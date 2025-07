Dia do Batom: marca distribui batom de graça em BH

BH recebe, nesta quinta (17/7) e sexta-feira (18/7), uma ação especial da marca Eudora para comemorar o Dia do Batom. Estacionado na Praça da Savassi, o truck da marca convida o público a vivenciar uma experiência gratuita de maquiagem: testar o mais novo lançamento da linha - o batom líquido Matte Supreme - e ainda levar brindes exclusivos para casa. A campanha acontece das 9h às 18h, sem necessidade de inscrição prévia.

A capital mineira é a primeira a receber o projeto "Minha Primeira Publi", iniciativa itinerante que irá passar por outras quatro cidades brasileiras até o fim de julho (Goiânia, Curitiba, Belém e São Paulo). Dentro de um caminhão personalizado, a marca oferece uma experiência completa que combina beleza, tecnologia e engajamento digital. O público pode testar o lançamento Matte Supreme, aproveitar uma produção de beleza com maquiadores profissionais e ainda gravar conteúdos simulando uma campanha de publicidade.

A proposta é envolver o consumidor de forma criativa e sensorial. Para isso, o espaço conta com ambientação temática e um estúdio improvisado para quem quiser criar vídeos para redes sociais. Ao final do circuito, os visitantes que participarem de todas as etapas ganham um exemplar do Matte Supreme: batom líquido de acabamento matte, desenvolvido com base em mais de 10 mil opiniões coletadas nas redes sociais.

Além disso, a marca estimula a conexão com sua rede de revendedoras: quem interagir com uma representante da Eudora no local pode levar um segundo produto para casa, o Batom Líquido Eudora Duo Clinical. A ideia é promover a experimentação dos produtos e fortalecer o vínculo com a comunidade de consultoras.

O Dia do Batom, comemorado anualmente em 29 julho, é uma data importante do calendário da Eudora, que tradicionalmente investe em ativações criativas para celebrar o momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos