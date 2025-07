É só nostalgia? conheça a linha de maquiagem das Meninas Superpoderosas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Açúcar, tempero e tudo que há de bom – esses foram os ingredientes usados para criar as Meninas Superpoderosas. Mas será que Lindinha, Florzinha e Docinho trouxeram o Elemento X para a make? Com a proposta de resgatar o desenho icônico, a marca de cosméticos brasileira 'Quem Disse, Berenice?' lançou uma linha completa de produtos, que inclui itens de make e skincare.

Todos eles despertam a nostalgia de quem via o desenho na infância. Mas como eles performam? O Estado de Minas recebeu e testou toda a linha de As Meninas Superpoderosas e conta tudo a seguir.

Creamy Balm Labial

Esse é um dos principais produtos da linha. Trata-se de um lip tint que está disponível em três cores: Toda Florzinha ( vermelho), Toda Docinho (marrom) e Toda Lindinha (rosa). Cada um deles vem acompanhado de um chaveiro da personagem – o que torna tudo mais fofo.

Creamy Balm Labial Quem Disse Berenice / reprodução

O produto repete um erro que a marca já cometeu anteriormente em alguns balms. O lip tint é uma espécie de pasta em uma embalagem circular, para ser aplicado com os dedos ou um pincel à parte. Isso dificulta a aplicação por quem tem unhas grandes ou precisa fazer retoques ao longo do dia. Também corre o risco de usar as mãos sujas dentro do produto.

Tirando a dificuldade na aplicação, ele faz uma camada uniforme e é fácil de esfumar. O produto é emoliente o suficiente para “derreter” nos lábios, mas não escorre. A cor é translúcida e com brilho molhado. Ao longo do dia, o Creamy Balm dá uma leve cor na boca, ótimo para o cotidiano.

Além disso, deixa os lábios macios e hidratados, graças a alguns ativos na fórmula: manteiga de karité (nutre profundamente e tem ação anti-inflamatória); óleo de semente de Limnanthes (oferece hidratação leve e brilho natural); extrato de flor de camomila (tem efeito calmante, ideal para lábios sensíveis ou irritados); extrato de centella asiática (estimula a regeneração da pele, ótimo para lábios ressecados); extrato de alcaçuz possui propriedades anti-inflamatórias e suavizantes); extratos de alecrim, chá-da-índia, baikal e Polygonum Cuspidatum (antioxidantes que ajudam a proteger os lábios contra radicais livres e agressões externas); e vitamina E (auxilia na regeneração e proteção da pele.

No site da marca, cada Creamy Balm custa R$ 64,90, que é a média dos lip tints da Quem Disse, Berenice?.

Lip Oil

Ainda para os lábios, a linha tem três opções de lip oil – cada um inspirado em uma das Meninas Superpoderosas. O Podemos Ser Duronas, um tom de rosa, é inspirado na Lindinha. Ele é rosa suave com acabamento brilhante e tem cheirinho frutal. O Me Sigam, Meninas! É inspirado na Lindinha. E vermelho com acabamento brilhoso e cheiro frutal. Por fim, a cor É O Meu Jeito, da Docinho. Ele é translúcido com partículas de brilho verde e fragrância adocicada.

Lip Oil Quem Disse Berenice / reprodução

A embalagem é igual a de um gloss, sendo fácil para aplicar e retocar. O aplicador é maior e bem macio nos lábios. A cor é translúcida e a textura não escorre e não é pegajosa na boca.

A fórmula do lip oil entrega uma textura leve e brilhante, combinando o poder hidratante dos óleos vegetais, o efeito visual dos brilhos e pigmentos e uma camada protetora com toque sensorial elegante. É um produto híbrido entre maquiagem e cuidado, pensado para dar conforto, luminosidade e um leve tratamento aos lábios.

Entre os ingredientes, óleos vegetal (não especificado), de semente de uva e de soja, que são ricos em ácidos graxos e antioxidantes naturais, hidratando, regenerando e suavizando os lábios. Também tem vitamina E, pantenol (tem ação hidratante e regenerador que previne o ressecamento). Já os extratos de amora, framboesa e ginja (cereja ácida) têm propriedades antioxidantes e nutritivas.

Cada um custa R$ 59,90. Eles performam bem. No entanto, se tiver que escolher um produto da linha, talvez a melhor opção seja o Creamy Balm, que tem embalagem diferenciada e ação muito semelhante.

Hidratante labial

Fechando a parte dos lábios, a linha conta com um produto voltado para o cuidado da pele labial. O hidratante Uma Heroína O Tempo Todo, inspirado na Florzinha, não tem fundo de cor, mas tem partículas de glitter holográfico.

Hidratante labial Quem Disse Berenice / reprodução

A marca promete combater o ressecamento, suavizar a textura dos lábios e hidratar profundamente por 24 horas. É uma ótima opção para o tempo frio, em que os lábios ficam ressecados.

Com textura leve e confortável, a sensação de lábios menos ressecados e revigorados acontece instantaneamente, deixando-os macios e viçosos. Uma dica é levar na bolsa para dar uma ajuda durante o dia ou usar durante a make para garantir uma melhor aplicação de um batom.

A embalagem também não possui um aplicador. Com isso, os dedos são a melhor opção. No entanto, como o produto é bem emoliente, é mais fácil de aplicar que o Creamy Balm.

A fórmula é voltada para a nutrição intensa, reparação e proteção da barreira da pele dos lábios, combinando ingredientes clássicos da hidratação com extratos botânicos e antioxidantes. O resultado é um balm de uso diário com ação calmante, regeneradora e protetora, ideal para lábios ressecados ou sensibilizados.

Além de ceramidas e sedas, que são uma barreira anti-ressecamento, os ingredientes incluem extratos naturais e antioxidantes, que conferem ação calmante, antioxidante, cicatrizante e nutritiva. Esses itens são uma soma da fórmula do Creamy Balm e do Lip Oil.

O hidratante labial custa R$ 39,90 e é uma boa opção de skincare labial para o dia a dia.

Gel de limpeza facial

Com a Lindinha na embalagem, o gel de limpeza facial Pronta para Salvar o Dia, promete limpar profundamente sem ressecar o rosto. Ele tem textura leve e aspecto refrescante ao entrar em contato com a pele.

Gel de limpeza facial Quem Disse Berenice / reprodução

Para quem gosta de espuma, é uma boa opção. Além disso, dá uma sensação de frescor e hidratação ressaltando o viço natural da pele. Ele é capaz de remover impurezas do dia a dia e maquiagem leve. É indicado para todos os tipos de pele. No entanto, ele se sai melhor em peles oleosas e mistas.

A fórmula combina tensoativos suaves com agentes hidratantes e antioxidantes, criando um produto eficiente na remoção de impurezas, maquiagem leve e oleosidade, sem agredir a barreira cutânea. Entre os ingredientes, sulfatos suaves com glicosídeos e betaína que limpam sem ressecar, mantendo a barreira cutânea.

Também inclui ativos de cuidado com a pele, como ácido láctico - AHA (hidrata e suaviza a pele, ajuda na renovação celular e mantém os poros limpos) e vitamina E.

O gel de limpeza facial é uma boa opção para quem ainda está entrando no mundo do skincare. Ele custa R$ 39,90 – semelhante a outros do mercado, mas com o adicional da embalagem da Lindinha.

Hidratante facial

O hidratante facial Sem Tempo para Vilões se inspira na Docinho. Ele vem em bisnaga e tem textura gel bem suave. Ele ajuda a disfarçar os poros e tem efeito matte. Além disso, deixa a pele com um toque aveludado e macio. Apesar de não ser um mega hidratante, é uma boa opção para quem está começando no skincare ou é mais jovem.

Hidratante facial Quem Disse Berenice / reprodução

Indicado para todos os tipos de pele, performa melhor em peles normais a oleosas. Ele tem o toque seco, rápida absorção e não deixa o aspecto melequento na face. É uma ótima opção para ser usado antes da make, preparando a pele para que a base tenha melhor cobertura.

A fórmula tem ingredientes hidratantes de diferentes mecanismos de ação, além de ativos calmantes e umectantes, como pantenol e extrato da folha de aloe vera, que tem ação calmante, anti-inflamatória e hidratante.

É uma boa opção para acalmar a pele após se expor ao sol. Ele custa R$ 42,90. Com esse preço, é possível encontrar fórmulas mais complexas e específicas para seu tipo de pele.

Blush

Outro ponto alto da coleção é o blush compacto Salvamos O Dia Juntas, que é inspirado no coração infinito que aparece no desenho, durante a apresentação das personagens. Ele é composto de três cores: vermelho com partículas de brilho, rosa queimado mate e um dourado-alaranjado – que também pode ser usado como iluminador ou sombra.

Blush Quem Disse Berenice / reprodução

Além de ser muito pigmentado, é possível misturar os tons para fazer combinações que vão do dia a dia até uma super make para a noite. Macio e fácil de esfumar, ele é construível, sendo boa opção para vários tons de pele.

O acabamento é luminoso, ressaltando o glow da pele. O blush também é confortável e dura muitas horas – especialmente se aplicado sobre blush líquido ou cremoso ou direto sobre a base.

A presença de corantes sintéticos pode ser uma preocupação para peles muito sensíveis ou alérgicas, embora estejam dentro das normas de segurança. Não é um blush clean beauty, mas é uma fórmula padrão e eficaz no mercado convencional.

Ele custa R$ 62,90 – o que não é barato, já que existem blushes de montão nas prateleiras. No entanto, esse se destaca por ser um ótimo colecionável para os fãs do desenho (ou de maquiagem).

Delineador

Lindinha, Florzinha e Docinho também ganharam delineadores inspirados em suas cores: Corajosa (azul), Autêntica (vermelho) e Destemida (verde). Todos os tons são muito pigmentados.

Delineador Quem Disse Berenice / reprodução

A caneta possui ponta de pincel, com cerdas finas e ultraflexíveis, permitindo aplicação mais fácil e precisa. Ele tem acabamento fosco, mas não deixa aspecto ressecado nos olhos.

Ele é bem resistente ao suor e à água, durando horas seguidas sem escorrer ou borrar. Além disso, seca rapidamente, facilitando a hora da make.

A fórmula não possui álcool ou fragrância, o que reduz o risco de irritação na área dos olhos. Embora os polímeros garantam longa duração, peles oleosas ou pálpebras móveis podem exigir primer ou fixador para evitar transferência, dependendo do acabamento final.

Para remover, use um bom demaquilante. O kit com as três canetas custa R$ 109,90 – o equivalente a R$ 36 por cada cor. O preço está na média de outros delineadores da marca. O principal ponto aqui são as cores, que não se encontram em qualquer marca.

Mini paleta de sombras

Os vilões Ele e Macaco Louco são os protagonistas da paleta Chame as Meninas. Os dois aparecem na embalagem, que tem tampa com efeito lenticular. Ou seja, dependendo de como bate a luz, é possível ver um outro vilão – igual aos famosos tazzos de antigamente. Além disso, vem com espelho, algo que não é tão comum ultimamente.

Mini paleta de sombras Quem Disse Berenice / reprodução

São quatro cores: duas mattes (uma rosa e uma vinho) e duas brilhantes (prata e dourado). Todas são muito pigmentadas e fáceis de esfumar. Elas são macias e caem pouco abaixo dos olhos durante a aplicação. As sombras brilhantes ficam mais bonitas se aplicadas diretamente com a ponta dos dedos.

O brilho é intenso, com cintilância fina e metálica e uniforme durante a aplicação. A fórmula possui dimeticona, um silicone que melhora a aderência e o toque aveludado, além de reduzir a chance de craquelar ou esfarelar.

Já a fórmula mate tem acabamento opaco e toque sedoso, mesmo sem brilho. A fórmula conta com ingredientes que promovem aderência da cor à pele e reduz a oleosidade, além de não manchar a pálpebra.

Apesar de as cores não serem inéditas, a paleta vale os R$ 79,90. É divertida, fácil de usar e remonta dois icônicos vilões dos anos 2000.