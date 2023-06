TUDUM: Como a Netflixfez sua própria CCXP, com Gal Gadot e Schwarzenegger

677

Gal Gadot e Schwarzenegger são algumas das estrelas que estarão no TUDUM, em São Paulo, neste fim de semana (foto: KENA BETANCUR / Michael Tran / AFP / Divulgação)

A Netflix vai erguer sua própria CCXP em São Paulo neste final de semana. A segunda edição presencial do Tudum, feira que celebra os filmes e séries da plataforma de streaming, trará à cidade nomes de peso de Hollywood, como Gal Gadot, Henry Cavill, Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger.

O fisiculturista e astro da franquia "O Exterminador do Futuro" vem ao Brasil para divulgar dois produtos da Netflix. Um deles é "Fubar", sua primeira série de TV, em que vive um ex-agente da CIA, e o outro é "Arnold", documentário sobre sua vida recém-lançado na plataforma. Um dos atores mais importantes do cinema de ação, Schwarzenegger não visita o país desde 2019.

Gadot, conhecida pelo papel da Mulher Maravilha, está agora em "Agente Stone", que deve estrear na Netflix em agosto. Cavill interpreta o musculoso guerreiro da série "The Witcher", que chega à terceira temporada, ao passo que Hemsworth, o Thor da Marvel, protagoniza o novo "Resgate 2".

Com isso, a Netflix vai reunir no parque Ibirapuera um elenco quase tão ou até mais estrelado que os vistos na CCXP, a Comic Con brasileira que ocorre em São Paulo desde 2014. Por lá, já passaram nomes como Tom Holland, Will Smith e, mais recentemente, Jenna Ortega e Pedro Pascal.

Ainda que a CCXP se venda como a maior feira de cultura pop do mundo, o Tudum parece ter tudo para se tornar um rival à altura.

Isso porque, além do show com artistas gringos que acontece no auditório do parque no sábado (17), a feira tenta seduzir seus visitantes com cenários interativos e instagramáveis de filmes e séries da Netflix. Os espaços poderão ser vistos ao longo dos três dias de evento, entre sexta-feira (16) e domingo, dia 18.

Será possível passar pelas cabines de "Casamento às Cegas: Brasil", tirar foto em frente à fachada do restaurante de "Emily em Paris", subir num navio do vindouro live-action de "One Piece", entrar numa cápsula de "Sandman" e ainda brincar em cima de uma plataforma de equilíbrio inspirada em "Cobra Kai".

A Netflix se inspirou mesmo na CCXP para criar este novo Tudum, afirma Bianca Rosenberg, que é diretora sênior de marketing da empresa no Brasil. Ela trabalha no evento desde sua primeira edição, sediada no mesmo pavilhão, em janeiro de 2020, um evento tímido se comparado ao novo, com a presença de apenas dois atores gringos.

Com a pandemia de coronavírus, o Tudum foi forçado a se adaptar ao mundo virtual. Três edições ocorreram nesse período, quando atores divulgavam as produções da Netflix em lives. Em 2021, na segunda edição digital, o evento passou a ser exibido também nos perfis gringos da plataforma nas redes sociais.

Embora o Tudum tenha ganhado proporções globais, a Netflix preferiu continuar sediando-o no Brasil devido à proximidade criada entre a empresa e os consumidores brasileiros, diz Rosenberg, por email.

"O brasileiro faz naturalmente piada de tudo e brinca com as situações difíceis. Se eles se sentem tão à vontade para falar, reclamar, pedir, elogiar, brincar e criticar da forma como fazem, a gente precisa agradecer de alguma forma", escreve ela, acrescentando que os perfis brasileiros da Netflix no Twitter e Instagram são os mais populares da empresa no mundo.

De fato, basta rolar as páginas nacionais da plataforma nas redes sociais para vê-la fazendo piada com o cancelamento de alguma série queridinha ou respondendo aos seguidores com memes.

Mas nem tudo são flores. A Netflix vem recebendo centenas de críticas pela sua decisão de impedir o compartilhamento de senhas entre pessoas que moram em diferentes endereços. A plataforma não interage com publicações sobre o assunto na internet.

Questionada, Rosenberg não responde se a polêmica pode afetar o desempenho do Tudum, e se limita a dizer que os ingressos do evento se esgotaram em uma hora e meia. "Os fãs entendem o valor da Netflix", afirma a americana Marian Lee, chefe global de marketing da plataforma, também por email. Elas esperam receber mais de 40 mil pessoas no evento, cujo orçamento é mantido em segredo.

Com ingressos gratuitos, a feira surge uma aposta ousada em meio a um período de turbulência no mercado de streaming. Ainda que a Netflix tenha visto seu número de assinaturas crescer no primeiro quadrimestre de 2023, os dados estão aquém dos obtidos no mesmo período em anos anteriores.

Resta ver se a união de tantos medalhões do cinema no palco do Tudum vai ajudar a alinhar a rota da empresa.

TUDUM

Quando 16, 17 e 18/6, das 11h às 21h

Onde Pavilhão da Bienal, parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 3

Preço Ingressos esgotados