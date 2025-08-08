Alimentos ricos em queratina fortalecem cabelos e unhas; entenda

Assine
  • Na verdade, a queratina é uma proteína fibrosa que compõe os cabelos, unhas, pele, penas, chifres, garras e cascos dos vertebrados.
    Foto: ansiia freepik
  • Dessa forma, para aumentar a queratina no corpo, é importante consumir alimentos ricos em proteínas, biotina, cisteína, zinco e vitamina A.
    Foto: Imagem Freepik
  • Além dos alimentos proteicos, a biotina é um nutriente que desempenha um papel crucial na formação da queratina. Há opções vegetais e animais que podem ajudar na construção e elevação dessa proteína fibrosa no corpo humano.
    Foto: Bin Wang,Wen Yang,Joanna McKittrick,Marc André Meyers/Wikimédia Commons
  • A queratina é uma proteína estrutural porque a sua estrutura tridimensional lhe confere características especiais: microfilamentos com resistência, elasticidade e impermeabilidade à água.
    Foto: Mugu-shisai e Jynto /Wwikimédia Commons
  • Além disso, é uma proteína secundária, com forma tridimensional de ?-hélice (?-queratina) ou de folhas-?-pregueadas (?-queratina), constituídas de cerca de 20 aminoácidos, principalmente de um aminoácido sulfurado denominado cisteína.
    Foto: Imagem Freepik
  • Mesmo mortas, as camadas de células queratinizadas detêm os micróbios e impedem a desidratação das células que estão logo abaixo.
    Foto: Imagem Freepik
  • O objetivo das células queratinizadas é impermeabilizar e proteger o organismo das agressões do meio ambiente, como atrito, sol, chuvas e ventos.
    Foto: Imagem Freepik
  • A substância ajuda na cicatrização, previne a queda dos fios e ainda melhora o crescimento e textura, assim como pode ser encontrada em alimentos.
    Foto: Imagem Freepik
  • Sem essa proteína, os sinais são logo notados. Como a perda de densidade dos cabelos, assim como as unhas começam a descamar, soltar lascas, se quebram com facilidade e toda sua estrutura fica mole.
    Foto: Imagem Freepik
  • Cabelos ressecados, quebradiços e sem brilho; unhas fracas; e peles com irritações, dermatites, ressecamentos e descamações também são alguns dos sinais da falta de queratina.
    Foto: Imagem de hanul choi por Pixabay
  • Naturalmente produzida na pele, unhas e cabelos, a queratina também pode ser encontrada na forma sintética, sendo usada no tratamento capilar na forma líquida, em máscaras, pomadas ou loções.
    Foto: pexels/Towfiqu barbhuiya
  • Os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade e contém nutrientes essenciais para nosso corpo. Eles também podem aumentar a produção de queratina naturalmente, assim como são fonte de biotina, nutriente essencial envolvido na síntese da proteína fibrosa.
    Foto: Imagem de Thomas por Pixabay
  • A cebola é um alimento que pode auxiliar a textura da pele e do cabelo através de seu consumo. Ela também é rica em N-acetilcisteína, um antioxidante vegetal que se converte em no aminoácido L-cisteína (componente da queratina).
    Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • As sementes de girassol também são uma ótima fonte de biotina e proteína para estimular a produção de queratina. Rica também em vitamina E, cobre, selênio e ácido pantotênico.
    Foto: - Imagem de Mustafa shehadeh por Pixabay
  • A batata doce também ajuda na produção de queratina. O tubérculo também tem potássio, manganês e vitaminas B6, C e carotenóides da provitamina A.
    Foto: Flickr sustentabilidades.av
  • As mangas possuem nutrientes excelentes para a síntese de queratina, como para a saúde da pele e do cabelo, como vitamina C e folato.
    Foto: Imagem de Yasser Al-Mulqi por Pixabay
  • O alho possui N-acetilcisteína, que seu corpo transforma em L-cisteína, um aminoácido encontrado na queratina. Ele ajuda na cicatrização de feridas, combate infecções microbianas e retarda os possíveis sinais de envelhecimento.
    Foto: Imagem de Maison Boutarin por Pixabay
  • A couve é uma boa fonte de provitamina A, que auxilia na síntese da queratina, e é rica em vitamina C, um nutriente solúvel em água que funciona como antioxidante.
    Foto: Bill Tarpenning/Wikimédia Commons
  • Apesar de não agradar a muitos paladares, o bife de fígado tem alta concentração de biotina, outra ótima fonte para aumentar a produção de queratina naturalmente.
    Foto: Reprodução de Youtube
  • As cenouras tambÃ©m sÃ£o ricas em provitamina A e vitamina C, que promove a sÃ­ntese de colÃ¡geno e queratina que melhoram a saÃºde do cabelo, pele e unhas.
    Foto: Imagem de ivabalk por Pixabay
  • O salmão está repleto de proteína e também é fonte de biotina. Ele possui ácidos graxos ômega-3, um tipo de gordura saudável para o coração que demonstrou ajudar a melhorar o crescimento e a densidade do cabelo.
    Foto: Imagem de Wow Phochiangrak por Pixabay
  • A quinoa fornece nutrientes para todas as células do corpo, inclusive para os folículos de cabelo, que é extremamente importante para o crescimento dos fios.
    Foto: Imagem de Bernadette Wurzinger por Pixabay
  • A biotina também pode ser encontrada em sementes de abóbora, amêndoas, avelãs e cereais integrais, que ajudam a  fortalecer unhas e cabelos.
    Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
