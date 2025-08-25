Unhas de fruta são tendência para o verão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As fashionistas já estão se preparando para a chegada do verão. E isso inclui as unhas. As nail arts continuam em alta e, dessa vez, elas são inspiradas em frutas.

Diante da nova moda, reunimos as principais ideias de unhas frutadas, desde aquelas com aplicações 3D até os estilos com técnicas de esmaltação inovadoras. Tem opção para quem adora ousar e também para quem prefere algo mais discreto.

As unhas com aplicações 3D de gel são o grande destaque. Elas garantem efeito realista, divertido e super criativo. Com a técnica, é possível desenhar frutas diferentes em cada unha, garantindo um visual diferente e colorido.

Outra opção é escolher uma única fruta como tema principal e explorar detalhes 3D em pontos estratégicos, como sementes ou texturas. Por exemplo, um mamão detalhado com suas sementes no centro da unha cria um efeito artístico e delicado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zola Ganzorigt (@nailsbyzola)

As clássicas francesinhas também ganham uma releitura frutada. Pontinhas coloridas remetem às frutas, como o verde e vermelho da melancia. O toque final fica totalmente à sua escolha, permitindo uma esmaltação personalizada e alegre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brittney Ellen (@brushedbyb_)

Outra tendência são as fruit peel nails. Inspirada nas cascas de frutas como maçã, uva, pêssego e ameixa, a ideia é criar degradê delicado com brilho suave. A técnica usa a esmaltação jelly, muito popular nas nail arts coreanas, e traz um acabamento realista e elegante, perfeito para quem gosta de detalhes sutis.

Como fazer as fruit peel nails em casa?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ??? (@nekogel_official)

Escolha a fruta de inspiração - Selecione uma fruta cujas cores e texturas você deseja reproduzir nas unhas, como pêssego, maçã, melancia, uva e figo;

Prepare as unhas - Realize a higiene adequada, lixe as unhas e aplique uma base protetora e fortalecedora;

Aplique as cores base - Utilize pincéis variados e esponjas para aplicar esmaltes em tons que imitem as cores da fruta escolhida;

Texturize as unhas - Adicione camadas adicionais de esmalte ou pós com toque aveludado para criar a textura da casca da fruta;

Finalize com acabamento - Aplique uma camada de base ou verniz para conferir durabilidade e brilho às unhas.

Frutas e água

Outra tendência são as Water Fruit Nails. Inspiradas no brilho suculento das frutas, essas unhas focam na cor e no efeito aquoso, lembrando suco de fruta fresca.

A beleza é uma das preocupações dos seres humanos, que gostam de ter cabelos, unhas e pele bem tratadas, sobretudo as mulheres. Assim, existem alimentos que podem contribuir para a síntese da queratina, assim como shampoos, máscaras e loções. Imagem Freepik Na verdade, a queratina é uma proteína fibrosa que compõe os cabelos, unhas, pele, penas, chifres, garras e cascos dos vertebrados. Imagem Freepik Dessa forma, para aumentar a queratina no corpo, é importante consumir alimentos ricos em proteínas, biotina, cisteína, zinco e vitamina A. Imagem Freepik Além dos alimentos proteicos, a biotina é um nutriente que desempenha um papel crucial na formação da queratina. Há opções vegetais e animais que podem ajudar na construção e elevação dessa proteína fibrosa no corpo humano. Bin Wang,Wen Yang,Joanna McKittrick,Marc André Meyers/Wikimédia Commons A queratina é uma proteína estrutural porque a sua estrutura tridimensional lhe confere características especiais: microfilamentos com resistência, elasticidade e impermeabilidade à água. Mugu-shisai e Jynto /Wwikimédia Commons Além disso, é uma proteína secundária, com forma tridimensional de ?-hélice (?-queratina) ou de folhas-?-pregueadas (?-queratina), constituídas de cerca de 20 aminoácidos, principalmente de um aminoácido sulfurado denominado cisteína. Imagem Freepik Mesmo mortas, as camadas de células queratinizadas detêm os micróbios e impedem a desidratação das células que estão logo abaixo. Imagem Freepik O objetivo das células queratinizadas é impermeabilizar e proteger o organismo das agressões do meio ambiente, como atrito, sol, chuvas e ventos. Imagem Freepik A substância ajuda na cicatrização, previne a queda dos fios e ainda melhora o crescimento e textura, assim como pode ser encontrada em alimentos. Imagem Freepik Sem essa proteína, os sinais são logo notados. Como a perda de densidade dos cabelos, assim como as unhas começam a descamar, soltar lascas, se quebram com facilidade e toda sua estrutura fica mole. Imagem Freepik Cabelos ressecados, quebradiços e sem brilho; unhas fracas; e peles com irritações, dermatites, ressecamentos e descamações também são alguns dos sinais da falta de queratina. Imagem de hanul choi por Pixabay Naturalmente produzida na pele, unhas e cabelos, a queratina também pode ser encontrada na forma sintética, sendo usada no tratamento capilar na forma líquida, em máscaras, pomadas ou loções. pexels/Towfiqu barbhuiya Os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade e contém nutrientes essenciais para nosso corpo. Eles também podem aumentar a produção de queratina naturalmente, assim como são fonte de biotina, nutriente essencial envolvido na síntese da proteína fibrosa. Imagem de Thomas por Pixabay A cebola é um alimento que pode auxiliar a textura da pele e do cabelo através de seu consumo. Ela também é rica em N-acetilcisteína, um antioxidante vegetal que se converte em no aminoácido L-cisteína (componente da queratina). Imagem de Couleur por Pixabay As sementes de girassol também são uma ótima fonte de biotina e proteína para estimular a produção de queratina. Rica também em vitamina E, cobre, selênio e ácido pantotênico. - Imagem de Mustafa shehadeh por Pixabay A batata doce também ajuda na produção de queratina. O tubérculo também tem potássio, manganês e vitaminas B6, C e carotenóides da provitamina A. Flickr sustentabilidades.av As mangas possuem nutrientes excelentes para a síntese de queratina, como para a saúde da pele e do cabelo, como vitamina C e folato. Imagem de Yasser Al-Mulqi por Pixabay O alho possui N-acetilcisteína, que seu corpo transforma em L-cisteína, um aminoácido encontrado na queratina. Ele ajuda na cicatrização de feridas, combate infecções microbianas e retarda os possíveis sinais de envelhecimento. Imagem de Maison Boutarin por Pixabay A couve é uma boa fonte de provitamina A, que auxilia na síntese da queratina, e é rica em vitamina C, um nutriente solúvel em água que funciona como antioxidante. Bill Tarpenning/Wikimédia Commons Apesar de não agradar a muitos paladares, o bife de fígado tem alta concentração de biotina, outra ótima fonte para aumentar a produção de queratina naturalmente. Reprodução de Youtube As cenouras também são ricas em provitamina A e vitamina C, que promove a síntese de colágeno e queratina que melhoram a saúde do cabelo, pele e unhas. Imagem de ivabalk por Pixabay O salmão está repleto de proteína e também é fonte de biotina. Ele possui ácidos graxos ômega-3, um tipo de gordura saudável para o coração que demonstrou ajudar a melhorar o crescimento e a densidade do cabelo. Imagem de Wow Phochiangrak por Pixabay A quinoa fornece nutrientes para todas as células do corpo, inclusive para os folículos de cabelo, que é extremamente importante para o crescimento dos fios. Imagem de Bernadette Wurzinger por Pixabay A biotina também pode ser encontrada em sementes de abóbora, amêndoas, avelãs e cereais integrais, que ajudam a fortalecer unhas e cabelos. Imagem de Steve Buissinne por Pixabay Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O rosa de um morango, o laranja de um melão ou o vermelho de uma cereja madura criam um visual luminoso, gelificado e delicado. O acabamento lembra o brilho suave de um óleo labial: elegante, sedoso e radiante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateja Novakovic (@matejanova)



