Campanhas casam inovação e afeto para ‘vender’ o amor

A data mais romântica do ano chegou. Neste período apaixonante, as marcas enfrentam um grande desafio: como vender o amor em uma era digital, na qual os consumidores vivem constantemente bombardeados por informações e distrações? Mas o Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho, deixou de ser apenas sobre declarações apaixonadas e presentes tradicionais. Em Belo Horizonte a expectativa é alta: consumidores devem injetar cerca de R$ 2,17 bilhões na economia local, conforme pesquisa da CDL/BH, e 59,26% dos lojistas acreditam que as vendas deste ano serão ainda melhores do que as anteriores.



Só que para atingir o bolso desses apaixonados, as marcas precisam traduzir o romantismo de forma inovadora. É fundamental ir além dos clichês e apostar em campanhas publicitárias que unam o toque humano à sofisticação da tecnologia. A personalização é o centro desse movimento — seja por meio da inteligência artificial, que cria mensagens exclusivas para cada casal, ou por experiências interativas que estimulam a conexão genuína. A estratégia é criar momentos autênticos, capazes de fazer o consumidor parar, sentir e se envolver, mesmo em meio a um mundo digital repleto de distrações.



Neste novo processo, a Inteligência Artificial se tornou uma aliada estratégica, permitindo que as marcas identifiquem padrões de consumo e desejos emocionais, gerando ofertas e mensagens altamente segmentadas. De sugestões personalizadas de presentes a campanhas que convidam os casais a reviver suas histórias de amor de forma digital, a IA torna o romantismo mais acessível e envolvente.



Com projeções otimistas no comércio, o setor publicitário ganha impulso para investir em campanhas mais inovadoras e alcançar novos mercados, fortalecendo ainda mais sua presença no cenário econômico do Dia dos Namorados em 2025. Estudos recentes indicam que, graças à intensificação das campanhas digitais e ao fortalecimento do marketing integrado, a cadeia de produção da comunicação publicitária pode alcançar um crescimento de faturamento na ordem de 10% a 15% em relação ao ano anterior. Esse avanço é impulsionado pelo aumento dos investimentos em mídias digitais, que têm maior capacidade de mensuração e segmentação, e pela expansão das estratégias de omnichannel. Em números, algumas analistas apontam que a soma dos investimentos de marcas líderes pode ultrapassar a marca dos R$ 20 milhões no período publicitário da data.



Entre os anunciantes que mais impulsionam os orçamentos, estão as marcas do segmento cosméticos. As marcas como Natura e O Boticário lideram os investimentos em mídias destinando orçamentos que podem variar entre R$ 3 e R$ 5 milhões para campanhas integradas que combinam publicidade em TV, rádio, mídia impressa, redes sociais, internet e ativações in-store, entre outras pontuais. No segmento de chocolates e similares, presentes também tradicionais nesta data, a aposta é na personalização e ações regionais. A Cacau Show figura entre os maiores investimentos, que oscilam entre R$ 1,5 e R$ 3 milhões.



As operadoras de telecomunicações e grandes grupos de tecnologia também estão entre os orçamentos que lideram as campanhas com investimento na faixa de R$ 2 a R$ 4 milhões, visando ofertar promocionais e condições especiais nos planos e produtos. Esses números refletem não só o reconhecimento da data como ponto central de comunicação, mas também a necessidade de impactar um público cada vez mais exigente, que valoriza experiências e interações autênticas.



Para que as marcas obtenham os melhores resultados no Dia dos Namorados, é fundamental adotar estratégias que integrem criatividade, tecnologia e planejamento. Entre as táticas mais eficazes estão investimento em multicanais. Ou seja: unir canais tradicionais — como TV e mídia impressa — com ferramentas digitais e redes sociais, garantindo que a mensagem alcance diferentes públicos e momentos da jornada de compra.



E vale ressaltar que as vendas para o Dia dos Namorados vêm apresentando crescimento desde 2011. O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, aponta que o comportamento dos casais de se homenagear nesta data ficou ainda mais forte após a pandemia. Do ponto de vista econômico, o mercado de trabalho aquecido e a recuperação das atividades econômicas do país têm gerado maior renda em circulação e maior confiança do consumidor. Isso permite que as pessoas fiquem mais dispostas a celebrar as datas comemorativas, pois sabem que terão recurso disponível para isso. “O mercado de trabalho está com números positivos, o que aumenta a confiança e a renda do consumidor. Esses fatores contribuem para o aumento nas vendas”, reforço Marcelo.



Segundo pesquisa da CDL/BH, para alavancar as vendas no Dia dos Namorados, 43,92% dos empresários entrevistados pretendem investir em marketing e na divulgação dos produtos. “Isso demonstra que os lojistas da Capital entendem a importância de adaptar e inovar em um mercado cada vez mais competitivo. Investir em marketing e divulgação não é mais um diferencial, é uma necessidade para quem busca se destacar e conquistar o consumidor”, completa.



Nota-se, portanto, que o maior desafio do mercado publicitário é criar instantes de pausas no ritmo frenético do dia a dia. Em um mundo hiperconectado, vender o amor significa oferecer não apenas produtos, mas experiências que reforçam a importância das relações humanas – seja através de um presente significativo ou de uma interação emocionalmente poderosa. E, neste novo cenário, quem souber unir inovação e afeto terá um lugar especial na memória e no coração do consumidor.

Briefing

Celso Lamounier Divulgação

DESTAQUE MUNDIAL

Celso Lamounier está de malas prontas para Londres, para representar Minas Gerais e o Brasil no Polaris Awards 2025, um dos principais prêmios de marketing político do mundo. Ele representa sua agência, a Voda Comunicação, destacando o papel do Brasil no cenário global da comunicação política.

SURPRESA

A campanha liderada por Celso, finalista na categoria "Local Campaigns", se destacou por eleger o prefeito mais jovem da história do município de Itapecirica, munícipio da região Centro-Oeste de Minas, distante 178 da capital Belo Horizonte. O resultado foi surpreendente até para ele, acostumado a grandes projetos e teve o reconhecimento em um projeto menor por sua estratégia eficiente, criatividade, execução impecável e resultados concretos.

INOVAÇÃO

Mesmo com trajetória em grandes campanhas, Celso Lamounier chamou atenção pelo uso inovador de pesquisas e redes sociais em uma campanha de cidade pequena. Ele reforça que excelência na comunicação política pode ser alcançada fora dos grandes centros e com recursos limitados. A premiação está programada para o próximo dia 13 de junho.

MUDANÇA NA PBH

O prefeito Álvaro Damião oficializou a troca na chefia de Comunicação Social da prefeitura. Andrea Loureiro Moreira Magalhães Alves foi exonerada e substituída pelo jornalista Giuliano Magela Fonseca Panizza, conhecido como Giu Fonseca. A mudança faz parte de uma série de alterações na equipe de governo desde que Damião assumiu o cargo.

IMPACTO

Com a nova liderança, espera-se ajustes na estratégia de comunicação da prefeitura, incluindo campanhas institucionais e relacionamento com a imprensa. Giu Fonseca já atuou em áreas de comunicação pública e pode trazer novas abordagens para a gestão da informação e transparência do governo municipal.

CORRETOR REAL

De 6 a 8 de agosto, Diamantina recebe o evento Corretor na Real, promovido pelo SINCOR-MG. A iniciativa busca reposicionar o corretor de seguros como agente de transformação social, fortalecendo sua atuação. A programação inclui fóruns, encontros regionais e uma imersão final com até 1.200 participantes. Além do impacto econômico na cidade, o evento reforça a importância do seguro como ferramenta de proteção. A proposta é conectar os profissionais com seu propósito e ampliar a visão sobre o setor.