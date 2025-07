Dicas para cuidar da pele e do cabelo sempre são bem-vindas; confira

Com a chegada do inverno, não é apenas o guarda-roupa que precisa se adaptar: a pele e os cabelos também exigem atenção especial. As baixas temperaturas, a umidade do ar reduzida e os banhos mais quentes favorecem o ressecamento, deixando a aparência opaca e aumentando a sensibilidade da pele e a quebra dos fios. Para atravessar a estação mais fria do ano com saúde e beleza, os cuidados devem ser redobrados — e com foco em hidratação e proteção.

Jacqueline, que também atua com estética integrativa, destaca que a beleza saudável vai além do uso de cosméticos. “Alimentação, consumo de água e qualidade do sono também influenciam na saúde da pele e dos cabelos. Não adianta usar o melhor creme se o organismo está carente de nutrientes ou desidratado”, afirma.

Entre os cuidados recomendados para o inverno, ela lista:

Evitar banhos muito quentes e demorados, que removem a camada protetora natural da pele.





Optar por hidratantes mais densos e com alto poder nutritivo, especialmente nas áreas mais ressecadas.





Usar óleo capilar e máscaras de tratamento semanalmente, para manter os fios saudáveis e brilhantes.





Manter a proteção solar mesmo nos dias nublados, já que os raios UV continuam agindo.





Proteger os lábios com balm hidratante e, se necessário, esfoliar suavemente para remover peles secas.





Ela reforça que o autocuidado no inverno é uma forma de manter o bem-estar e a autoestima em alta. “Nosso corpo sente as mudanças da estação. Dedicar um tempo para cuidar da pele e dos cabelos é um ato de carinho consigo mesmo e contribui para atravessar o frio com mais conforto e confiança”, conclui.

Jacqueline Rabelo – Especialista em beleza de noivas, maquiagem e cabelos, atua com estética integrativa e é sócia proprietária do espaço Jacqueline Rabelo Conceito

@jacquelinerabeloconceito