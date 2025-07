Arte na moda

Quando pensou no Inverno 25 da Coven, Liliane Rebehy se inspirou na interlocução entre a roupa e as obras do artista Pé de Pavão. As cores, os padrões geométricos desconstruídos em traços múltiplos e as palavras encaixadas nas telas despertou na marca o “Compromisso com a Fantasia”, frase que dá nome à coleção e imprime, nas peças, a interpretação própria do que ela anuncia.

O linho tem lugar especial na coleção. Com sua gramatura encorpada coven/divulgação



As frases Compromisso com a Fantasia e O Imperfeito Existe abrem a camisaria da coleção com bordados no algodão e no tricô, desenhadas no jacquard. Ainda dentro dos tecidos planos, a Coven trabalhou com o crepe, para uma linha pensada para festas. Vestido, calça, blusa e macacão em uma contraposição bem-humorada à imperfeição. Outro grupo que se vale da técnica do crepe, porém em viscose, com peças delineadas por finas tiras de tricô, costuradas uma a uma à base.

Ora solitário, o algodão traz conforto às peças inteiramente feitas com a fibra natural coven/divulgação



A mistura de tecidos planos com tricô merece destaque. Esse equilíbrio de elementos dá origem à tricoline empapelada em algodão, marcado por listras de tricô em cinza, verde-musgo e off-white. Ainda na tradição do tricô, as tiras tramadas à mão dão o tom da coleção que faz jus ao DNA da marca pelo trabalho artesanal. Dentro da paleta da coleção, as peças se tornam mais ajustadas e são finalizadas com rebites metalizados, um a um, afixados na roupa-trama. Outra técnica emblemática é o tricô intársia, com desenho geométrico que adquire balanço com pontas, caimento fluido e assimetrias, fruto da modelagem construída por meio de lenços transpassados ao corpo até atingir a disposição ideal.



Na cartela dos clássicos da Coven, o jeans se apresenta preservando sua praticidade característica e traz coletes, t-shirts e jaquetas adornadas com tricô em ponto de tranças no marinho. E mais: cintos jeans com fivelas cobertas com o próprio tecido instigam pelos seus contornos.



O linho tem lugar especial na coleção. Com sua gramatura encorpada, casaco, colete e saia midi com acabamentos de alfaiataria, exibem a costura “o avesso, do avesso, do avesso”, aparente na superfície e finalizados com viés de algodão no marinho. A família de organza de seda se destaca pela combinação com o algodão em peças de alfaiataria, finalizados pelo viés de seda.



Ora combinado, ora solitário, o algodão traz conforto às peças inteiramente feitas com a fibra natural, em modelagens modernas. Vestido cachecouer, macacão, saia midi e calça marcam esta linha. O pássaro assinado por Pé de Pavão, exclusividade da coleção, surge nas peças de jacquard em laranja, azul Klein, verde-musgo, lilás, vermelho e off white.



A pintura de Pé de Pavão é transportada para a linha quadriculada de um fio com composição de cashmere. A família de tricô Camadas dá forma à saia midi, vestido, polo, pashmina, cardigã e pull com uma base leve, originando peças versáteis. O tricô assume ainda a inédita forma do babado cone, uma ondulação longitudinal com volume protuberante, que assina três famílias. A primeira, de peças de modelagens casuais, possui ondulações menores, que se vê também na segunda família, composta por peças em rayon com celofane, de leves transparências. Desta vez mais volumosas, os cones assinam o terceiro grupo, voltado para festas e caracterizado por opções monocromáticas e listradas. O design é complementado por golas caneladas removíveis, adicionando relevos modernos às criações.