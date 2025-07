Espinhas nas costas: o que contribui para acnes nessa área do corpo

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, espinhas não aparecem somente na pele do rosto - podem surgir por diversas partes do corpo humano, trazendo desconforto e dores. “As espinhas não são nada além do que lesões cutâneas, causadas por inflamações dos folículos, que são geradas por poros bloqueados”, explica a dermatologista Fátima Tubini.



Acnes, quando não tratadas e espremidas, podem gerar manchas escuras, ocasionando um incômodo maior no futuro para fazer as remoções no local. “O ideal é não mexer ou espremer, mas realizar a limpeza correta do local e aplicar produtos indicados por dermatologistas. O tratamento pode ser oral ou por meio de ácidos”, esclarece a médica, que ressalta, ainda, que cada pele é de um jeito e o tratamento deve ser feito conforme o tipo de cada uma.





Muitas vezes a localização da espinha pode indicar causas diferentes, que podem ser, por exemplo, por problemas hormonais, por bactérias e até mesmo por cosméticos. O acúmulo de acnes nas costas pode ser gerado por diversas causas, entre elas:





Alterações hormonais

Durante a puberdade, menstruação, gravidez e uso de anticoncepcionais, o corpo pode passar por alterações hormonais que aumentam a produção de sebo (óleo) pelas glândulas sebáceas. Esse excesso de óleo pode obstruir os poros e levar ao desenvolvimento de espinhas.





Produtos para o cabelo

Condicionadores, óleos e outros produtos capilares podem entrar em contato com a pele das costas, especialmente durante o banho, e obstruir os poros. Ingredientes como silicones e óleos pesados podem ser particularmente problemáticos.





Suor excessivo

O suor pode misturar-se com bactérias e células mortas da pele, obstruindo os poros.





Atrito

O atrito causado por mochilas, roupas apertadas ou equipamentos esportivos pode irritar a pele e causar inflamação nos folículos pilosos. Isso pode aumentar a probabilidade de desenvolver espinhas nas áreas afetadas.





Estresse e ansiedade

O estresse e a ansiedade podem desencadear a produção de hormônios como o cortisol, que pode aumentar a produção de óleo pela pele. Isso pode levar ao entupimento dos poros e ao desenvolvimento de acne.





Produtos para a pele

Evite o uso de cremes, loções e protetores solares que contêm ingredientes comedogênicos, que obstruem os poros.



“Para evitar as incomodáveis espinhas nas costas, é necessário sempre tomar banho imediatamente após o treino, não espremer ou arrancar as acnes, lavar sempre os sutiãs após o seu uso, trocar as fronhas, lençóis, e toalhas frequentemente, evitar cuidados no corpo à base de óleo, não colocar roupas e acessórios apertados nas costas como mochila e trocar sempre de sabonete corporal caso note que o que está sendo utilizado não está fazendo efeito, além de procurar sempre a ajuda de um profissional dermatológico”.

