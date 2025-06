Último show de Gil em BH começa com aplausos e gritos de 'Eu te amo'

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil foi recebido com aplausos pelo público belo-horizontino na noite deste sábado (14/6), quando subiu aos palcos na capital mineira para sua turnê de despedida.

O show, que começou às 20h30, no Mineirão, na Região da Pampulha, foi marcado com gritos de “eu te amo”, registrados pela reportagem do Estado de Minas.

Veja o vídeo do repórter fotográfico Alexandre Guzanshe:

Gil decidiu “desacelerar” na carreira e, desde março deste ano, realiza shows da turnê “Tempo rei” para dar adeus aos encontros com o público, depois de 60 anos de carreira.

A banda de Gil nesta turnê é composta por 12 músicos, incluindo os filhos Bem (guitarra e baixo), José (bateria), Nara (voz) e o neto João Gil (guitarra e baixo), mais um quarteto de cordas. O tom de despedida garante o caráter retrospectivo do repertório que obedece, na medida do possível, sua cronologia.

Prestes a completar 83 anos, no dia 26 deste mês, o cantor ainda terá outros 10 shows da turnê depois de ter passado por Belo Horizonte. No início de maio, foi anunciado o Navio Tempo Rei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No cruzeiro entre 1º e 4 de dezembro, de Santos ao Rio de Janeiro, Gil fará duas apresentações. Foram confirmados também Os Paralamas do Sucesso, Elba Ramalho, Liniker, Nando Reis, Elba Ramalho, João Gomes e Mãeana, Gilsons e Jorge Vercillo. Gil não ficará longe dos palcos, mas vai se apresentar de forma esporádica e em pequenos espaços.