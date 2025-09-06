Fãs de ‘Harry Potter’ jogam fezes em atração turística

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Viaduto de Glenfinnan, na Escócia, é um dos destinos mais procurados por fãs da saga Harry Potter. Famoso por abrigar a passagem do Expresso de Hogwarts nos filmes, o local, que originalmente homenageava a revolta jacobita de 1745, hoje atrai milhares de visitantes todos os anos.

No entanto, com o aumento dos turistas, os moradores da região criticam a falta de infraestrutura. Eles denunciam que fezes humanas são lançadas nos reservatórios de água doce da região.

De acordo com o STV News, desde o lançamento da franquia o número de turistas em Glenfinnan mais que triplicou. Mas o crescimento desordenado trouxe dificuldades.

As estradas estreitas ficaram congestionadas, vagas de ultrapassagem passaram a ser usadas como estacionamento, e alguns visitantes chegam a parar ilegalmente às margens. “Muitas pessoas querem vir para Glenfinnan, mas estão vindo todas ao mesmo tempo. Não há espaço suficiente”, lamentou Hege Hernes, curador do Museu da Estação de Glenfinnan, à emissora.

Moradores relatam episódios ainda mais graves. “Já vi veículos esvaziando seus banheiros químicos em nossos ralos, em frente às casas. São fezes humanas sendo despejadas em um bueiro de água doce. É preciso haver uma discussão bem aprofundada sobre como relacionar isso à forma como o turismo está se desenvolvendo atualmente”, narra Robin Pettigrew, que vive no local há 20 anos.

500 mil turistas para uma vila de 150 moradores

Em 2023, meio milhão de pessoas visitaram o viaduto, segundo estimativa da professora Adele Doran, da Universidade Sheffield Hallam. O número é gigantesco se comparado à população local, que varia entre 100 e 150 moradores.

Para ela, a febre se deve não apenas ao legado de Harry Potter, mas também a blogs e sites de viagem que divulgam rotas “secretas” para ver o trem jacobita passar. O impacto, no entanto, é sentido no dia a dia dos moradores: “Eles não conseguiam ir às lojas ou às consultas médicas. O vilarejo é tão pequeno que fica paralisado”, explicou.

A situação chegou a tal ponto que funcionários de atrações locais precisaram começar a usar câmeras corporais para garantir segurança. “Já tivemos pessoas sendo agredidas com carros e sofrendo abuso verbal por dizer que não podiam entrar”, contou Jennifer Northcote, gerente de experiência do visitante do National Trust of Scotland.

Apesar das dificuldades, entidades locais defendem que é preciso buscar soluções conjuntas, em vez de apenas lamentar a invasão turística. “Não podemos voltar no tempo, então precisamos garantir que estamos trabalhando juntos para minimizar o impacto e proporcionar a todos uma boa experiência em Glenfinnan”, afirmou Emily Bryce, do National Trust.

Entre as medidas adotadas recentemente está a criação de um novo serviço de ônibus que liga Fort William – cidade de 10 mil habitantes – a Glenfinnan nos fins de semana, operando quatro vezes por dia. A ideia é reduzir o fluxo de carros particulares, aliviar a pressão sobre a comunidade e incentivar o turismo sustentável.

