ 7,4 bilhões na economia brasileira, beneficiando setores como comércio, turismo, vestuário e alimentação. Mais de 24 milhões de pessoas devem participar das celebrações em todo o país, impulsionando negócios locais e nacionais.



Em Minas Gerais, a Pesquisa Expectativa de Vendas Festas Juninas 2025, realizada pelo Núcleo de Pesquisa & Inteligência da Fecomércio MG, aponta que 64,1% das empresas do setor alimentício serão beneficiadas pelo período, e 43% dos comerciantes esperam vendas superiores às de 2024. O ticket médio por consumidor deve variar entre R$ 50 e R$ 100.



Na capital mineira, a Festa Junina (em julho) ganha destaque com eventos de grande porte, como o Arraial de Belô, que atrai milhares de visitantes e deve alcançar um faturamento de R$ 20 milhões. Os dias de folia serão 11, 12, 13, 19 e 20 de julho, no Mineirinho, com quadrilhas premiadas, comidas cheias de afeto e muita música. A programação inclui shows ao vivo, comidas típicas e espaços interativos, consolidando o evento como um dos principais do calendário turístico de Belo Horizonte.

A cidade também se mobiliza com diversas festividades em bairros e espaços culturais, impulsionando o turismo e o comércio local. Belo Horizonte reafirma seu papel como centro das tradições juninas de Minas Gerais, proporcionando experiências que unem cultura e entretenimento.



O certo é que as festas juninas tornaram-se potentes ferramentas de engajamento no setor publicitário. O período festivo oferece oportunidades únicas para marcas se conectarem com seu público de forma genuína, fortalecendo identidades e impulsionando o consumo. Afinal, a publicidade desempenha papel crucial ao explorar o clima junino para divulgar produtos e serviços. Estratégias que combinam mídias tradicionais com soluções digitais - como anúncios geolocalizados, conteúdos interativos e ativações em redes sociais - criam experiências envolventes para os consumidores.



Neste ano, os investimentos publicitários devem crescer significativamente. Em São Paulo, o São João deve movimentar cerca de R$ 389 milhões na economia, enquanto no Nordeste, grandes eventos como o São João de Caruaru (PE) e o São João de Campina Grande (PB) devem gerar impacto superior a R$ 1,4 bilhão.



O crescimento do setor reflete a evolução das estratégias multicanais, que unem storytelling, realidade aumentada e parcerias com influenciadores regionais. Essa abordagem otimiza custos, amplia o retorno sobre investimento e fortalece toda a cadeia produtiva da comunicação. Marcas que alinham suas campanhas ao espírito junino - utilizando experiências sensoriais e conteúdos digitais interativos - observam aumento nas vendas e no fortalecimento do posicionamento. O período festivo não apenas promove produtos, mas constrói conexões emocionais, tornando a publicidade um dos motores do crescimento econômico e cultural no Brasil.



A publicidade nas festas juninas transcende a promoção de produtos, conectando tradição e inovação. O retorno financeiro proporcionado pelas campanhas publicitárias fortalece marcas, produtos e serviços, garantindo visibilidade e engajamento. Com experiências imersivas e estratégias criativas, esse período festivo se consolida como uma das principais oportunidades comerciais do país. Portanto, as festas juninas não são apenas celebrações culturais - são um dos mais importantes motores da economia brasileira.

Briefing

ÁRVORES DO MUNDO

A Vale lança o álbum interativo 'Árvores do Mundo' para a COP30, com 60 figurinhas ilustradas de espécies representando países da conferência. As figurinhas incluem realidade aumentada, permitindo acesso a modelos tridimensionais e conteúdos sobre biodiversidade. A distribuição será gratuita, com eventos em Belém e ativações interativas. O projeto busca engajar crianças na agenda ambiental de forma lúdica e educativa.

DeSAFIO DAS MÉTRICAS

O consumo de mídia mudou com o avanço do digital e do streaming, tornando a mensuração de audiência mais complexa. No Brasil, diferentes métricas passaram a ser debatidas não só por profissionais de mídia, mas também pelos próprios veículos, que usam esses dados para demonstrar sua relevância e capacidade de engajamento.

AUDIÊNCIA EM XEQUE

Em 2025, novos contratos trouxeram múltiplos canais transmitindo o Campeonato Brasileiro, incluindo Globo, Record, SporTV, Amazon Prime e CazéTV no YouTube. Com isso, cada veículo enfrenta o desafio de provar sua audiência ao mercado publicitário. A Kantar lançou a solução SAM, unificando métricas de TV e digital para melhor mensuração do público esportivo.

NOSSO DINHEIRO

A campanha "Para onde vai o dinheiro de BH em 2026?", criada pela Superintendência de Comunicação Institucional da CMBH e pela agência Fazenda Comunicação e Marketing, tem como objetivo ampliar o envolvimento da população. Presente em mídias externas e redes sociais, a iniciativa reforça o papel da comunicação na democracia participativa e na construção de políticas públicas.

ENGAJAMENTO

Por meio de um formulário, os belo-horizontinos registraram suas prioridades orçamentárias de forma eletrônico no Portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O aumento de 647% na participação popular em 2025, comparado a 2024, evidencia um engajamento crescente da sociedade na definição do orçamento da cidade.

FESTIVAL SESC

De 26 a 28 de junho, o Sistema Fecomércio MG oferece mais de 14 mil vagas e cerca de 300 atividades gratuitas para todas as idades em diversas atividades. O evento ocorre simultaneamente em 21 unidades do Sesc em Minas, oferecendo experiências em Cultura, Educação, Saúde, Esporte, Lazer, Turismo e Ação Social. A programação inclui aulas esportivas, oficinas artísticas, práticas de skate e outras atividades em Belo Horizonte, Região Metropolitana e diversas cidades do interior.

DIVERSIDADE

Além das atrações, o festival traz uma proposta de gamificação, onde participantes podem ganhar figurinhas e concorrer a brindes e experiências. A iniciativa, realizada desde 2018, busca valorizar a diversidade de serviços oferecidos pelo Sesc para trabalhadores do comércio e público em geral.