Greta Thunberg diz que é nerd, tímida e dona das próprias ideias

A ativista Greta Thunberg (C) diz que filme refuta teorias da conspiração contra ela (foto: B-Reel/reprodução) A jovem ativista Greta Thunberg confessou, na sexta-feira (4), em documentário apresentado no Festival de Cinema de Veneza, que se sente, acima de tudo, uma menina “nerd e tímida”, embora sobrecarregada de responsabilidades.





Sou Greta (tradução livre), documentário do sueco Nathan Grossman, traça a trajetória da jovem sueca desde que em 2018, aos 15 anos, ela iniciou greve estudantil em defesa do clima em frente ao Parlamento de seu país.





“Algumas pessoas espalham teorias da conspiração, dizem que não penso nem falo por mim ou que outras pessoas escrevem os meus discursos. Com esse filme, podem ver que isso não é verdade”, explicou Greta durante videoconferência organizada pelo festival.





PAPA

O documentário alterna imagens de manifestações, marchas e encontros que a jovem manteve com líderes mundiais, como o papa Francisco e o presidente francês, Emmanuel Macron, com cenas de sua vida íntima, em seu quarto ou fazendo um bolo com sua mãe.





As inúmeras sequências de viagens de trem com o pai, à noite, cruzando metade da Europa, revelam o compromisso da jovem em combater a crise climática que está atingindo o planeta.





Grossman disse ter conseguido fazer essas imagens desde o primeiro dia, por pura sorte. O diretor contou que demorou “vários meses” para perceber o carisma de Greta e a amplitude da mobilização em defesa do clima empreendida por ela.





“Entendi que Greta não estava fazendo tudo isso para ser famosa ou ter sucesso nas redes sociais. Ela é realmente apaixonada pela causa das mudanças climáticas”, afirmou Grossman.





Greta contou que o documentarista, que a seguiu como uma sombra por um ano, conseguiu retratá-la como realmente é, “e não como a mídia diz que sou”. E completou: “Não sou a menina ingênua e raivosa que grita com os líderes mundiais na assembleia geral das Nações Unidas. Sou uma pessoa tímida e nerd”.





ASPERGER

O filme Sou Greta mostra a força de vontade da jovem, que sofre de síndrome de Asperger, e também revela suas frustrações e medos. Numa das cenas, ela diz, entre soluços: “É uma grande responsabilidade que não quero ter”, em meio às ondas furiosas do Atlântico, enquanto navegava em um barco que tomou em Nova York.





Greta Thunberg voltou à sala de aula com a reabertura de sua escola, cujas atividades foram interrompidas devido à pandemia da COVID-19. Ela afirmou que é “urgente” retomar a luta contra as mudanças climáticas, colocada em “pausa” diante do avanço do coronavírus, embora reconheça que derrotar a pandemia é “prioridade”.