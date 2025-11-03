Trilha sonora de games ganha concerto sinfônico em BH
O pianista Antonio Vaz Lemes une-se a Orquestra Ouro Preto no festival Geek Experience, em BH, para celebrar trilhas icônicas de videogames ao vivo
A música dos videogames vai ocupar o palco do Sesc Palladium, em Belo Horizonte. No dia 8 de novembro, o pianista Antonio Vaz Lemes apresenta-se ao lado da Orquestra Ouro Preto no festival Sesc Geek Experience, com um concerto inteiramente dedicado às trilhas mais marcantes do universo gamer.
Criador do perfil “PianoQueToca”, Antonio tornou-se um fenômeno digital ao unir repertório clássico e cultura pop em vídeos curtos. Somando mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e TikTok, o músico tem transformado a forma como o público jovem se aproxima da música erudita.
Agora, ele leva essa proposta ao palco, misturando a emoção das trilhas de games à força de uma orquestra. “A música dos games possui um poder emocional imenso. Quando se encontra com a expressividade do piano e a grandiosidade de uma orquestra, surge algo novo: uma experiência que une nostalgia, diversão e ainda conecta o público à música clássica”, afirma Antonio.
O concerto faz parte da programação do Sesc Geek Experience, evento nacional que reúne fãs de filmes, séries, animes, quadrinhos e games em atividades imersivas. A edição de Belo Horizonte acontece nos dias 7 e 8 de novembro, com concursos de cosplay, torneios de e-sports, competições de K-pop e experiências interativas.
O repertório do espetáculo inclui temas de Super Mario Bros, Sonic, Final Fantasy e Street Fighter, entre outros clássicos que marcaram gerações. A proposta é criar uma ponte entre a nostalgia dos jogos retrô e a grandiosidade das trilhas modernas.
Antonio já levou esse formato de concerto a cidades como São Paulo, Campo Grande e João Pessoa, com apresentações ao lado de orquestras renomadas, como a Jazz Sinfônica. Em Belo Horizonte, ele celebra o encontro entre duas linguagens que conquistam multidões: a música clássica e a cultura pop gamer.
Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 70 e estão disponíveis na plataforma Sympla.