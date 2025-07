Pri Lessa, maquiadora dos famosos: "prefiro make nacional do que importada"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A maquiadora e influenciadora Pri Lessa, conhecida por seu trabalho com nomes como Virginia Fonseca e Juliette, contou quais as principais tendências de make e ainda deu dicas para quem quer montar o look sozinha. Em entrevista ao Estado de Minas, ela também deu um panorama do mercado nacional de beleza, além de spoilers dos lançamentos de sua linha com a marca Catharine Hill. Pri foi uma das palestrantes da Professional Fair, um dos principais eventos da área.

Lessa destacou que o mercado brasileiro está mais forte do que nunca, especialmente na resistência dos produtos. "Lá fora, eles priorizam embalagens bonitas, mas pouca cobertura. Aqui, com nosso clima quente e úmido, a maquiagem precisa durar”, diferenciou.

Para Pri, os produtos nacionais não devem nada aos importados. "Tem coisa que eu prefiro mais do que marcas internacionais profissionais. Corretivo, por exemplo, eu sempre amei da Kryolan. Hoje em dia, minha linha e outras nacionais têm qualidade igual ou superior”, comparou.

Em alta

"A maquiagem hoje acompanha muito a moda", afirmou. Para ela, a maior tendência atual é a maquiagem que embeleza sem excessos. "Super esfumada, mais beauty, que combina com qualquer roupa e valoriza o rosto sem depender de cores muito marcadas”, destacou. Durante a aula, ela demonstrou que o acabamento é fundamental para o look.

Uma das técnicas favoritas da maquiadora é o contorno labial que cria o efeito de preenchimento, que permite emular um procedimento estético sem qualquer intervenção clínica. "Faço esse contorno mais reto na parte de cima, que dá esse efeito de 'plump'. Parece preenchimento, mas é só maquiagem”, indicou.

A maquiadora também falou sobre sua técnica de "blindagem" com diluidor. "Com uma gotinha, você transforma qualquer produto em à prova d'água. E ainda revive aquele batom ressecado ou sombra craquelada”, sugere.

Pri aconselha quem está aprendendo a se maquiar a primeiro entender o próprio rosto e descobrir o que funciona para si. "Tem gente que ama boca grande, tem gente que nem precisa. Então tem que saber o que te valoriza”, aponta.

Ela também incentiva a perder o medo de usar os produtos. "As pessoas ficam com medo e aplicam uma gotinha só. Hoje em dia os produtos permitem camadas, sem pesar. Escolha os certos e se joga”, aconselha.

Haus Labs: você sabia que Lady Gaga é dona de uma marca de maquiagens Haus Labs / Divulgação Haus Labs: você sabia que Lady Gaga é dona de uma marca de maquiagens Haus Labs / Divulgação Além de cantora, compositora e atriz, Lady Gaga tem um lado empresária que talvez você não conheça Haus Labs / Divulgação Conhecida pelas makes ousadas, em 2019, ela lançou a Haus Labs, sua marca de maquiagens Haus Labs / Divulgação A linha tem itens como base, sombras e gloss brilhantes, além de delineadores, iluminadores e utensílios, como pincéis Haus Labs / Divulgação Os produtos custam a partir de R$ 135. A proposta, segundo o site da marca, não é vender looks, mas sim autoestima Haus Labs / Divulgação Na época do lançamento da Haus Labs, Gaga falou sobre como a make foi importante para que ela se sentisse uma mulher bonita Haus Labs / Divulgação "Às vezes, a beleza não vem naturalmente de dentro. Mas sou tão grata que a maquiagem inspirou uma bravura em mim que eu não sabia que tinha", escreveu nas redes sociais Haus Labs / Divulgação "Cheguei a aceitar que descobri minha beleza tendo a capacidade de me inventar e transformar. Eles disseram que eu era apenas estranha, mas eu realmente nasci desse jeito [referência à música 'Born this way']", disse em outro momento Haus Labs / Divulgação "Eu desejo que esta maquiagem te inspire assim como me inspirou quando me apaixonei por ela e me ajudou a me descobrir. Eu te amo. Nós queremos que você ame a si mesmo", afirmou o manifesto da marca Haus Labs / Divulgação A Haus Lab não é vendida no Brasil. No entanto, o site oficial da marca entrega aqui no país, com frete grátis a partir de R$ 500 Haus Labs / Divulgação Voltar Próximo

Apesar de ser fã de pincéis, Pri garante que o dedo ainda é uma das melhores ferramentas. "Minha assessora esqueceu todos os pincéis e fez uma make linda com os dedos. A maquiagem é isso também, improviso”, explicou.

Novidades

Sobre sua marca com a Catherine Hill, Pri lembrou que foi uma das primeiras maquiadoras a lançar uma linha própria no Brasil, muito antes de o movimento virar febre entre celebridades. "Lá fora, a Rihanna parou até de cantar por conta da Fenty Beauty. Aqui, fui uma das primeiras”, disse, com muito bom-humor.

O foco da sua marca é entregar alta performance com pouca quantidade. "É o máximo de efeito com o mínimo de produto. Isso está até escrito na nossa paleta de iluminadores”, contou.

Entre as novidades previstas para este ano estão duas paletas de blush – uma em pó e outra cremosa – e um hidratante facial inspirado no Cicaplast. "Peguei tudo o que amo nele e adaptei. Tirei o que não gosto, como o efeito oleoso, para ser mais versátil”, ressaltou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Catherine Hill, marca com a qual Pri desenvolve seus produtos, é distribuída em Minas Gerais e no Espírito Santo pela Ridana, empresa que também participou do evento. A Professional Fair vai até esta terça-feira (8/7), com workshops, congressos, palestras e estandes de diversas marcas. O evento está sendo realizado no Expominas, em Belo Horizonte.