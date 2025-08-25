Unhas de fruta são tendência para o verão
Nail arts inspiradas nas frutas prometem fazer a cabeça – ou melhor, as unhas – das fashionistas
As fashionistas já estão se preparando para a chegada do verão. E isso inclui as unhas. As nail arts continuam em alta e, dessa vez, elas são inspiradas em frutas.
Diante da nova moda, reunimos as principais ideias de unhas frutadas, desde aquelas com aplicações 3D até os estilos com técnicas de esmaltação inovadoras. Tem opção para quem adora ousar e também para quem prefere algo mais discreto.
As unhas com aplicações 3D de gel são o grande destaque. Elas garantem efeito realista, divertido e super criativo. Com a técnica, é possível desenhar frutas diferentes em cada unha, garantindo um visual diferente e colorido.
Outra opção é escolher uma única fruta como tema principal e explorar detalhes 3D em pontos estratégicos, como sementes ou texturas. Por exemplo, um mamão detalhado com suas sementes no centro da unha cria um efeito artístico e delicado.
As clássicas francesinhas também ganham uma releitura frutada. Pontinhas coloridas remetem às frutas, como o verde e vermelho da melancia. O toque final fica totalmente à sua escolha, permitindo uma esmaltação personalizada e alegre.
Outra tendência são as fruit peel nails. Inspirada nas cascas de frutas como maçã, uva, pêssego e ameixa, a ideia é criar degradê delicado com brilho suave. A técnica usa a esmaltação jelly, muito popular nas nail arts coreanas, e traz um acabamento realista e elegante, perfeito para quem gosta de detalhes sutis.
Como fazer as fruit peel nails em casa?
- Escolha a fruta de inspiração - Selecione uma fruta cujas cores e texturas você deseja reproduzir nas unhas, como pêssego, maçã, melancia, uva e figo;
- Prepare as unhas - Realize a higiene adequada, lixe as unhas e aplique uma base protetora e fortalecedora;
- Aplique as cores base - Utilize pincéis variados e esponjas para aplicar esmaltes em tons que imitem as cores da fruta escolhida;
- Texturize as unhas - Adicione camadas adicionais de esmalte ou pós com toque aveludado para criar a textura da casca da fruta;
- Finalize com acabamento - Aplique uma camada de base ou verniz para conferir durabilidade e brilho às unhas.
Frutas e água
Outra tendência são as Water Fruit Nails. Inspiradas no brilho suculento das frutas, essas unhas focam na cor e no efeito aquoso, lembrando suco de fruta fresca.
O rosa de um morango, o laranja de um melão ou o vermelho de uma cereja madura criam um visual luminoso, gelificado e delicado. O acabamento lembra o brilho suave de um óleo labial: elegante, sedoso e radiante.
