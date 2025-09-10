Assine
Skincare: como cuidar da pele com acne?

Ao contrário do que muitos acreditam, peles oleosas ou com tendência à acne também precisam de hidratação e cuidado especial

10/09/2025 20:08 - atualizado em 10/09/2025 20:13

Pele com acne necessita de produtos especiais
Pele com acne necessita de produtos especiais crédito: FreePik

Manter a pele oleosa ou acneica equilibrada é uma missão diária. Limpeza, hidratação e controle do brilho precisam caminhar juntos, sem deixar de lado a proteção da barreira cutânea. O mercado de dermocosméticos oferece diversas opções que prometem ajudar nesse cuidado, mas como escolher os mais indicados?

Uma avaliação de um dermatologista é o ideal. Testamos cinco fórmulas bastante conhecidas e frequentemente recomendadas por especialistas para ajudar você. A proposta foi analisar textura, composição, sensação na pele e indicação de uso.

Entraram na nossa rotina: Dermotivin Oil Control, Cetaphil Oil Control, Cetaphil Pro AC Dermacontrol, Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante e Dermotivin Benzac Hidratante Microbioma Equilibrado. Todos os produtos foram enviados pelas marcas para a reportagem do Estado de Minas. 

Dermotivin Oil Control Sabonete Líquido Facial 

Reportagem testou três tipos de sabonetes faciais
Reportagem testou três tipos de sabonetes faciais Divulgação

O clássico da linha Dermotivin é facilmente encontrado em farmácias e aparece em várias prescrições dermatológicas. O sabonete líquido vem em uma embalagem prática, de bisnaga.

Com textura líquida, ele produz pouca espuma, o que pode surpreender quem está acostumado a produtos mais cremosos. No entanto, é justamente essa característica que permite uma aplicação suave.

A fórmula é o grande trunfo do produto. Com uma combinação inteligente de ativos como a niacinamida (conhecida por sua ação anti-inflamatória e uniformizadora), gluconato de zinco (fundamental para controlar a produção de sebo) e extratos calmantes como pantenol e aloe vera, o sabonete vai além da simples limpeza. O que mais se destaca, no entanto, é o mentol, que garante uma sensação de refrescância imediata, tanto durante quanto após a lavagem.

Esse é o sabonete testado que mais proporciona a sensação de frescor na pele. A face fica imediatamente matificada, livre daquele excesso de brilho indesejado. É importante notar, no entanto, que em peles mais sensíveis essa sensação pode se traduzir em um leve "repuxamento". Outro ponto de atenção é o contato com os olhos, que deve ser evitado, pois o produto causa ardência.

Quem pode usar e por quê?

Apesar de ser amplamente indicado para peles muito oleosas, o Dermotivin Oil Control também se comporta muito bem em peles mistas, especialmente quando o objetivo principal é controlar o brilho excessivo na zona T. É ideal para quem gosta daquela sensação de pele "limpa de verdade" e é uma excelente opção para adolescentes e adultos jovens, nos quais a oleosidade costuma ser mais acentuada.

Com um preço médio acessível de R$ 30,99, o Dermotivin Oil Control entrega exatamente o que promete: uma limpeza eficaz e controle da oleosidade. É um produto com fórmula sólida e uma performance que o justifica como um clássico.

Sabonete de Limpeza Profunda Antioleosidade Cetaphil Oil Control 

A primeira característica que chama a atenção é a textura. Longe de ser um líquido fino ou um gel espumante, o Cetaphil Oil Control se assemelha a um bálsamo. É grosso, não faz espuma, mas se espalha sobre a pele como um creme, o que confere uma experiência de limpeza bastante diferente e agradável. A ausência de perfume é um ponto positivo para quem tem sensibilidade a fragrâncias, tornando-o uma escolha segura.

O grande diferencial da fórmula é a presença do ácido salicílico, um beta-hidroxiácido (BHA) que atua desobstruindo os poros e combatendo cravos e espinhas. É o protagonista da ação de "limpeza profunda". Além disso, a combinação com extrato de chá-verde, que possui ação calmante, e aloe vera, um hidratante leve, garante que a pele não se sinta agredida.

Durante o uso, o produto proporciona uma limpeza eficaz, deixando a pele macia e confortável, sem o repuxamento que muitos produtos para pele oleosa causam. A sensação é de que a pele está limpa, mas não desprovida de sua hidratação natural. É uma abordagem mais gentil, que surpreende positivamente.

Quem pode usar e por quê?

Este sabonete é ideal para peles muito oleosas e acneicas, que sofrem com cravos e espinhas recorrentes, mas também buscam uma limpeza suave. Sua formulação gentil o torna uma ótima opção para peles sensíveis ou aquelas em tratamento dermatológico, que precisam de um cuidado extra. Por sua ação mais potente, é particularmente indicado para uso noturno ou em dias quentes, quando a pele tende a ficar mais oleosa.

A entrega de uma limpeza profunda, com a vantagem de não ressecar a pele, é um grande diferencial. Embora possa causar leve ressecamento em peles já sensibilizadas se usado em excesso, a performance é consistente.

O sabonete vale a pena, especialmente para quem precisa de um controle de acne mais focado e não se importa em investir um pouco mais em um produto que combina eficácia e suavidade. É uma excelente escolha para quem tem a pele oleosa, mas não quer abrir mão do conforto durante a rotina de limpeza.

Espuma de Limpeza Facial Cetaphil Pro AC Dermacontrol 

Diferente do Cetaphil Oil Control, a versão Pro AC se apresenta como uma espuma leve e suave. A textura é delicada e arejada, tornando a aplicação extremamente confortável. O perfume é sutil e discreto, mas pode incomodar peles mais sensíveis.

A fórmula foi desenvolvida para unir limpeza e cuidado. O zinco atua como um excelente seborregulador, ajudando a controlar a produção de oleosidade ao longo do dia. A glicerina garante hidratação equilibrada, impedindo a sensação de ressecamento. Um destaque é o ácido glicirízico, derivado do alcaçuz, com notável efeito anti-inflamatório, ideal para acalmar a pele e prevenir inflamações causadas pela acne.

Nos testes, a espuma proporcionou limpeza eficaz sem agredir. A pele ficou macia, com viço saudável e, o mais importante, sem qualquer sensação de repuxamento. O produto realmente mantém a hidratação natural, algo raro em sabonetes para pele oleosa.

Quem pode usar e por quê?

Este sabonete é ideal para peles oleosas com tendência à sensibilidade e para quem realiza tratamentos dermatológicos, como o uso de ácidos, que tornam a pele mais vulnerável (consulte seu dermatologista). Ele oferece o equilíbrio perfeito entre controle de oleosidade e hidratação, sendo recomendado para quem busca um produto confiável que limpe sem comprometer a barreira cutânea.

A espuma de limpeza vale a pena, especialmente para quem sofre de acne inflamatória ou está em tratamento e precisa de um produto gentil, sem abrir mão da performance.

Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante

Hidratantes para pele acneica têm propostas diferentes
Hidratantes para pele acneica têm propostas diferentes Divulgação

O produto vem em uma embalagem prática, em bisnaga. O grande diferencial está na aplicação: sua textura leve e aveludada é rapidamente absorvida pela pele.

O hidratante deixa um acabamento notavelmente mate e macio ao toque. A aparência dos poros é reduzida, funcionando bem como primer antes da maquiagem.

Sua fórmula combina ingredientes que garantem o efeito matificante. Sílica e polímeros criam um disfarce óptico imediato nos poros e reduzem o brilho excessivo. Além disso, o bisabolol oferece ação calmante, um ponto positivo para peles que reagem facilmente a produtos de controle de oleosidade.

A sensação é de conforto, sem repuxamento, mesmo com efeito matificante. O produto é ideal para o dia a dia e para quem busca uma solução prática para manter a pele sem brilho ao longo do dia.

Quem pode usar e por quê?

Este produto é ideal para peles oleosas não sensibilizadas que precisam de um hidratante com foco no acabamento. É uma ótima opção para controlar o brilho e pode ser usado tanto por quem se maquia quanto por quem prefere um visual natural. Graças ao bisabolol, também é indicado para peles oleosas mais sensíveis, pois oferece toque seco sem causar desconforto.

Em resumo, o Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante cumpre o que promete. Focado no efeito cosmético, pode não atender quem busca reparação profunda, mas desempenha muito bem sua função principal.

Dermotivin Benzac Hidratante Microbioma Equilibrado 50ml 

A textura é o ponto de partida para a experiência de cuidado com a pele. Diferente do hidratante matificante, este é um gel leve, que se espalha facilmente, proporcionando sensação de frescor imediato.

A absorção é rápida, sem deixar resíduo pegajoso ou oleoso, um alívio para quem evita texturas densas. Possui fragrância discreta, que não incomoda.

A fórmula se destaca pela combinação de esqualano e glicerina, garantindo hidratação leve e eficaz sem risco de comedogenicidade. O pantenol ajuda a acalmar a pele, reduzindo desconforto e vermelhidão típicos da acne.

O grande diferencial é a presença de fermento de lactobacillus e extrato de trevo vermelho. Juntos, equilibram o microbioma cutâneo, fortalecem a barreira da pele e regulam a oleosidade de dentro para fora. O resultado é uma pele visivelmente mais viçosa e fresca. Nos testes, mostrou-se especialmente útil em dias de maior sensibilidade, ajudando a acalmar áreas inflamadas.

Quem pode usar e por quê?

Este hidratante é ideal para peles oleosas sensibilizadas ou em tratamento dermatológico, como com ácidos ou isotretinoína. A fórmula ajuda a restaurar a barreira cutânea, prevenindo ressecamento e irritação. Também é indicado para quem busca um hidratante que controle a oleosidade e ofereça cuidado extra à saúde da pele.

Ele não se limita a matificar, mas também hidrata e fortalece a pele profundamente. O foco no microbioma e na reparação torna-o uma opção superior para quem busca um cuidado mais completo.

Vale a pena para quem enfrenta os desafios de pele oleosa e sensível ou está em tratamentos que a deixam fragilizada. É um investimento inteligente para manter a pele mais saudável, equilibrada e resistente.

O que vale a pena?

No comparativo geral, cada produto se destaca por atender diferentes necessidades da pele oleosa e acneica:

  • Dermotivin Oil Control: indicado para quem busca limpeza intensa e efeito matificante imediato, ideal para dias de maior oleosidade;

  • Cetaphil Pro AC Dermacontrol: equilibra a remoção do excesso de sebo com sensação de maciez e conforto, sendo confiável para uso diário;

  • Cetaphil Oil Control: mais suave, indicado para peles sensíveis ou em tratamento dermatológico, com ativos que ajudam na prevenção de cravos;

  • Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante: destaca-se pelo acabamento seco e efeito primer, perfeito para controlar o brilho e preparar a pele para maquiagem;

  • Dermotivin Benzac Hidratante Microbioma Equilibrado: atua de forma reparadora, equilibrando o microbioma e acalmando áreas mais irritadas ou inflamadas.

A escolha do produto ideal depende do estado da pele e das prioridades individuais: em momentos de oleosidade intensa, sabonetes mais potentes cumprem bem a função de limpeza; em períodos de sensibilidade ou durante tratamentos dermatológicos, hidratantes equilibrantes oferecem cuidado e conforto.

Tópicos relacionados:

beleza resenha skincare

