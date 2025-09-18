Dolphin Girl: a tendência do verão 2025 que mistura moda, praia e brilho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se você ainda não ouviu falar da Dolphin Girl, prepare-se: a estética é a grande sensação do verão 2025. Inspirada na graça, inteligência e energia dos golfinhos, a tendência combina esportividade, brilho e uma vibe despreocupada que conquista desde o look de praia até produções casuais para passeios à beira-mar.

O nome da tendência, que remete à “garota golfinho”, nasceu da obsessão de muitas pessoas pelo animal, famoso por seu atletismo, habilidades sociais e pele lisa. É essa dedicação que resume o espírito da Dolphin Girl: criatividade, diversão e autenticidade.

A estética reúne alguns elementos, tons de azul e detalhes cintilantes, que remetem ao mar e à pele dos golfinhos.

Para os looks, as peças-chave buscam a praticidade e conforto na prática esportiva. São biquínis, tops frente única, bermudas, shorts jeans e conjuntos confortáveis para se sentir à vontade na água e na terra.

Os acessórios praianos aparecem com vontade, como colares de conchas, bolsas de palha, chapéus de crochê e chinelos clássicos, como as Havaianas. Para fechar o visual, a beleza glow. Pele hidratada e iluminada, ondas de praia ou tranças despojadas, e produtos de destaque como óleos corporais, sprays faciais e protetor solar de alta qualidade foram destaques no hemisfério norte.

Celebridades como Kendall Jenner, Addison Rae e Doechii já incorporaram a estética em seus looks, mostrando que o estilo vai do casual ao glamouroso. Seja em biquínis ou em vestidos de gala, a Dolphin Girl combina charme, esportividade e um toque divertido que celebra o verão.

Por que está na moda?

A popularidade da tendência está ligada à nostalgia do Y2K, à valorização do estilo de vida praiano e ao desejo de expressar liberdade e autenticidade. Assim como nos anos 2000, quando um caderno decorado com golfinhos podia render status social, hoje os looks da Dolphin Girl combinam brincadeira, estilo e atitude.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Dolphin Girl é mais que uma moda: é uma estética que combina diversão, esportividade e charme natural, perfeita para o verão de 2025. Com cores vibrantes, peças práticas e brilho na medida certa, a tendência promete transformar qualquer look de praia ou piscina em uma experiência divertida e estilosa.

Como ser uma Dolphin Girl?