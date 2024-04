A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (29) que impediu 55 ataques russos na região de Donetsk, leste do país, um dia após admitir que a situação "piorou" na frente de batalha.

O Exército ucraniano, que fracassou na grande contraofensiva do ano passado, enfrenta o avanço das tropas russas desde a queda, em fevereiro, da cidade de Avdiivka, no leste do país.

O caso mais recente ocorreu no domingo, quando o Ministério da Defesa russo reivindicou a tomada de Novobakhmutivka, uma localidade que fica 10 quilômetros ao norte de Avdiivka, em Donetsk.

O Exército da Ucrânia anunciou que impediu 55 ataques em vários pontos ao norte e ao oeste de Novobakhmutivka.

No sul, a Ucrânia afirma que suas tropas "continuam contendo o inimigo" em várias localidades ao oeste da cidade de Donetsk, sob controle de Moscou, incluindo Krasnogorivka.

Krasnogorivka fica 20 quilômetros ao oeste de Donetsk e é um reduto crucial para Kiev.

O general ucraniano Oleksandr Syrsky escreveu no domingo no Facebook que a situação "piorou" na frente de batalha.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, está "atacando ao longo de toda linha de frente" e conseguiu "vitórias táticas" em diversas áreas.

Kiev espera que a aprovação no Congresso dos Estados Unidos de um novo pacote de ajuda militar, de bilhões de dólares, permita que suas tropas estabilizem a situação.

