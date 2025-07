Conheça os hidratantes labiais com sabor de balas brasileiras icônicas

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Sabe aquelas balas que têm gostinho de infância? Pois é, esses sabores tão clássicos e marcantes para tantos brasileiros foram usados no mais recente lançamento da Laby, marca belo-horizontina com mais de 20 anos de mercado. A empresa se juntou à Cory Alimentos, outra brasileira, mas do setor alimentício, para criar uma collab única e nostálgica, com o lançamento de hidratantes com sabor de bala Chita de abacaxi, Icekiss Azedinha de morango e Lílith de maçã-verde.

Os itens foram lançados no formato “Push Pull”, em uma embalagem em que o dedo se encaixa embaixo e “empurra” o produto do interior, com 3,5 gramas de produto. Eles contam com proteção solar com FPS 8 e fórmula vegana.

O lançamento significa um passo importante na história da Laby, que, segundo João Victor Almeida, diretor da marca, estava um pouco “estagnada”. “A Bravir, que produz nossos produtos, também é responsável pela fabricação de produtos labiais de muitas outras marcas, mas sentíamos que a Laby estava ficando parada. Por isso, começamos a pensar em um lançamento que lhe desse o devido destaque”.

O diretor ainda explica que a Bravir, empresa de sua família que produz os produtos da Laby, já existe há 50 anos, desde quando os hidratantes labiais eram vendidos em tabletes. “Meu avô conseguiu desenvolver a primeira manteiga de cacau do país em forma de batom, sem que fosse necessário que a pessoa usasse as mãos para a aplicação”, destaca.

Processo

A bala Chita foi a que deu início a essa collab lançada pela marca belo-horizontina Laby/Divulgação

A ideia de lançar uma linha em parceria com uma bala surgiu em reuniões internas para pensar em projetos futuros da marca. “A nossa ideia era mostrar para o mercado uma collab que de fato pareça com bala, e mostrar uma marca que combine com a nossa. Pensamos em balas que fizeram muito parte da nossa realidade e logo chegamos na Chita, por ser uma bala muito democrática, a favorita de tantas pessoas, ricas ou pobres”, explica João.

Até então, tudo isso era apenas uma ideia e, depois dessa reunião, foi preciso fazer contato com a fabricante das balas. “Nosso coordenador de projetos, o João Wanderley, foi peça essencial nesse processo. Ele que pegou essa missão e correu atrás. Descobriu que a marca que produzia a Chita, a Cory Alimentos, também era responsável pela produção da Azedinha e da Lílith”, relata.

Depois de marcarem a primeira reunião, representantes da marca visitaram a fábrica da Laby e conheceram os nomes por trás da empresa. Esse diálogo começou de fato no início de setembro de 2024. “Já era a quinta empresa que eles estavam estudando para fazer uma linha de produtos labiais”, destaca João.

Deu "match"

Não demorou para que os responsáveis pela Cory Alimentos apostassem nessa parceria. “Logo vimos que eram duas empresas com mais de 50 anos (a Bravir e a Cory), que distribuíam produtos em território nacional e que estavam passando a administração para a terceira geração, as duas são familiares”, ressalta o diretor da Laby.

Desde que firmaram essa parceria, a Laby mergulhou de cabeça no mundo das balas. Todos os dias, os doces ficavam espalhados por lá, até para que os trabalhadores pudessem comer e opinar também no produto que estavam produzindo, explica João.

“Foi muito difícil fazer uma fórmula que estabilizasse e que combinasse com o aroma das balas. Foram vários e vários lotes. Agradeço a todo o time de desenvolvimento de produto liderado pela nossa gerente Conceição”, ressalta, destacando esse lado operacional pouco conhecido pelo público.

Divulgação e futuros lançamentos

O próximo lançamento é um óleo labial com sabor da bala Lílith, de maçã-verde Laby/Divulgação

Assim como os envolvidos no desenvolvimento dos lançamentos, o público escolhido pelo marketing para receber os itens vem mostrando a nostalgia e o valor afetivo inseridos nas pequenas embalagens.

“Da mesma forma que os produtos e as balas são democráticos, também pensamos em uma divulgação democrática, inicialmente feita em BH”, completa João, reforçando que optaram por um saco de balas com os hidratantes juntos e até mesmo na distribuição deles nos sinais, como tradicionalmente acontece com a Chita na capital mineira.

O diretor ainda afirma que, além dos “Push Pull”, a Laby vai ter dois outros lançamentos frutos dessa parceria. O primeiro é um óleo labial incolor com aroma de Lílith que reage com o PH da pele, atingindo diferentes tons nas bocas das pessoas. O segundo é uma bisnaga com aroma da Icekiss Azedinha de morango.

Os três sabores de hidratantes “Push Pull” podem ser comprados pelo site da Bravir (cada kit com três unidades do mesmo aroma por R$ 25,79, ou o trio com uma unidade de cada bala por R$ 29,79). É possível encontrar os produtos em algumas farmácias de Belo Horizonte.

