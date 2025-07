Queda de cabelo: quando é normal ou em que momento buscar ajuda

Perder fios de cabelo diariamente é esperado — o ciclo natural do organismo elimina entre 50 e 100 fios por dia. Mas quando essa perda se torna excessiva, perceptível no travesseiro, no ralo do chuveiro ou ao passar a mão nos cabelos, é hora de investigar. De acordo com a terapeuta capilar Letícia Motta, fundadora do The Jazz e criadora de um método próprio de tratamento, muitas mulheres chegam ao seu estúdio já emocionalmente abaladas, depois de meses tentando soluções paliativas.

“Queda acentuada não é algo para normalizar ou ignorar. O cabelo é um reflexo do que está acontecendo dentro do corpo e no couro cabeludo. Quando o ecossistema capilar está em desequilíbrio — seja por oleosidade, inflamação, intoxicação ou estresse — os fios começam a cair com mais intensidade”, explica Letícia.

Segundo ela, existem diferentes tipos de queda, e cada um requer uma estratégia específica. “Pode ser uma queda aguda, causada por estresse ou eventos pontuais; crônica, quando se estende por mais de seis meses; androgenética, que tem origem genética; ou ainda várias patologias associadas. Todas merecem atenção, e quanto mais cedo forem tratadas, maiores as chances de reversão.”

Letícia também destaca os sinais que merecem atenção imediata: coceira persistente, caspa, sensação de couro cabeludo sensível, oleosidade em excesso e afinamento dos fios. “Se a mulher sente que o cabelo está diferente do que costumava ser, já é um indicativo de que algo está acontecendo. Esperar só piora o quadro e afeta, além da estética, a autoestima e o bem-estar.”