Dolphin Girl: a tendência do verão 2025 que mistura moda, praia e brilho
Estética praiana dominou a estação no hemisfério norte e chega com força no verão brasileiro
Se você ainda não ouviu falar da Dolphin Girl, prepare-se: a estética é a grande sensação do verão 2025. Inspirada na graça, inteligência e energia dos golfinhos, a tendência combina esportividade, brilho e uma vibe despreocupada que conquista desde o look de praia até produções casuais para passeios à beira-mar.
O nome da tendência, que remete à “garota golfinho”, nasceu da obsessão de muitas pessoas pelo animal, famoso por seu atletismo, habilidades sociais e pele lisa. É essa dedicação que resume o espírito da Dolphin Girl: criatividade, diversão e autenticidade.
@nikkiscandalous Serving peak dolphin girl energy — you know, that 90s magic when everything was blue, sparkly, and smelled like ocean body spray. ???? ?????????? #mermaidhair #orlandomermaid #dolphingirl ? use this sound for good luck - Addison
A estética reúne alguns elementos, tons de azul e detalhes cintilantes, que remetem ao mar e à pele dos golfinhos.
@maddi.docc
more of a dolphin girl lol ????? Shark (feat. Rio Da Yung Og) - Jorjiana
Para os looks, as peças-chave buscam a praticidade e conforto na prática esportiva. São biquínis, tops frente única, bermudas, shorts jeans e conjuntos confortáveis para se sentir à vontade na água e na terra.
@alwayspbjtime MY rock ????#swimming #dolphingirl #fyp #fyp? #fyp??viral ? original sound - SpongeBob SquarePants
Os acessórios praianos aparecem com vontade, como colares de conchas, bolsas de palha, chapéus de crochê e chinelos clássicos, como as Havaianas. Para fechar o visual, a beleza glow. Pele hidratada e iluminada, ondas de praia ou tranças despojadas, e produtos de destaque como óleos corporais, sprays faciais e protetor solar de alta qualidade foram destaques no hemisfério norte.
Celebridades como Kendall Jenner, Addison Rae e Doechii já incorporaram a estética em seus looks, mostrando que o estilo vai do casual ao glamouroso. Seja em biquínis ou em vestidos de gala, a Dolphin Girl combina charme, esportividade e um toque divertido que celebra o verão.
Por que está na moda?
A popularidade da tendência está ligada à nostalgia do Y2K, à valorização do estilo de vida praiano e ao desejo de expressar liberdade e autenticidade. Assim como nos anos 2000, quando um caderno decorado com golfinhos podia render status social, hoje os looks da Dolphin Girl combinam brincadeira, estilo e atitude.
@jazy_305 Summer finds at five below ????????????????????@Five Below #fyp #fyp? #summervibes #summer #girl #girlneeds #hairclips #dolphins #pink #clips ? original sound - 305_jazy
A Dolphin Girl é mais que uma moda: é uma estética que combina diversão, esportividade e charme natural, perfeita para o verão de 2025. Com cores vibrantes, peças práticas e brilho na medida certa, a tendência promete transformar qualquer look de praia ou piscina em uma experiência divertida e estilosa.
Como ser uma Dolphin Girl?
-
Roupas: biquínis, tops frente única, shorts jeans, minivestidos e conjuntos esportivos divertidos.
-
Acessórios: bolsas de palha, chapéus de crochê, óculos de sol e colares de contas.
-
Beleza: óleos corporais, bálsamos labiais com FPS, sprays faciais e produtos iluminadores que garantem a pele glow.
-
Estilo de cabelo: ondas de praia, tranças bagunçadas ou penteados presos para a água.