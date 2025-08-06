Maquiaura: Dailus aposta em blushes iluminadores

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Não é de agora que a pele matte deixou de ser a queridinha dos maquiadores para dar espaço para uma tendência glow. A Dailus aposta nessa tendência com o Holo Blush, um blush iluminador com efeito holográfico e alta pigmentação que une cor e brilho em um só produto. Disponível em três tonalidades — Rosé, Rouge e Pink —, o item tem acabamento radiante, textura fina e fácil aplicação, ideal para quem busca um visual luminoso, prático e versátil.

A novidade faz parte do reposicionamento da marca, que tem apostado em fórmulas mais modernas, embalagens funcionais e cores que atendem diferentes tons de pele. É uma combinação entre as cores do blush com o brilho holográfico de um iluminador jovem e moderno – ideal para quem quer entrar na aura makeup, tendência de usar elementos holográficos e furta-cor na make para trazer um efeito místico, com cores e efeitos inusitados.

O Estado de Minas recebeu e testou as três cores e conta tudo a seguir.

Visual “sunkissed” com um toque de glow

Tom rosé Dailus / reprodução

A proposta do Holo Blush é entregar aquele efeito "queimadinho de Sol" com cintilância na medida, remetendo ao visual de quem acabou de voltar de férias, mas está por dentro das trends de moda. Trata-se de um blush iluminador em pó compacto com acabamento perolado e glow refinado. A cor Rosé, um bege rosado cintilante, é especialmente indicada para peles claras e se comporta como um híbrido de blush e iluminador. Já as versões Rouge (rosa queimado) e Pink (rosa intenso) atendem tons de pele mais escuros e médios, respectivamente.

Apesar do nome “holo”, o brilho aqui está longe de ser carnavalesco: o produto tem textura fina, pigmentação intensa e um glow sofisticado, sem partículas de glitter aparentes. Em vez de partículas grandes ou glitter visível, o acabamento é mais perolado e elegante.

O Holo Blush tem fórmula simples, mas eficaz.Com poucos ingredientes, ele consegue oferecer sensorial agradável, boa pigmentação e fixação. A base de talco e sílica hidratada garante maciez, absorção da oleosidade e efeito soft focus, suavizando poros e texturas.

Já o óleo mineral (Paraffinum Liquidum) e o Isopropyl Palmitate são responsáveis pela emoliência e pelo deslizamento confortável sobre a pele. Outros ingredientes, como Magnesium Stearate e BHT, garantem estabilidade e aderência, enquanto conservantes como Sodium Benzoate mantêm a fórmula segura.

Mesmo com poucos ingredientes, o blush entrega desempenho comparável ao de produtos mais caros: boa durabilidade, fácil de esfumar e versátil o suficiente para compor desde maquiagens leves até produções noturnas.

Testando na prática

Tom pink Dailus / reprodução

O Holo Blush entrega bem aquilo que promete: luminosidade com naturalidade. A aplicação pode ser feita com pincel, esponja ou até com os dedos — e, mesmo com camadas finas, o efeito já aparece. A fixação é razoável para um produto em pó com acabamento iluminador, mas tende a durar mais se combinado com outros produtos em creme ou fixadores ou direto em cima da base.

O brilho não acentua textura ou marca os poros, o que é um diferencial importante para peles maduras ou secas. Outro ponto positivo é a versatilidade, já que substitui o iluminador, deixando a make mais fácil de fazer.

Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga? FreePik A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte Redes sociais O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. FreePik Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. FreePik Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. FreePik Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. FreePik A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. Redes sociais Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. Redes sociais A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. FreePik Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. Redes sociais Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. Dior Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. Redes sociais Voltar Próximo

A aplicação é fácil e o produto não mancha, mesmo quando aplicado por cima de bases líquidas ou corretivos. A textura fina e aveludada permite que o produto se espalhe com facilidade, sem marcar ou manchar a pele.

Quanto custa?

Tom rouge Dailus / reprodução

O Holo Blush custa em torno de R$ 40, um pouco mais alto que outros blushes da marca, mas menor que outros blushes iluminadores famosos no mercado, como BT Shimmer – que custa R$ 60 – e o Blush Iluminador de Make B – vendido a R$ 99,90 no site da marca.

Com valor acessível e formulação eficaz, o Holo Blush se destaca como um produto democrático, pensado para diferentes tons de pele e necessidades. A proposta de trazer um blush iluminador com fórmula compacta, alta pigmentação e acabamento radiante se alinha com o atual desejo por praticidade na rotina de beleza.

A Dailus acerta ao criar uma linha que atende às principais demandas das consumidoras atuais: glow, conforto, fácil aplicação e acessibilidade. O resultado é um item que funciona bem tanto no dia a dia quanto em produções mais elaboradas — sem abrir mão do toque de sofisticação que a maquiagem iluminada proporciona.

Blush em stick

Blush em stick rosegold Dailus / reprodução

Além do Holo Blush, a Dailus também lançou uma cor do Blush em Stick da Dailus que entrega cor e luminosidade com pegada versátil e moderna. O tom Rosegold é um rosado cintilante que proporciona o efeito “sunkissed” — aquele visual "queimadinho de Sol" com brilho elegante, que virou tendência nas redes e nas passarelas. Ele combina o pigmento do blush com o glow do iluminador, deixando a pele com aspecto fresco e luminoso.

A aplicação é prática e o produto não arrasta a base, ponto importante para itens em bastão. O bastão desliza com facilidade, tem boa pigmentação e esfuma com rapidez, sem secar antes da hora. Ele funciona bem sozinho ou combinado com blush e iluminador em pó, para potencializar a durabilidade e o efeito.

Além do Rosegold, o stick também está disponível na cor Marsala (rosa arroxeado) e Rosé (rosa queimado). O produto pode ser usado diretamente na pele, com pincel, esponja ou dedos.

A textura é cremosa, mas não oleosa. Pode ser aplicada diretamente na pele com o bastão, mas o modo mais prático é usar um pincel denso e aplicar com batidinhas nas maçãs do rosto. Também funciona com os dedos, especialmente se a pele estiver ainda úmida da base ou do hidratante.

Destaque para o fato de que o produto não arrasta a base, uma reclamação comum em blushes cremosos. Ele também não seca imediatamente, o que permite trabalhar o esfumado com calma, e constrói camadas com facilidade.

Na durabilidade, ele segura bem por algumas horas, mas tende a desaparecer mais rápido do que um blush em pó, especialmente em peles oleosas. A dica é selar com um blush ou iluminador em pó semelhante, para aumentar o tempo de fixação.

O blush conta com manteiga de karité, que tem alto poder emoliente e ajuda a manter a hidratação da pele, além do óleo de semente de mamona, que suaviza o toque e facilita o deslizamento. Há também vitamina E (acetato de tocoferila), com ação antioxidante.

Outros ingredientes como cera de carnaúba e ozocerita ajudam a dar estrutura ao produto, enquanto a dimeticona crosspolímero garante um toque mais sedoso e facilita a espalhabilidade. A presença de sílica contribui para o acabamento mais natural, sem deixar a pele oleosa.

O blush em stick da Dailus custa R$ 49,90. E tem uma performance parecida com o Stick Cor da Boca Rosa Make Up, que custa R$ 59,90, mas com o glow que é um diferencial para quem gosta de brilhar.