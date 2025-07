Jogo de xadrez na moda

A Shauer, marca brasileira de moda masculina que une luxo, propósito e design com influência oriental, lança coleção inspirada nas incertezas do mundo contemporâneo. Em um cenário onde forças invisíveis e interesses poderosos movimentam silenciosamente o tabuleiro global, a marca responde com roupas que protegem verdadeiras armaduras do mundo moderno.



Com uma proposta provocativa, a coleção tem como ponto de partida o jogo de xadrez, símbolo de estratégia, poder e dualidade. É desse jogo silencioso pela humanidade que nasce o conceito das peças. A marca convida o homem moderno a refletir: quais são as forças que movem o mundo? E como se vestir para enfrentá-las?

Entre os destaques da coleção está o selvedge denim oriental Shauer/divulgação



Entre os destaques da coleção está o selvedge denim oriental, tecido exclusivo desenvolvido em diferentes tons de índigo que remetem ao contraste entre estratégia e resistência, como as casas pretas e brancas de um tabuleiro. A peça ícone da temporada.



Pela primeira vez, a marca apresenta uma jaqueta autoral feita a partir da união de retalhos de matéria-prima nobre, o couro de avestruz e de pirarucu, num processo de patchwork artesanal. Outro destaque é a camuflagem reversa, criada por Giuliny Shauer . Diferente da função tradicional, essa camuflagem não busca esconder, mas sim revelar. Uma proposta visual que questiona e ressignifica.

“Essa coleção nasceu de uma inquietação. A sensação de viver num mundo onde o poder se move em silêncio, enquanto a gente segue tentando resistir. Criar roupas hoje é, pra mim, construir armaduras simbólicas, peças que protegem, revelam e posicionam”, reforça Giunily, fundador da Shauer.

A marca reafirma seu compromisso com o design autoral Shauer/divulgação



A coleção também marca a estreia de materiais inéditos na marca, como o selvedge denim feito com algodão e Kevlar, fibra sintética de alta resistência usada em coletes à prova de bala. Uma armadura literal, feita para durar.



O verde militar aparece em peças como a jaqueta tecida em teares anteriores à Segunda Guerra Mundial, enquanto os tricots surgem na cor do sangue, feitos 100% de fibras naturais. Um diálogo entre força, tempo e organicidade. E, finalmente, um sonho antigo da Shauer se realiza: a chegada da seda pura 100%, elevando ainda mais a qualidade dos acabamentos da marca.



Com essa nova coleção, a marca reafirma seu compromisso com o design autoral, matérias-primas nobres e a busca por uma moda que carrega propósito. São roupas com história, feitas para durar, vestindo o presente com a solidez do passado e a coragem do futuro.



A Shauer é um legado de tradição e inovação que remonta à família Shauer, originária da Bulgária e com raízes na alfaiataria. Após a Segunda Guerra Mundial, Marco Shauer resgatou a arte da costura familiar e, ao se estabelecer em São Paulo, mergulhou na diversidade cultural local, criando uma nova identidade para a marca. Sob a liderança de Giuliny Shauer, é a reinterpretação contemporânea desse legado, priorizando o uso de materiais nobres e sustentáveis, como Selvedge Denim japonês, linho belga e pima peruano.