Ana Castela rebate críticas sobre aparência e nega ter feito procedimentos estéticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Castela, 20, resolveu se pronunciar nas redes sociais após ter sua aparência questionada por internautas. A cantora sertaneja esteve entre os convidados do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na última terça-feira (10) na Arena Pacaembu, em São Paulo, e foi alvo de comentários sobre possíveis intervenções estéticas no rosto.

A repercussão começou depois que ela publicou uma sequência de fotos ao lado de Neymar Jr. no Instagram. "Já tacaram preenchimento no rosto da menina. Tadinha, tão novinha e linda. Pra quê?", comentou @jessyyka90. Outro perfil, @cachyo21, chegou a perguntar: "Gente, o que aconteceu com o rosto? Misericórdia."

Diante da enxurrada de especulações, a intérprete de "Boiadeira" decidiu colocar um ponto final nos rumores. Em vídeos publicados nos stories, Ana foi direta: "O assunto da semana foi: 'Ana Castela fez alguma coisa no rosto'. Eu não fiz nada não, meu rosto já é meio quadrado mesmo. Isso é de mim." Com bom humor, completou: "A boca? Passo lápis pra parecer maior. Eu sou linda natural."

A cantora também já falou abertamente sobre cuidados que tem com a pele, mas ressaltou que até agora não passou por nenhum procedimento estético, só dermatológico. No ano passado, Ana compartilhou com os fãs o tratamento que fez para controlar crises de acne. À época, mostrou imagens de antes e depois, explicando que ainda seguia acompanhamento dermatológico para remover algumas manchas.

Conhecida por seu estilo espontâneo, Ana tem usado as redes sociais para tentar reforçar uma imagem mais natural --e lidar com os padrões que muitas vezes são impostos a artistas jovens. Em recente entrevista, chegou a comentar que se sente bem como é e que prefere manter uma rotina simples de cuidados.

"Tem gente que vai implicar com tudo, né? Mas tá tudo certo. A beleza tá na atitude também", finalizou a artista, em tom leve.