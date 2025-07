Marca brasileira nas passarelas de Paris

Domingo passado o Brasil teve seu primeiro representante na temporada masculina da Paris Fashion Week SS26. A P. Andrade, dos designers Pedro Andrade e Paula Kim, foi a primeira marca brasileira de moda masculina a desfilar no calendário oficial de Paris com sua coleção primavera verão 2026.

A coleção contou com a co-criação do artista pernambucano Samuel de Sabóia, que atuou também na direção visual. Intitulada “The tree is your spine” (A árvore é sua coluna), a coleção propõe uma reflexão sobre os ciclos de regeneração da vida e reafirma a moda como um agente de transformação cultural, ecológica e espiritual.

Destaque para os tecidos inteligentes com códigos binários inseridos nos fios, feitos em parceria com Micheline Maia Teixeira da R-Inove fotos/divulgação



Reconhecido internacionalmente, Samuel de Sabóia criou o conceito que conduziu a criação da coleção, ao lado de Pedro e Paula. Os três uniram tradições brasileiras, tecnologias emergentes e expressões artísticas e criaram uma estética sensível e contemporânea.



Segundo Pedro, a coleção teve inspiração na energia Kundalini que simboliza a criação do mundo (com Adão como átomo, Eva como elétron e a árvore como a coluna planetária), e no clássico anime “Nausicaä do Vale do Vento”, que aborda a harmonia entre humanos e natureza, e propõe uma conexão entre espiritualidade, natureza e tecnologia por meio de formas orgânicas, tecidos vivos e códigos digitais.



Destaque para os tecidos inteligentes com códigos binários inseridos nos fios, feitos em parceria com Micheline Maia Teixeira da R-Inove. Os códigos são visíveis por luz ultravioleta e legíveis por QR Code, e armazenam dados da cadeia produtiva na blockchain e oferecem transparência, podendo rastrear a produção. Esse é um compromisso da marca com a moda consciente e sustentável.



A renda brasileira foi usada como símbolo de tradição e identidade visual cultural em uma releitura. As tramas ganham novos contornos em silhuetas e estruturas que lembram organismos em transformação, como fungos em crescimento. Em colaboração com o cientista brasileiro Ailton Pereira, da Aiper, a marca utilizou técnicas de tingimento biológico com bactérias nativas, substituindo pigmentos convencionais por processos sustentáveis que não geram resíduos tóxicos.



A coleção também conta com colaborações de marcas como Oakley, Levi’s, Puma e com o patrocínio da Peugeot, fortalecendo o diálogo entre o design independente e grandes nomes globais. Entre os destaques estão as peças em colaboração com a Oakley e o novo Puma Cell, modelo apresentado pela primeira vez na passarela. Já a Levi’s, referência mundial no universo denim, marca presença nesta edição com um look exclusivo desenvolvido especialmente para a Paris Fashion Week, dando continuidade à colaboração iniciada no SPFW N59, durante desfile no Estádio do Pacaembu.



A união dessas parcerias traduz a visão de Pedro Andrade e Paula Kim sobre uma nova moda que vai além do vestir, despertando consciência coletiva, resgatando raízes culturais e apontando caminhos possíveis para o futuro. No Brasil, as peças da marca podem ser encontradas com exclusividade na Piet Flagship, em São Paulo.