Linha da Vult promete até 18 horas de duração da make

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem é apaixonado por maquiagem está sempre buscando dicas para fazer o look durar mais. Segundo dados da Circana, sprays e pós-fixadores tiveram um crescimento de 63% nas vendas na Europa entre janeiro e junho de 2024, e no TikTok o tema já ultrapassou 775 milhões de visualizações, segundo a Spate.

De olho nessa tendência, testamos a linha Super Fix da Vult. A promessa é fazer a maquiagem ficar mais resistente, com longa duração e pensada para enfrentar a rotina corrida, o calor e até o suor. São quatro produtos – fixador, batom líquido matte, máscara de cílios e máscara de sobrancelhas. A linha é vegana e cruelty-free, como todo produto da marca.

O Estado de Minas recebeu os produtos e conta as percepções a seguir:

Fixador de maquiagem

O spray fixador é o primeiro produto do tipo da marca e mostra que a Vult chegou entregando qualidade. A bruma tem um jato bem distribuído e um cheiro floral agradável.

Ele seca rápido, deixando um toque macio e refrescante na pele, especialmente ao ser aplicado antes da make. Na preparação da pele, ela fica mais hidratada.

Depois da make feita, o efeito é visível, tirando aquele aspecto de pó e devolvendo naturalidade e suavidade ao rosto. Apesar de dar um glow na pele, ele não tem partículas de brilho, sendo uma ótima opção para o dia a dia.

O fixador não deixa a maquiagem à prova d’água, mas ajuda bastante na resistência da maquiagem ao longo do dia, especialmente em climas quentes ou situações de maior transpiração. A fórmula conta com ativos que oferecem um cuidado extra para a pele:

Glicerina, Pantenol, Biosaccharide Gum-1, Hialuronato de Sódio Acetilado: umectantes que seguram água na pele e deixam toque macio/aveludado, mesmo sem álcool na base;

Niacinamida, Extrato de Camellia sinensis: ativos com ação calmante/antioxidante que ajudam no uso diário;

Pontos de atenção: contém fragrância, o que pode incomodar peles muito sensíveis. A embalagem tem 100 ml e custa R$ 56,99. O preço está dentro da margem de outros já testados pela reportagem, como o Fixador de Maquiagem Real Fix, da Vizzela (R$ 69,90), e a Bruma Hidrafix, da Catharine Hill (R$ 54,90). No entanto, ambos têm 150 ml.

Batom líquido matte

Este é o ponto alto da linha. Disponível em três cores (Vermelho Profundo, Castanho Natural e Rosa Queimado), ele tem pigmentação intensa, fácil aplicação e camada fina. Apesar de demorar um pouco para secar, quando fixa, dura muitas horas sem transferir com facilidade.

A textura é mais cremosa do que líquida, o que garante conforto na aplicação. Com o tempo, forma uma espécie de “cola” nos lábios, o que pode ser um pouco desconfortável.

No centro dos lábios, o batom tende a sair primeiro ao longo das horas. Mas ainda assim segura por bastante tempo, mesmo comendo e bebendo.

O ponto de atenção é que ele marca os lábios, efeito comum em batons de longa duração e que pode incomodar algumas pessoas. Por outro lado, a sensação não é de boca ressecada, oferecendo conforto ao usar.

A fórmula não contém álcool. Há uma série de ingredientes que formam uma espécie de filme aderente, que garante a longa duração. O destaque é a combinação de Sódio Hialuronato, Acetato de Tocoferila, Triglicerídeo Cáprico/Caprílico e Extrato de Coco, que são umectantes e amenizam o ressecamento típico dos filmes de longa duração.

Vale destacar que o batom tem fragrância, o que pode incomodar algumas pessoas. O batom custa R$ 52,99. Ele lembra muito o Super Stay, da Avon, que custa em torno de R$ 50 e tem mais opções de cores.

Máscara de cílios

Essa máscara entrega cílios bem pretinhos e volumosos, mas exige um pouco de construção em camadas para alcançar o resultado prometido de alongamento e curvatura. O aplicador é grande, o que pode atrapalhar quem tem cílios mais curtos ou pálpebras pequenas, já que pode borrar com facilidade.

No quesito durabilidade, ela realmente é resistente à água, ao suor e ao atrito. Porém, quando há contato de água com fricção, pode borrar. Na hora da remoção, o produto se “desfaz” com água morna e sabonete, sem esfarelar em pedacinhos, o que é prático. Também sai bem com demaquilante.

Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga? FreePik A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte Redes sociais O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. FreePik Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. FreePik Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. FreePik Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. FreePik A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. Redes sociais Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. Redes sociais A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. FreePik Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. Redes sociais Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. Dior Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. Redes sociais Voltar Próximo

A fórmula combina parafina, ceras vegetais e panthenol, que ajudam na fixação e no cuidado com os fios. A máscara custa R$ 52,99. É um bom resultado, mas existem opções mais eficazes no mercado, como a I Love Extreme Crazy Volume, da Essence (R$ 29,90), e a Triple Lashes, da Bauny (R$ 47,50).

Máscara de sobrancelha

De textura cremosa, a máscara de sobrancelha está disponível em dois tons, ambos mais acinzentados. Ela é muito pigmentada e é preciso tomar cuidado para deixar o efeito mais natural. Um pincel para esfumar é essencial para deixar o look mais bonito.

A máscara é ótima para cobrir falhas e dar definição às sobrancelhas. Ela é resistente ao suor e à água. No entanto, não é um gel de sobrancelha que forme uma película que grude na pele.

A durabilidade é realmente muito boa, chegando próxima às 16 horas prometidas. A fórmula traz ingredientes como cera de arroz, candelila e pantenol, que ajudam na fixação e no cuidado dos fios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A máscara custa R$ 43,99. O preço está dentro do padrão de outros produtos da marca, como os da Boca Rosa (R$ 59,90) e da Eudora (R$ 44,90).