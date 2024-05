Um ataque russo na Ucrânia deixou pelo menos quatro mortos, nesta segunda-feira (29/4), a cidade ucraniana de Odessa, no Mar Negro. O bombardeio também destruiu um edifício que pertencente à Academia Jurídica de Odessa. O prédio é conhecido por ser parecido com o Castelo de Hogwarts, da saga Harry Potter.

26/04/2024 - 18:07 EUA liberam segundo pacote para Ucrânia em uma semana

29/04/2024 - 06:04 Ucrânia afirma que impediu 55 ataques russos na região de Donetsk

29/04/2024 - 07:49 Exército russo reivindica conquista de outra localidade no leste da Ucrânia Leia mais

Leia: Netanyahu diz que tropas israelenses entrarão em Rafah com ou sem trégua

De acordo com informações do governador, três mulheres e um homem morreram. Outras 28 pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças e uma mulher grávida.







< >

Odessa, um porto do sudoeste da Ucrânia, é vital para as exportações e alvo habitual de bombardeios com mísseis e drones

*Com informações da AFP