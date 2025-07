‘É sobre se ver’: especialista dá dicas para make em pele negra

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Você sabia que existem técnicas de make que valorizam ou apagam a beleza da pele negra? A maquiadora Julia Jordão contou, ao Estado de Minas, durante sua participação na Professional Fair – evento que está sendo realizado no Expominas –, quais são as especificidades para deixar pessoas de pele escura ainda mais bonitas.

Para ela, mais do que uma técnica estética, a maquiagem é instrumento de autoestima, inclusão e resistência para pessoas pretas.

Julia Jordão atua há 9 anos como maquiadora, sendo 5 dedicados à pele negra

A especialista explica que não basta só replicar a técnica usada em pele branca, já que pode apagar características étnicas importantes. O grande erro para mim, ao longo de todo esse tempo que tenho como maquiadora, foi ver que as pessoas simplesmente replicavam técnicas direcionadas a pessoas brancas em peles negras. A gente precisa respeitar nossa característica étnica, seja no rosto, seja nos cabelos; isso se estende também à maquiagem e à construção da beleza como um todo”, destaca.

O contorno do nariz é um exemplo importante desse apagamento da beleza. “Muitas pessoas acham que, por termos os narizes de base mais larga, os lábios mais volumosos, isso seria um ‘problema’. Que deveria afinar, disfarçar, tornar aquilo ali mais contraído, mais discreto. Quando na verdade isso é uma característica nossa. E isso incomoda muito, porque às vezes a cliente nem quer isso. E às vezes o maquiador por vontade dele mesmo, por referência estética, afina o nariz, diminui a boca. Isso é um apagamento estético”, ressalta.

Outra questão importante é saber identificar a cor correta dos produtos para pele. ”A pele negra não tem só uma tonalidade, tem diversas tonalidades, diversos subtons que precisam ser estudados, precisam ser respeitados também e harmonizados para criar um resultado natural natural na maquiagem”, aponta.

Por isso, respeitar o tom da pele é a principal dica para fazer uma maquiagem em peles negras. “Encontre aquele produto, seja o protetor, seja a base, seja um hidratante com cor que faça seu conjunto harmônico e não simplesmente uma máscara. Para mim, a pele é 80% da maquiagem. Se a gente tiver com a pele ali bonitinha, tudo certo”, aconselha.

A maquiadora ressalta que, hoje, o mercado nacional reconhece pessoas negras e tem investido em produtos que atendam a tons mais escuros. “Pela primeira vez na nossa história, a gente tem marcas lançando até 50 tons de base. Acho que a gente vive um momento muito propício para essas discussões dentro do âmbito da maquiagem. Hoje eu te dou uma segurança de te falar assim: 'Nossa, hoje a gente tem produto bom, produto acessível, produto que todas as pessoas que amam maquiagem vão se identificar, com certeza'. Vinte anos atrás, a história não era essa. Mas hoje a gente tem um desenvolvimento muito importante nessa área. A gente está no caminho certo”, avalia.

Mudança de carreira

Antes de se tornar maquiadora, Julia atuava na área de direito. Mas decidiu transformar o hobby em profissão e começou a frequentar cursos para aprender técnicas. Eu chegava dos cursos com o conhecimento que tinha adquirido lá, ia maquiar nas mulheres da minha família. Mas quando chegava lá, não acertava a pele de ninguém, porque nos cursos a gente não aprendia a maquiar a pele negra”, contou.

Com o intuito de aprender a maquiar a própria mãe, ela decidiu pesquisar sobre o assunto. “Não tinha cursos específicos na época, fui estudando, buscando referências, muitas delas em língua estrangeira, porque não tinha material. Acabei indo para Paris onde eu me especializei. Trouxe esse conhecimento para cá e desenvolvi essa técnica ao longo de todos esses anos”, apontou.

Com esse conhecimento, em 2019, Julia criou uma escola chamada Escola Negra Pele, em que ensina outros maquiadores a respeitar a beleza negra e a maquiar corretamente.