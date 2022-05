Shurastey, um 'cãopanheiro' de viagem para além da vida

Influenciador e seu golden retriever estavam viajando com destino ao Alasca (foto: Instagram/Divulgação)

Uma amizade para além dessa vida. O influenciador Jesse Koz e seu amigo de 4 patas tinham um objetivo: viajar da cidade de Balneário Camboriú (SC) até chegar ao estado norte-americano do Alasca.

Tudo começou em 2017, quando Koz, natural de Santa Catarina, resolveu dar início a um projeto chamado "Shurastey or Shuraigow?". Ao longo desses anos, ele e seu golden retriever atravessaram 17 países dentro de um Fusca 1978, que ganhou o apelido de Dodongo.Infelizmente, a aventura e o sonho se encerraram na última segunda-feira (23), após os dois morrerem em um trágico acidente de carro em Oregon , nos Estados Unidos.

O nome do projeto é uma referência muito bem pensada à música "Should I Saty or Should I Go?", grande sucesso da banda inglesa The Clash que, traduzida para o português, fica "Devo Ficar ou Devor Ir?".

O início dessa amizade

Em entrevista ao podcast Camboriú Play, no ano passado, Jesse contou que comprou Shurastey em 2016, após ver um anúncio no jornal. De primeira, o intuito era ter o cãozinho como uma companhia em seu apartamento, onde morava sozinho. O nome do animal surgiu de um meme com a melodia que fazia muito sucesso na época.

Um verso da música diz: "Devo ficar ou devo ir agora? Se eu for, terei problemas. Se eu for, haverá perigo. E se eu ficar, terei o dobro".



Koz não tinha como prever o que estava por vir, mas sabia que não podia ficar esperando e vivendo aquela vida. Foi quando, então, depois de pedir demissão de onde trabalhava, ele começou a colocar seu projeto em prática.

"Eu já tinha o Fusca, então, pensei vou largar tudo, vender tudo que eu tenho, que não era muita coisa, e vou sair viajar por aí até o dinheiro estourar. Peguei o Shurastey coloquei dentro do Fusca e saí bem doido por aí, sem rumo, sem saber muito bem o que estava fazendo na época, sem estrutura", disse durante o podcast.

Últimas aventuras registradas de Jesse Koz e Shurastey (foto: Instagram/Divulgação )

Para Jesse, seu companheiro era a peça-chave da aventura. No site oficial do "Shurastey or Shuraigo?", o influenciador escreveu que se não fosse o amigo, provavelmente já teria parado ou nem mesmo começado. "A parte emocional pega muito - apesar de ser vendedor e conversar com os clientes, na parte social nunca fui muito de conversar com ninguém e o Shurastey me dá esse suporte emocional".

A morte dos dois amigos comoveu as redes sociais em todo o mundo. Uma amiga lamentou e escreveu: "Os bons vão cedo. Vocês cumpriram a missão mais linda do mundo, espelhar amor e inspirar pessoas a viver, nos encontramos logo ali na próxima esquina meus eternos amores errantes! A vida é muito mais do que ficar só esperando!".



"Devo ir ou devo ficar?", Jesse e Shurastey se foram, dessa vida, mas deixam, para sempre, um legado de amizade, aventura e determinação.