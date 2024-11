O designer mineiro Eduardo Lima, um dos designers gráficos responsáveis pelo visual da saga Harry Potter, lança uma coleção exclusiva ao lado de sua fiel escudeira, a também designer Miraphora Mina. Os dois trabalharam juntos nos filmes do bruxinho mais famoso do mundo e, posteriormente, na produção de “Animais Fantásticos”.

Lima e Mina fundaram o estúdio de design MinaLima e possuem uma loja oficial e exclusiva na "Harry Potter: The Exhibition", uma das maiores mostras do mundo de Hogwarts, que desembarca em São Paulo neste fim de semana.



Para isso, criaram uma coleção exclusiva, com uma bolsa, broches, pôsteres e postais criados especialmente para a passagem pelo Brasil. "Foi uma coisa que insisti para acontecer", revelou o mineiro de Caxambu, no Sul de Minas, ao Estado de Minas.



A brasilidade aparece nos produtos, mas também no último filme, “Animais Fantásticos: os segredos de Dumbledore”, lançado em 2022, em que o Brasil tem parte importante na história e um ministério da magia do país.

Como bom mineiro, Eduardo destaca que traz sua terra natal, Caxambu, em vários elementos que produziu Divulgação

“Então eu como brasileiro tendo a oportunidade de criar o brasão do ministério do Brasil foi assim maior presente na minha existência com Harry Potter. Já trabalho com Harry Potter há 25 anos. Espero que o brasão que a gente fez e a ideia do brasão também representar o Brasil e todas as regiões não queria que fosse só tinha entrado no Rio de Janeiro. Tem um pouquinho de tudo, de cultura indígena e as cores amarelo e azul”, destacou salientando que o conceito elementos do folclore e da fauna brasileira, um toque de autenticidade que Lima se orgulha em compartilhar com os brasileiros.



Como bom mineiro, Eduardo destaca que traz sua terra natal, Caxambu, em vários elementos que produziu. “Eu botei Caxambu em vários lugares [do mundo bruxo] e até as pessoas lá em Londres agora reconhecem Caxambu, que é uma cidadezinha pequenininha, toda bonitinha. Minas Gerais é o estado mais representado no mundo bruxo”, destacou.

A trajetória de Eduardo Lima com Harry Potter



Nascido em Caxambu, Minas Gerais, Eduardo Lima relembrou seu primeiro contato com o universo mágico. Foi ao lado de Miraphora Mina, co-fundadora do estúdio, que ele embarcou na jornada de criar o universo gráfico dos filmes, antes mesmo de conhecer a história do bruxinho. “Eu saí da reunião com a Warner Bros e fui correndo comprar o livro, li e virei um potterhead. Adorei a história porque é tão bacana, tão criativa e aquela coisa assim do jeito que foi escrito também. Essa coisa do Harry Potter que é muito baseado na vida real. Quando você olha de perto, você vê que tem 20% ou 30% que é um pouco diferente”, resumiu.

A parceria com Mina, que começou por um acaso, logo que tornou imprescindível para o artista Divulgação



A parceria com Mina, que começou por um acaso, logo que tornou imprescindível para o artista. "Conheci a Mira e logo percebi que a gente tinha uma conexão única. Era como se já nos conhecêssemos", disse. Desde então, a dupla se destacou ao criar ícones como o Mapa do Maroto e o Profeta Diário, que hoje fazem parte da memória coletiva dos fãs.



Para Lima, a longevidade da franquia está em sua mensagem universal de amizade e resiliência. "Acho que Harry Potter oferece uma esperança, uma energia de que o mundo pode ser melhor. É um refúgio, e cada vez que voltamos a ele, somos renovados", disse emocionado.



O futuro da MinaLima no Brasil



A exposição e a loja pop-up são apenas o começo. Eduardo Lima revelou que está em negociações para que a MinaLima tenha uma presença fixa no Brasil, algo que ele considera "um sonho pessoal". Miraphora Mina, que atualmente está no Japão, já manifestou desejo de visitar o país e expandir ainda mais a atuação da MinaLima por aqui, um projeto que Eduardo espera que seja mais duradouro e inclusivo.