As vitaminas são compostos orgânicos essenciais para o funcionamento adequado do organismo humano. Elas são micronutrientes necessários para uma variedade de processos metabólicos, assim como para o crescimento e desenvolvimento. Porém, elas não são produzidas pelo corpo em quantidades suficientes e geralmente precisam ser obtidas através de dieta.



Dentre os processos em que as vitaminas atuam no corpo, está relacionado a qualidade da saúde reprodutiva, tanto de homens, quanto de mulheres. De acordo com o estudo "Vitamin D and Miscarriage: A Systematic Review and Meta-Analysis - Fertility And Sterility", aproximadamente 15% dos casais inférteis possuem níveis baixos de vitamina D.



Ana Clara Pontes, ginecologista da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), comenta: “Bons níveis de vitamina D antes de engravidar estão associados ao aumento da taxa de gestação e diminuição da taxa de abortos”.



O componente ajuda, tanto na formação da placenta, como na implantação do bebê. Segundo a ginecologista, os baixos níveis de vitamina D podem influenciar em complicações obstétricas, como aumento de pressão, trabalho de parto prematuro e até mesmo diabetes gestacional.



O ácido fólico, uma forma sintética da vitamina B9, também é um aliado da saúde gestacional. Ele é encontrado em uma variedade de alimentos naturais, em especial os vegetais folhosos verde-escuros, como espinafre, couve, alface romana e rúcula.



“Ele está envolvido no processo de formação do sistema nervoso do bebê. Quando temos baixos níveis de ácido fólico, muitas vezes, a criança pode nascer com malformações do tubo neural”, afirma Ana Clara.



Já a vitamina E tem o papel de proteger os espermatozóides, melhorar o útero para implantação e reduzir o risco de aborto. Uma deficiência dessa vitamina pode levar a outros problemas de saúde, como fraqueza muscular, problemas de visão e comprometimento do sistema imunológico.



Leia também: Porque a fertilidade do casal diminui com a prática de exercícios físicos?



Andrea Barrueco, também ginecologista associada à AMCR, diz: “A vitamina E é responsável por agir no equilíbrio hormonal, reduzir danos do DNA e pode ser encontrada em óleos vegetais, frutas como o abacate e em peixes, sendo o salmão e a truta os mais interessantes para a obtenção dela”.



No caso da vitamina C, ela também tem um papel fértil. Para os homens, protege os espermatozóides contra danos e age na manutenção da motilidade e integridade do mesmo. Para as mulheres, não só ajuda na absorção de ferro, mas também é importante para um sistema imunológico robusto e para a produção de hormônios sexuais.



“É importante frisar que nada substitui uma alimentação balanceada e uma boa qualidade de sono, isso é fundamental para a fertilidade. O estresse, a poluição e o cigarro podem provocar danos em nossas células reprodutoras e as vitaminas agem como protetores ao desempenhar um papel preventivo”, ressalta Andrea.