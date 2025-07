Coreia do Sul tem crescimento recorde da taxa de natalidade entre janeiro e maio

A Coreia do Sul registrou um aumento de 6,9% na taxa de natalidade nos primeiros cinco meses do ano, um avanço recorde para o país, informou nesta quarta-feira (23) à AFP um funcionário da agência oficial de estatísticas.

O país tem uma das maiores expectativas de vida do planeta e uma das menores taxas de natalidade, combinação que representa sérios desafios demográficos para o futuro.

"O número de recém-nascidos para o período de janeiro a maio foi de 106.048, um aumento de 6,9%, a taxa de crescimento mais elevada desde o início da compilação dos dados em 1981", afirmou Kang Hyun-young, da Agência de Estatísticas da Coreia.

Seul investiu bilhões de dólares em campanhas para estimular as mulheres a terem mais filhos e manter a estabilidade populacional.

O novo número foi divulgado após a Coreia do Sul ter registrado em 2024 o primeiro aumento anual no número de nascimentos em mais de uma década.

No ano passado, o número de recém-nascidos aumentou em 8.300, 3,6% a mais que no ano anterior, totalizando 238.300.

O aumento deste ano foi particularmente marcante em abril, com um avanço em termos anuais de 8,7%, com 20.717 partos no mês.

A Coreia do Sul precisa de uma taxa de fertilidade (o número de bebês que se espera que uma mulher tenha ao longo de sua vida) de 2,1 crianças para manter sua população atual, de 51 milhões de habitantes.

A taxa alcançou 0,75 em maio, o que indica uma queda expressiva da população no futuro.

