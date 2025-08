Sunburn blush: Make queimada de sol domina o TikTok e é aposta para o verão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada do verão no Hemisfério Norte, uma nova tendência de maquiagem está tomando conta do TikTok e deve desembarcar no Brasil nos próximos meses: o visual de "insolação fake". A ideia é simular as marcas de um bronzeado excessivo, como se a pele tivesse sido queimada pelo Sol, mas sem nenhum dano real.

Chamado de Sunburn Blush, o estilo vai além do já conhecido blush nas bochechas e no nariz. A ideia é exagerar na make. Algumas pessoas usam o efeito para imitar as marcas deixadas por biquínis, óculos de sol ou colares, criando contrastes dramáticos entre tons quentes e áreas mais claras, com o uso de corretivo. A hashtag da trend já acumula mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e tem atraído a atenção de beauty creators e entusiastas da maquiagem no mundo todo.

“Este é um dos meus favoritos para o verão — pele bronzeada e com muito blush, como se você tivesse passado o fim de semana em um iate (mesmo que não tenha!)”, afirmou a maquiadora de celebridades Dalila Bone para o site Who What Wear.

O segredo está na aplicação exagerada e estratégica de blushes em tons de rosa, coral e terracota, em regiões como maçãs do rosto, testa, nariz e até no colo. A ideia é usar produtos cremosos ou líquidos para um acabamento mais natural e esfumado, que remeta ao calor do verão sem comprometer a saúde da pele.

Apesar da aparência de “sol na pele”, os criadores da trend reforçam: o uso de protetor solar continua essencial. A proposta é 100% estética, usando apenas maquiagem, sem exposição real ao Sol.

Outra técnica que está reaparecendo é o blush drapeado, febre nos anos 70 que tem ganhado espaço no TikTok. Nessa variação, o blush é aplicado das maçãs do rosto às têmporas, formando um “C” sutil que levanta o olhar e dá dimensão ao rosto. A ideia é apostar em tons vibrantes, como rosa ou vermelho, que tragam o ar de “corada pelo verão”.

Outras pessoas podem se sentir mais seguras ao usar o contorno como blush. A ideia é criar um visual marcante e moderno.

Gelato blush também é tendência

O verão 2025 também promete manter em alta o chamado gelato blush: tons cremosos de rosa vibrante aplicados de forma generosa nas bochechas. Segundo o maquiador Spencer, para o site Who What Wear, a tendência consiste em usar “blushs rosa-manteiga se fundem à pele, dando um acabamento jovial e fresco que parece que você foi beijada pela brisa do verão”.

A dica dos profissionais é ousar nos tons, testando blushes mais intensos que o habitual, para um look moderno, leve e divertido.