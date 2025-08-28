Boca Rosa Beauty lança lip combo com contorno retrátil e gloss hidratante
Linha combina precisão no contorno e hidratação nos lábios, com variedade de cores e proposta prática
A influenciadora Bianca Andrade lançou, com sua marca Boca Rosa Beauty, um lip combo que promete unir praticidade e acabamento profissional. Tratam-se do Contorno Labial Retrátil, ideal para quem busca lábios definidos, e o Hidra Lábios, gloss hidratante com sensação refrescante.
Em um lançamento anterior, a marca já tinha disponibilizado cinco cores do gloss. Agora, amplia com cinco novos tons, mais 10 cores de lápis, que combinam entre si. O Estado de Minas recebeu e testou o lançamento mais recente e conta tudo a seguir:
Contorno Labial Retrátil
O contorno labial retrátil da Boca Rosa Beauty tem uma ponta chanfrada retrátil, que dispensa apontador, garantindo praticidade e traços firmes e uniformes. A textura é equilibrada: macia para deslizar sem esforço, mas consistente para não borrar. Em nossos testes, não houve quebra da ponta — um ponto positivo para a durabilidade.
Quanto à durabilidade, ele é resistente à água, especialmente se ele seca totalmente antes de aplicar um gloss ou batom por cima. Isso ajuda a manter a definição mesmo após horas de uso ou ingestão de líquidos.
Ao todo, são 10 tons intensos, pensados para diferentes tons de pele e propostas de maquiagem:
- Rosa
- Rosê
- Vermelho
- Marrom
- Chocolate
- Castanho
- Cereja
- Amêndoa
- Pétala
- Púrpura
Esse leque é um diferencial frente a concorrentes, garantindo opções tanto para visuais clássicos quanto ousados. O contorno labial pode ser usado também cobrindo totalmente os lábios, como um batom, garantindo um visual de longa duração.
Fórmula
A composição inclui óleo de semente de mamona e óleo hidrogenado de algodão, que conferem emoliência e deslizamento suave, além de ajuda a nutrir os lábios. A cera microcristalina garante estrutura e evita que o produto quebre.
Para completar os destaques positivos, os ingredientes incluem a vitamina E (tocoferol) e o palmitato de ascorbila atuam como antioxidantes, prolongando a durabilidade e oferecendo leve cuidado aos lábios.
Vale a pena?
O Contorno Labial Retrátil Boca Rosa Beauty custa R$ 39,90. Existem vários produtos parecidos no mercado, mas, entre os já testados pela reportagem, o que mais se assemelha em performance é o Angel Lipliner da Catharine Hill, que tem o mesmo preço. Mas apenas quatro cores disponíveis.
Hidra Lábios
O Hidra Lábios é um gloss que vai além do efeito brilhante: ele hidrata profundamente, dá leve volume, tem sensação refrescante e é confortável — sem escorrer, acumular ou formar babinha. Pode ser usado sozinho, para efeito natural, ou sobre o contorno, para um acabamento sofisticado.
A linha conta com 10 tons translúcidos que valorizam diferentes looks:
- Rosê
- Vermelho
- Marrom
- Coral
- Púrpura
- Transparente
- Cereja
- Nude
- Amêndoa
- Pink Suave
A cobertura é translúcida e dá um bom match com o contorno, apesar de o gloss funcionar bem sozinho. Ao aplicar nos lábios, a sensação é leve, que não gruda, deslizando facilmente nos lábios. Tem um toque mentolado que confere frescor.
Inicialmente, a marca foi criticada pela embalagem do Hidra Lábios, que seria simples demais. No entanto, ele guarda uma surpresa: o aplicador tem formato de boquinha, que é funcional e dá um charme, reforçando a identidade divertida da marca.
O visual pode desagradar quem está dentro das tendências e quer um gloss chaveiro. No entanto, a proposta é coerente com a filosofia Boca Rosa: maquiagem descomplicada para mulheres práticas.
Fórmula
A lista de ingredientes mostra que a hidratação não é apenas uma sensação. O gloss realmente é um produto de cuidado para os lábios, sendo um bom aliado no tempo seco.
Entre os ativos estão manteiga de karité e esqualano, que oferecem hidratação profunda e reparação da barreira cutânea. Já a vitamina E (acetato de tocoferila) é um antioxidante que combate radicais livres.
A refrescância vem do mentol, que dá um toque suave. Já o octinoxato oferece leve proteção solar, ainda que em baixa concentração.
Vale a pena?
O Hidra Lábios custa R$ 49,90. Atualmente, existem glosses de todos os preços no mercado. No entanto, o valor de Boca Rosa é compatível com o de outras marcas de influenciadora,s como Niina Secrets (R$ 57,90), Fran (R$ 56), Karen Bachini (R$ 45,90) e Mari Maria (R$ 45).
Por fim, se você busca praticidade, definição e hidratação real, essa dupla entrega o que promete. O Contorno Labial Retrátil se destaca pela cartela variada e durabilidade, enquanto o Hidra Lábios oferece tratamento, brilho confortável e efeito refrescante. Juntos, os dois produtos traduzem o DNA da Boca Rosa Beauty: maquiagem descomplicada, com performance e cuidado.