Descubra o batom ideal para realçar sua beleza natural

Comemorado nesta terça-feira (29/7), o Dia do Batom é uma excelente oportunidade para repensar a forma como escolhemos as cores que usamos nos lábios. Segundo especialistas em beleza, o segredo para acertar na escolha do batom ideal está em conhecer sua coloração pessoal, uma técnica que identifica as cores que mais harmonizam com o subtom da pele, cabelo e olhos de cada pessoa. O resultado? Um rosto mais iluminado, traços valorizados e uma aparência naturalmente mais equilibrada.

De acordo com Chloé Gaya, diretora artística do Jacques Janine e especialista em colorimetria, o batom certo tem o poder de transformar o visual de forma instantânea. "Quando você usa uma cor que conversa com a sua cartela pessoal, os olhos ganham destaque, a pele parece mais viçosa e o rosto todo se ilumina", explica.



Entenda sua coloração pessoal

A teoria da coloração pessoal se baseia nas quatro estações do ano - primavera, verão, outono e inverno -, cada uma com paletas específicas de temperatura (quente ou fria), intensidade (suave ou vibrante) e profundidade (clara ou escura). Cada pessoa se encaixa em uma dessas cartelas e a identificação correta ajuda a escolher cores que favorecem sua beleza natural.

Além da análise profissional, é possível ter uma ideia inicial do próprio subtom de pele com testes simples. Um deles consiste em comparar como o rosto reage ao ser exposto a tecidos nas cores branco puro e off-white, em luz natural e sem maquiagem. Se o branco realçar a luminosidade e suavizar imperfeições, o subtom tende a ser frio. Se o off-white for mais favorável, o subtom provavelmente é quente.

Outra dica é observar a reação da pele ao usar acessórios dourados ou prateados. "Se o dourado valorizar mais seus traços, você deve ser de subtom quente. Se for prateado, seu subtom é frio", orienta Miriam Santoro, instrutora de maquiagem do Instituto Embelleze de Ribeirão Preto. Embora esses testes sejam indicativos, eles já oferecem boas pistas para guiar escolhas mais acertadas de batom.



As cartelas e os batons que mais combinam

Primavera

Ideal para quem tem subtom quente ou neutro quente. Aposta em cores vibrantes e luminosas, como coral, pêssego, rosa quente e vermelho alaranjado.

Sugestões: BT Vinyl Diana, BM Beauty Be Peach Pitanga, Fenzza Matte Kiss Me Selinho, Ruby Kisses Extreme Coral.

Verão

Peles com subtom frio ou neutro frio se beneficiam de tons mais delicados e suaves, como rosas claros, lilases e beges rosados.

Sugestões: BM Beauty Be Peach Guava, BT Lips Amanda Matte, Fenzza Soft Matte Parque Encantado Cupcake, Ruby Kisses Clássico Brasileira.

Outono

Com predominância de subtom quente, essa cartela favorece tons terrosos e alaranjados queimados, como caramelo, telha e vinho queimado.

Sugestões: Fenzza Soft Matte Choco Fun, BT Vinyl Juliana, BM Beauty Be Peach Papaya, Ruby Kisses Matte Warm Sienna.

Inverno

Para peles de subtom frio ou neutro frio, o ideal são cores intensas e contrastantes, como vermelho cereja, ameixa, pink fechado e roxo profundo.

Sugestões: Ruby Kisses Power Matte Oh My Red, BT Lips Roberta Matte, BM Beauty Be Peach Cherry, Fenzza Matte Lovely Red Rosette.

Ao montar seu nécessaire, investir em batons que respeitem sua cartela pessoal significa economizar tempo, dinheiro e ainda garantir uma aparência mais harmônica. A maquiagem pode, e deve, ser uma ferramenta de expressão pessoal, mas conhecer as cores que naturalmente favorecem seus traços permite fazer escolhas mais assertivas e duradouras. “Quando a pessoa se vê nas cores certas, ela entende o poder da coloração pessoal. É uma transformação que começa no espelho”, resume Santoro.



