Skincare: como cuidar da pele com acne?

Manter a pele oleosa ou acneica equilibrada é uma missão diária. Limpeza, hidratação e controle do brilho precisam caminhar juntos, sem deixar de lado a proteção da barreira cutânea. O mercado de dermocosméticos oferece diversas opções que prometem ajudar nesse cuidado, mas como escolher os mais indicados?

Uma avaliação de um dermatologista é o ideal. Testamos cinco fórmulas bastante conhecidas e frequentemente recomendadas por especialistas para ajudar você. A proposta foi analisar textura, composição, sensação na pele e indicação de uso.

Entraram na nossa rotina: Dermotivin Oil Control, Cetaphil Oil Control, Cetaphil Pro AC Dermacontrol, Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante e Dermotivin Benzac Hidratante Microbioma Equilibrado. Todos os produtos foram enviados pelas marcas para a reportagem do Estado de Minas.

Dermotivin Oil Control Sabonete Líquido Facial

O clássico da linha Dermotivin é facilmente encontrado em farmácias e aparece em várias prescrições dermatológicas. O sabonete líquido vem em uma embalagem prática, de bisnaga.

Com textura líquida, ele produz pouca espuma, o que pode surpreender quem está acostumado a produtos mais cremosos. No entanto, é justamente essa característica que permite uma aplicação suave.

A fórmula é o grande trunfo do produto. Com uma combinação inteligente de ativos como a niacinamida (conhecida por sua ação anti-inflamatória e uniformizadora), gluconato de zinco (fundamental para controlar a produção de sebo) e extratos calmantes como pantenol e aloe vera, o sabonete vai além da simples limpeza. O que mais se destaca, no entanto, é o mentol, que garante uma sensação de refrescância imediata, tanto durante quanto após a lavagem.

Esse é o sabonete testado que mais proporciona a sensação de frescor na pele. A face fica imediatamente matificada, livre daquele excesso de brilho indesejado. É importante notar, no entanto, que em peles mais sensíveis essa sensação pode se traduzir em um leve "repuxamento". Outro ponto de atenção é o contato com os olhos, que deve ser evitado, pois o produto causa ardência.

Quem pode usar e por quê?

Apesar de ser amplamente indicado para peles muito oleosas, o Dermotivin Oil Control também se comporta muito bem em peles mistas, especialmente quando o objetivo principal é controlar o brilho excessivo na zona T. É ideal para quem gosta daquela sensação de pele "limpa de verdade" e é uma excelente opção para adolescentes e adultos jovens, nos quais a oleosidade costuma ser mais acentuada.

Com um preço médio acessível de R$ 30,99, o Dermotivin Oil Control entrega exatamente o que promete: uma limpeza eficaz e controle da oleosidade. É um produto com fórmula sólida e uma performance que o justifica como um clássico.

Sabonete de Limpeza Profunda Antioleosidade Cetaphil Oil Control

A primeira característica que chama a atenção é a textura. Longe de ser um líquido fino ou um gel espumante, o Cetaphil Oil Control se assemelha a um bálsamo. É grosso, não faz espuma, mas se espalha sobre a pele como um creme, o que confere uma experiência de limpeza bastante diferente e agradável. A ausência de perfume é um ponto positivo para quem tem sensibilidade a fragrâncias, tornando-o uma escolha segura.

O grande diferencial da fórmula é a presença do ácido salicílico, um beta-hidroxiácido (BHA) que atua desobstruindo os poros e combatendo cravos e espinhas. É o protagonista da ação de "limpeza profunda". Além disso, a combinação com extrato de chá-verde, que possui ação calmante, e aloe vera, um hidratante leve, garante que a pele não se sinta agredida.

Durante o uso, o produto proporciona uma limpeza eficaz, deixando a pele macia e confortável, sem o repuxamento que muitos produtos para pele oleosa causam. A sensação é de que a pele está limpa, mas não desprovida de sua hidratação natural. É uma abordagem mais gentil, que surpreende positivamente.

Quem pode usar e por quê?

Este sabonete é ideal para peles muito oleosas e acneicas, que sofrem com cravos e espinhas recorrentes, mas também buscam uma limpeza suave. Sua formulação gentil o torna uma ótima opção para peles sensíveis ou aquelas em tratamento dermatológico, que precisam de um cuidado extra. Por sua ação mais potente, é particularmente indicado para uso noturno ou em dias quentes, quando a pele tende a ficar mais oleosa.

A entrega de uma limpeza profunda, com a vantagem de não ressecar a pele, é um grande diferencial. Embora possa causar leve ressecamento em peles já sensibilizadas se usado em excesso, a performance é consistente.

O sabonete vale a pena, especialmente para quem precisa de um controle de acne mais focado e não se importa em investir um pouco mais em um produto que combina eficácia e suavidade. É uma excelente escolha para quem tem a pele oleosa, mas não quer abrir mão do conforto durante a rotina de limpeza.

Espuma de Limpeza Facial Cetaphil Pro AC Dermacontrol

Diferente do Cetaphil Oil Control, a versão Pro AC se apresenta como uma espuma leve e suave. A textura é delicada e arejada, tornando a aplicação extremamente confortável. O perfume é sutil e discreto, mas pode incomodar peles mais sensíveis.

A fórmula foi desenvolvida para unir limpeza e cuidado. O zinco atua como um excelente seborregulador, ajudando a controlar a produção de oleosidade ao longo do dia. A glicerina garante hidratação equilibrada, impedindo a sensação de ressecamento. Um destaque é o ácido glicirízico, derivado do alcaçuz, com notável efeito anti-inflamatório, ideal para acalmar a pele e prevenir inflamações causadas pela acne.

Nos testes, a espuma proporcionou limpeza eficaz sem agredir. A pele ficou macia, com viço saudável e, o mais importante, sem qualquer sensação de repuxamento. O produto realmente mantém a hidratação natural, algo raro em sabonetes para pele oleosa.

Quem pode usar e por quê?

Este sabonete é ideal para peles oleosas com tendência à sensibilidade e para quem realiza tratamentos dermatológicos, como o uso de ácidos, que tornam a pele mais vulnerável (consulte seu dermatologista). Ele oferece o equilíbrio perfeito entre controle de oleosidade e hidratação, sendo recomendado para quem busca um produto confiável que limpe sem comprometer a barreira cutânea.

A espuma de limpeza vale a pena, especialmente para quem sofre de acne inflamatória ou está em tratamento e precisa de um produto gentil, sem abrir mão da performance.

Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante

O produto vem em uma embalagem prática, em bisnaga. O grande diferencial está na aplicação: sua textura leve e aveludada é rapidamente absorvida pela pele.

O hidratante deixa um acabamento notavelmente mate e macio ao toque. A aparência dos poros é reduzida, funcionando bem como primer antes da maquiagem.

Sua fórmula combina ingredientes que garantem o efeito matificante. Sílica e polímeros criam um disfarce óptico imediato nos poros e reduzem o brilho excessivo. Além disso, o bisabolol oferece ação calmante, um ponto positivo para peles que reagem facilmente a produtos de controle de oleosidade.

A sensação é de conforto, sem repuxamento, mesmo com efeito matificante. O produto é ideal para o dia a dia e para quem busca uma solução prática para manter a pele sem brilho ao longo do dia.

Quem pode usar e por quê?

Este produto é ideal para peles oleosas não sensibilizadas que precisam de um hidratante com foco no acabamento. É uma ótima opção para controlar o brilho e pode ser usado tanto por quem se maquia quanto por quem prefere um visual natural. Graças ao bisabolol, também é indicado para peles oleosas mais sensíveis, pois oferece toque seco sem causar desconforto.

Em resumo, o Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante cumpre o que promete. Focado no efeito cosmético, pode não atender quem busca reparação profunda, mas desempenha muito bem sua função principal.

Dermotivin Benzac Hidratante Microbioma Equilibrado 50ml

A textura é o ponto de partida para a experiência de cuidado com a pele. Diferente do hidratante matificante, este é um gel leve, que se espalha facilmente, proporcionando sensação de frescor imediato.

A absorção é rápida, sem deixar resíduo pegajoso ou oleoso, um alívio para quem evita texturas densas. Possui fragrância discreta, que não incomoda.

A fórmula se destaca pela combinação de esqualano e glicerina, garantindo hidratação leve e eficaz sem risco de comedogenicidade. O pantenol ajuda a acalmar a pele, reduzindo desconforto e vermelhidão típicos da acne.

O grande diferencial é a presença de fermento de lactobacillus e extrato de trevo vermelho. Juntos, equilibram o microbioma cutâneo, fortalecem a barreira da pele e regulam a oleosidade de dentro para fora. O resultado é uma pele visivelmente mais viçosa e fresca. Nos testes, mostrou-se especialmente útil em dias de maior sensibilidade, ajudando a acalmar áreas inflamadas.

Quem pode usar e por quê?

Este hidratante é ideal para peles oleosas sensibilizadas ou em tratamento dermatológico, como com ácidos ou isotretinoína. A fórmula ajuda a restaurar a barreira cutânea, prevenindo ressecamento e irritação. Também é indicado para quem busca um hidratante que controle a oleosidade e ofereça cuidado extra à saúde da pele.

Ele não se limita a matificar, mas também hidrata e fortalece a pele profundamente. O foco no microbioma e na reparação torna-o uma opção superior para quem busca um cuidado mais completo.

Vale a pena para quem enfrenta os desafios de pele oleosa e sensível ou está em tratamentos que a deixam fragilizada. É um investimento inteligente para manter a pele mais saudável, equilibrada e resistente.

O que vale a pena?

No comparativo geral, cada produto se destaca por atender diferentes necessidades da pele oleosa e acneica:

Dermotivin Oil Control : indicado para quem busca limpeza intensa e efeito matificante imediato, ideal para dias de maior oleosidade;

Cetaphil Pro AC Dermacontrol : equilibra a remoção do excesso de sebo com sensação de maciez e conforto, sendo confiável para uso diário;

Cetaphil Oil Control : mais suave, indicado para peles sensíveis ou em tratamento dermatológico, com ativos que ajudam na prevenção de cravos;

Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante : destaca-se pelo acabamento seco e efeito primer, perfeito para controlar o brilho e preparar a pele para maquiagem;

Dermotivin Benzac Hidratante Microbioma Equilibrado: atua de forma reparadora, equilibrando o microbioma e acalmando áreas mais irritadas ou inflamadas.

A escolha do produto ideal depende do estado da pele e das prioridades individuais: em momentos de oleosidade intensa, sabonetes mais potentes cumprem bem a função de limpeza; em períodos de sensibilidade ou durante tratamentos dermatológicos, hidratantes equilibrantes oferecem cuidado e conforto.