Sesc Praça da Saúde oferece 2 mil atendimentos gratuitos em BH

Para promover o encontro da saúde com o cuidado, o Sesc Praça da Saúde e as unidades móveis OdontoSesc e MedSesc Oftalmologia estão no Sesc Venda Nova até 1º de julho.

Além de consultas odontológicas e oftalmológicas, também serão disponibilizados exames de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e orientações gerais de saúde para pacientes em atendimentos nas unidades móveis.

Atendimentos oftalmológicos

Até 1º de julho, o MedSesc Oftalmologia disponibilizará 1.024 consultas e os pacientes terão acesso a:

Consultas oftalmológicas

Exames e procedimentos de tonometria computadorizada (para diagnóstico do glaucoma)

Exame de autorrefração computadorizada (para aferição do grau); Exame de refração (para confirmação de grau);

Exame de fundo de olho (avaliação da retina)

Biomicroscopia (para identificação da catarata e outros processos inflamatórios)

"Estes atendimentos gratuitos contribuirão consideravelmente para diminuir a fila de espera dos pacientes que aguardam uma oportunidade para cuidar da saúde dos olhos. A oftalmologia é uma especialidade muito procurada pela população e o preço de uma consulta particular, que em várias regiões ultrapassa R$ 300, é inviável para a maioria da população", destaca o supervisor do Sesc Oftalmologia, Marcelo Ferreira.

Atendimentos odontológicos

Os atendimentos odontológicos iniciaram em 24 de maio e a expectativa é que mil consultas sejam realizadas até o final do projeto, sob a supervisão e responsabilidade técnica de Aloísio Ribeiro (CRO 40.426). Serão oferecidos os seguintes serviços:

Remoção de cáries e restaurações

Extrações (cirurgias) simples

Tratamento de canal de dentes anteriores e posteriores (alguns casos, conforme avaliação da equipe Sesc)

Raspagem e profilaxia (limpeza)

Radiografias odontológicas para pacientes em tratamento na Unidade Móvel, se necessário

Identificação e encaminhamento de casos de patologias bucais e alterações sistêmicas, para atendimento especializado

"A população em geral necessita de atenção básica, incluindo atendimento odontológico. A demanda já era muito grande, e aumentou ainda mais no momento de pandemia, pois muitas pessoas não conseguiram atendimento, seja por paralisação dos serviços ou medo e falta de condições para realizar os serviços em ambiente particular. Dessa forma, o OdontoSesc vem trazer atendimento à população através de um lindo projeto, ofertando tratamento odontológico de baixa e média complexidade, ajudando a diminuir a fila de espera de pacientes no posto de saúde e proporcionando saúde e bem-estar às pessoas", diz o supervisor do OdontoSesc, Aloísio Ribeiro.

Onde está a Praça da Saúde e quem será atendido?

As unidades móveis estão estacionadas em frente à Portaria Principal do Sesc Venda Nova e os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h30. Serão atendidos os pacientes que aguardam em lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

A ação é realizada pelo Sesc em Minas em parceria com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte.

Atendimento itinerante

O Sesc Praça da Saúde oferece, de forma gratuita, atendimentos itinerantes de saúde ao público trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, bem como a comunidade local. Podem ser oferecidos atendimentos simultâneos de odontologia, oftalmologia e saúde da mulher.

SERVIÇO

Sesc Praça da Saúde em Venda Nova

Quando: até 1º/07/2022, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h30

Onde: Portaria Principal do Sesc Venda Nova - Rua Maria Borboleta, s/n, Novo - Letícia, Belo Horizonte - MG Quem será atendido: Pacientes que aguardam em lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde

