Netflix anuncia retorno de 'Black mirror' e internet se empolga

Quem tava com saudade de ficar totalmente descabeçado das ideia?



A sexta temporada de Black Mirror chega em junho. pic.twitter.com/3AkaSUVlRT %u2014 netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 26, 2023

Em hiato desde 2019, a série ‘Black Mirror’ estreia sua sexta temporada em junho, na Netflix. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (26/4), com a divulgação de um trailer, e deixou os fãs em polvorosa pelos novos episódios.

O vídeo de 1 minuto e 17 segundos mostra que as novas aventuras distópicas terão a participação de Aaron Paul (‘Breaking bad’), Salma Hayek (‘O gato de botas’) e Ben Barnes (‘Sombra e ossos’). O elenco também contará com Kate Mara (‘House of cards’), Michael Cera (‘Juno’) e Daniel Portman (‘Game of thrones'). O teaser não fala quantos episódios terá a nova temporada, nem a data de lançamento, deixando em aberto a estreia em junho.

Aaron Paul ('Breaking bad') é um dos atores que aparece no teaser da sexta temporada de 'Black Mirror' (foto: Reprodução / Netflix)

Charlie Brooker voltará como o roteirista, criador e produtor-executivo. Em 2020, ele anunciou uma pausa na série, por conta da pandemia, alegando que “as pessoas não teriam estômago para histórias sobre o mundo ruindo".

A série, que mostra como a tecnologia impacta negativamente a sociedade, com narrativas surpreendentes e extremas, conquistou fãs em todo o mundo e ganhou o prêmio Emmy em 2018. A expectativa da nova temporada deixou as redes sociais em polvorosa.

“‘Black mirror’ é uma das minhas séries favoritas. Essa é a melhor notícia da minha vida!”, comemorou um perfil. Outra internauta disse estar "ansiosíssima para ficar toda sofrida das ideias em junho”.

Houve também quem visse a volta como algo necessário para o pós-pandemia, “Nada melhor que ficar pirado das ideias com séries dessa vez, esses últimos 3 anos foram o episódio mais longo de ‘Black Mirror’ mas finalmente ‘voltamos aos eixos’”, diz um dos comentários.

Os fãs também pedem que a Netflix trate a série com carinho. “Que não seja uma temporada com apenas 3 episódios”, clamou um perfil.