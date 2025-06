Remédio para acne usado por Ana Castela não é para todos; entenda riscos

A cantora Ana Castela revelou em suas redes sociais que iniciou o uso do medicamento após anos lidando com o quadro de acne. O caso reacendeu o debate sobre os riscos e os cuidados que envolvem a substância. “Essas espinhas na minha cara… pra quem me acompanha há muito tempo, sabe que sofro com acne há muitos anos na minha vida. E agora comecei a tomar Roacutan, meu Deus do céu, gente. Até o Roacutan fazer efeito, essas bombinhas aqui vão sair tudo”, disse a cantora.

A acne é uma condição comum, especialmente na adolescência, mas pode persistir por muitos anos e causar impacto na autoestima. Nos casos mais leves, sabonetes específicos, cremes e ácidos tópicos costumam ser suficientes para controlar o surgimento de cravos e espinhas. No entanto, para quadros mais graves e resistentes, pode ser necessário recorrer a tratamentos mais intensos, como o uso do Roacutan (nome comercial para isotretinoína).

O que é isotretinoína?

A isotretinoína é um derivado da vitamina A utilizado em casos de acne moderada a grave. A substância atua regulando a atividade das glândulas sebáceas, reduzindo a produção de sebo e combatendo inflamações na pele. Com isso, ajuda a controlar a formação de cravos e espinhas.

Efeitos colaterais

Apesar de sua eficácia, a isotretinoína é conhecida por seus efeitos adversos, que podem ser intensos. Entre os principais estão:

Ressecamento da pele, lábios e mucosas

Alterações nas enzimas do fígado

Aumento do colesterol

Mudanças de humor

Irritação ocular

Dores musculares

Anemia

Coceira na pele

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) reconhece os efeitos positivos do medicamento para o tratamento de acne, mas já emitiu comunicado para alertar sobre o uso de forma indevida. "Os efeitos colaterais exigem acompanhamento dermatológico frequente durante e logo após o tratamento: alterações de função hepática, aumento de colesterol e triglicerídeos podem ocorrer. Há ainda relatos de depressão e suicídio durante o tratamento", ressalta a SBD.

Além disso, o medicamento é contraindicado para gestantes, já que pode causar má-formação fetal. Por esse motivo, mulheres em idade fértil que fazem uso da substância precisam adotar métodos contraceptivos rigorosos durante o tratamento.

Uso controlado e tratamento restrito

Devido à gravidade dos possíveis efeitos colaterais, o Roacutan é um medicamento de venda controlada. A cada mês, é necessário apresentar receita médica e realizar exames de sangue periódicos para garantir que o organismo está lidando bem com a substância.

O tratamento só deve ser iniciado após avaliação médica detalhada, o que inclui a realização de alguns exames (pacientes com alterações hepáticas, por exemplo, não podem seguir o tratamento).

Além disso, a isotretinoína não é indicada para todos os casos de acne. Ela costuma ser prescrita apenas quando os métodos tópicos não são eficazes ou quando a acne tem grande impacto na qualidade de vida do paciente.