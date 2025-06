Gilberto Gil divide o palco com Samuel Rosa no último show em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Era para ser surpresa, mas não havia como sê-lo. Samuel Rosa foi o convidado especial de Gilberto Gil na passagem da turnê “Tempo rei” por Belo Horizonte. Na noite deste sábado (14/6), no Mineirão, o ex-vocalista do Skank levantou o estádio quando surgiu no palco para dividir com Gil o reggae “Vamos fugir” – ontem (13/6) o single com dueto chegou às plataformas digitais.



Foi a maior resposta que o show, ainda pela metade, teve até agora. Gil começou a tocar os primeiros arranjos de “Vamos fugir” até a entrada de Samuel que, como sempre, domina como poucos o público. Ao contrário da nova gravação, iniciada por Gil, foi Samuel quem deu início à canção.



O dueto funcionou, com os dois deixando alguns versos a cargo do público. “Viva Gilberto Gil, viva o Brasil”, gritou Samuel ao deixar o palco. Cinquenta e cinco mil pessoas estão no Mineirão nesta noite fria, mas de coração quente pela passagem de Gil pela cidade.

Desde março deste ano, Gil realiza shows da turnê 'Tempo rei' para dar adeus aos encontros com o público Alexandre Guzanshe/EM/DA Press O show da turnê 'Tempo rei' começou às 20h30, neste sábado (14/6), no Mineirão, em BH, 30 minutos após o previsto; cantor foi recebido pelo público com carinho Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Gilberto Gil foi recebido com aplausos e gritos de 'eu te amo' no início do último show em BH Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Gilberto Gil se despede dos palcos da capital mineira prestes a completar 83 anos Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Gilberto Gil realiza último show em BH na noite deste sábado (14/6), no Mineirão, na Pampulha Alexandre Guzanshe/EM/DA Press O show realizado em BH, neste sábado (14/6), é o 13º da temporada, que deve encerrar em novembro Alexandre Guzanshe/EM/DA Press O cantor ainda terá outros dez shows da turnê depois de ter passado por Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/DA Press O show em BH, na noite deste sábado (14/6), começou com meia hora de atraso, às 20h30 Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Voltar Próximo



O lançamento do dueto com o novo registro de “Vamos fugir” (1984) ocorreu 21 anos depois que o próprio Skank gravou a música (na época, para um comercial dos chinelos Rider), incluída na coletânea “Radiola” (2004).



O dueto acontece durante a fase reggae do show, iniciada com “Não chore mais”, com as cores da bandeira da Jamaica dominando o palco e seguida por “Extra”. Com a saída de Samuel, a pista continua fervendo com outras canções da fase oitentista de Gil.