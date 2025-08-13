Mulher espreme espinha no ‘triângulo da morte’ e vai parar no hospital

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Lish Marie viralizou nas redes sociais ao contar como foi parar no pronto-socorro por causa de uma espinha. Em um vídeo no TikTok, com mais de 5 milhões de visualizações, ela contou que espremeu uma acne localizada logo abaixo da narina, em uma região que dermatologistas chamam de “triângulo da morte”, por oferecer risco de infecções graves.

Segundo Lish, tratava-se de uma espinha cística, um tipo mais profundo e dolorido. Ao tentar espremer, ela notou que, em poucas horas, o lado direito do rosto começou a inchar rapidamente. A situação se agravou a ponto de seu sorriso ficar “torto” — apenas o lado oposto se movia.

Preocupada, ela buscou atendimento de emergência. No hospital, recebeu antibióticos, corticoides e outros medicamentos para conter a infecção. “Não estoure espinha no triângulo da morte ou você vai acabar no hospital”, alertou.

Graças à procura rápida por atendimento, Lish melhorou em 24 horas, embora seu sorriso ainda estivesse levemente assimétrico. Em três dias, estava totalmente recuperada. “Descobri muito rápido e já comecei o tratamento. Dei sorte”, disse.

Nos comentários, muitas pessoas relataram experiências parecidas. “Aconteceu com a minha filha. Passamos uma semana no hospital e ela precisou de cirurgia no rosto”, afirmou um perfil. “Quase morri disso. Fiquei internada por uma semana e meia e fiz uma cirurgia”, contou outra pessoa.

Originário da China, o pêssego possui uma polpa suculenta que envolve uma grande semente, como ocorre com a nectarina e a ameixa. É um fruto pouco calórico, que apresenta uma casca aveludada e um sabor único, presente de diversas formas na culinária e com inúmeros benefícios à saúde. Pixabay Essa fruta tem uma história longa e fascinante, com raízes que remontam à China há mais de 7.500 anos. Afinal, acredita-se que ela tenha sido cultivada em solo chinês já em 2000 a.C e apareceu em antigos textos deste país datados do século X a.C. Pixabay Em seguida, acredita-se que o pêssego tenha se espalhado para oeste, através da Ásia, chegando aos países do Mediterrâneo. Imagem gerada por i.a ApÃ³s chegar ao solo europeu, o pÃªssego comeÃ§ou a aparecer tambÃ©m na AmÃ©rica, quando exploradores espanhÃ³is o levaram ao MÃ©xico jÃ¡ em 1600, e tambÃ©m em outras regiÃµes do continente. Pixabay O pessegueiro chegou ao Brasil no século XVI, através da Ilha da Madeira, com as expedições colonizadoras portuguesas, sendo plantado na capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. Pixabay A partir da China, espalhou-se para a PÃ©rsia (IrÃ£), GrÃ©cia e Roma, sendo uma fruta popular na antiguidade. Isso porque durante muito tempo, o pÃªssego era um dos favoritos da nobreza, apreciado pelo sabor suculento e suave. Pixabay O pessegueiro (Prunus persica) é uma árvore decídua, nativa da China e sul da Ásia, de folhas alternas e serreadas, flores roxas e drupas pubescentes, comestíveis e com propriedades aperitivas e digestivas. Imagem gerada por i.a Assim, o pêssego é um símbolo de imortalidade na mitologia taoísta chinesa, e também de prosperidade e felicidade. Ele é um elemento importante na lenda de Momotaro, o menino pêssego, uma figura popular do folclore japonês. Pixabay O pêssego é cultivado em diversas regiões do Brasil, principalmente no sul e sudeste, onde o clima é mais favorável para a produção da fruta. Pixabay Desse modo, o estado de São Paulo é o segundo maior produtor de pêssego no Brasil, com regiões como Jundiaí e Jarinu, que possuem clima ideal para o cultivo. Jack Dykinga wikimedia commons O pêssego oferece diversos benefícios para a saúde, como melhorar a imunidade, a saúde do intestino, a pele e a visão, além de contribuir para a saúde cardiovascular Pixabay É rico em vitaminas (A, C e do complexo B) e minerais (potássio), que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Ele também tem boas quantidades de betacaroteno e ácido clorogênico, compostos com ação antioxidante. Pixabay As fibras do pêssego, como a pectina, auxiliam no bom funcionamento intestinal, previnem a prisão de ventre e contribuem para uma melhor absorção de nutrientes. Imagem gerada por i.a É rico em antioxidantes e vitamina C, que ajudam a combater os radicais livres e a proteger a pele dos danos causados pela exposição solar. Entre eles, estão flavonoides e antocianinas, que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce Pixabay A vitamina A e o betacaroteno presentes neste fruto são importantes para a saúde ocular e podem ajudar a prevenir problemas de visão. Nutrientes que favorecem a prevenção da catarata e evita degeneração macula, uma doença que diminui a nitidez e a capacidade da visão central. Pixabay O potássio presente no pêssego ajuda a regular a pressão arterial e a prevenir doenças cardiovasculares. Além disso, contribui para o bom funcionamento do coração, previne arritmias e outros problemas cardíacos. Pixabay O pÃªssego possui baixo Ã­ndice glicÃªmico, sendo uma opÃ§Ã£o adequada para quem tem diabetes. Ele tambÃ©m contÃ©m minerais que auxiliam na regulaÃ§Ã£o dos neurotransmissores, contribuindo para a reduÃ§Ã£o do estresse e ansiedade. Pixabay É uma fruta que ajuda a aumentar a sensação de saciedade e ajudar na perda de peso. Isso porque é uma ótima opção de alimento com poucas calorias para incluir nas dietas de emagrecimento. Imagem gerada por i.a Curiosamente, o pêssego é uma fruta que pode trazer benefícios para as gestantes, devido ao seu alto teor de nutrientes e antioxidantes. Imagem gerada por i.a O pêssego é facilmente encontrado em supermercados e feiras, podendo ser consumido ao natural, ou usado em preparações como chás, sucos, mousse, saladas, bolos e tortas. Imagem gerada por i.a Ele pode ser consumido ao natural, sendo recomendado comê-lo com casca para melhor aproveitamento dos nutrientes. No entanto, pode ser utilizado em sucos e chás, que seria a forma líquida deste fruto, que traz inúmeros benefícios à saúde. Imagem gerada por i.a Esse alimento também pode servir para outras receitas, como se transformar em um delicioso doce. Por outro lado, o pêssego em calda tem mais calorias e carboidratos e menos proteínas e lipídios totais do que a fruta natural Imagem gerada por i.a O chá de pêssego é uma bebida deliciosa e nutritiva, que pode ser preparada de várias formas e usada para diversos fins. Imagem gerada por i.a Por fim, é um ingrediente versátil que pode ser usado em diversas bebidas alcoólicas, tanto em coquetéis como em bebidas prontas. Imagem gerada por i.a Voltar Próximo

O que é o “triângulo da morte”?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o “triângulo da morte” é a região entre os cantos da boca e o topo do nariz. A área possui uma alta concentração de vasos sanguíneos com ligação direta ao cérebro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Manipular essa região, como espremer espinhas ou arrancar pelos, pode facilitar a entrada de bactérias na corrente sanguínea, levando a infecções potencialmente fatais. A recomendação é evitar a manipulação dessa área e buscar orientação profissional em caso de acne ou lesões.

Como cuidar das espinhas?

De acordo com o Ministério da Saúde, não é recomendável espremer espinhas. A manipulação da acne pode levar a complicações como piora da inflamação, infecções, manchas e cicatrizes. Em vez de espremer, a pasta indica os seguintes cuidados: