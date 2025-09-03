Linha da Vult promete até 18 horas de duração da make
Super Fix promete alta resistência à água, ao suor e ao atrito, sem transferência
Quem é apaixonado por maquiagem está sempre buscando dicas para fazer o look durar mais. Segundo dados da Circana, sprays e pós-fixadores tiveram um crescimento de 63% nas vendas na Europa entre janeiro e junho de 2024, e no TikTok o tema já ultrapassou 775 milhões de visualizações, segundo a Spate.
De olho nessa tendência, testamos a linha Super Fix da Vult. A promessa é fazer a maquiagem ficar mais resistente, com longa duração e pensada para enfrentar a rotina corrida, o calor e até o suor. São quatro produtos – fixador, batom líquido matte, máscara de cílios e máscara de sobrancelhas. A linha é vegana e cruelty-free, como todo produto da marca.
O Estado de Minas recebeu os produtos e conta as percepções a seguir:
Fixador de maquiagem
O spray fixador é o primeiro produto do tipo da marca e mostra que a Vult chegou entregando qualidade. A bruma tem um jato bem distribuído e um cheiro floral agradável.
Ele seca rápido, deixando um toque macio e refrescante na pele, especialmente ao ser aplicado antes da make. Na preparação da pele, ela fica mais hidratada.
Depois da make feita, o efeito é visível, tirando aquele aspecto de pó e devolvendo naturalidade e suavidade ao rosto. Apesar de dar um glow na pele, ele não tem partículas de brilho, sendo uma ótima opção para o dia a dia.
O fixador não deixa a maquiagem à prova d’água, mas ajuda bastante na resistência da maquiagem ao longo do dia, especialmente em climas quentes ou situações de maior transpiração. A fórmula conta com ativos que oferecem um cuidado extra para a pele:
Glicerina, Pantenol, Biosaccharide Gum-1, Hialuronato de Sódio Acetilado: umectantes que seguram água na pele e deixam toque macio/aveludado, mesmo sem álcool na base;
Niacinamida, Extrato de Camellia sinensis: ativos com ação calmante/antioxidante que ajudam no uso diário;
Pontos de atenção: contém fragrância, o que pode incomodar peles muito sensíveis. A embalagem tem 100 ml e custa R$ 56,99. O preço está dentro da margem de outros já testados pela reportagem, como o Fixador de Maquiagem Real Fix, da Vizzela (R$ 69,90), e a Bruma Hidrafix, da Catharine Hill (R$ 54,90). No entanto, ambos têm 150 ml.
Batom líquido matte
Este é o ponto alto da linha. Disponível em três cores (Vermelho Profundo, Castanho Natural e Rosa Queimado), ele tem pigmentação intensa, fácil aplicação e camada fina. Apesar de demorar um pouco para secar, quando fixa, dura muitas horas sem transferir com facilidade.
A textura é mais cremosa do que líquida, o que garante conforto na aplicação. Com o tempo, forma uma espécie de “cola” nos lábios, o que pode ser um pouco desconfortável.
No centro dos lábios, o batom tende a sair primeiro ao longo das horas. Mas ainda assim segura por bastante tempo, mesmo comendo e bebendo.
O ponto de atenção é que ele marca os lábios, efeito comum em batons de longa duração e que pode incomodar algumas pessoas. Por outro lado, a sensação não é de boca ressecada, oferecendo conforto ao usar.
A fórmula não contém álcool. Há uma série de ingredientes que formam uma espécie de filme aderente, que garante a longa duração. O destaque é a combinação de Sódio Hialuronato, Acetato de Tocoferila, Triglicerídeo Cáprico/Caprílico e Extrato de Coco, que são umectantes e amenizam o ressecamento típico dos filmes de longa duração.
Vale destacar que o batom tem fragrância, o que pode incomodar algumas pessoas. O batom custa R$ 52,99. Ele lembra muito o Super Stay, da Avon, que custa em torno de R$ 50 e tem mais opções de cores.
Máscara de cílios
Essa máscara entrega cílios bem pretinhos e volumosos, mas exige um pouco de construção em camadas para alcançar o resultado prometido de alongamento e curvatura. O aplicador é grande, o que pode atrapalhar quem tem cílios mais curtos ou pálpebras pequenas, já que pode borrar com facilidade.
No quesito durabilidade, ela realmente é resistente à água, ao suor e ao atrito. Porém, quando há contato de água com fricção, pode borrar. Na hora da remoção, o produto se “desfaz” com água morna e sabonete, sem esfarelar em pedacinhos, o que é prático. Também sai bem com demaquilante.
A fórmula combina parafina, ceras vegetais e panthenol, que ajudam na fixação e no cuidado com os fios. A máscara custa R$ 52,99. É um bom resultado, mas existem opções mais eficazes no mercado, como a I Love Extreme Crazy Volume, da Essence (R$ 29,90), e a Triple Lashes, da Bauny (R$ 47,50).
Máscara de sobrancelha
De textura cremosa, a máscara de sobrancelha está disponível em dois tons, ambos mais acinzentados. Ela é muito pigmentada e é preciso tomar cuidado para deixar o efeito mais natural. Um pincel para esfumar é essencial para deixar o look mais bonito.
A máscara é ótima para cobrir falhas e dar definição às sobrancelhas. Ela é resistente ao suor e à água. No entanto, não é um gel de sobrancelha que forme uma película que grude na pele.
A durabilidade é realmente muito boa, chegando próxima às 16 horas prometidas. A fórmula traz ingredientes como cera de arroz, candelila e pantenol, que ajudam na fixação e no cuidado dos fios.
A máscara custa R$ 43,99. O preço está dentro do padrão de outros produtos da marca, como os da Boca Rosa (R$ 59,90) e da Eudora (R$ 44,90).