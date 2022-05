Influenciador brasileiro morre em acidente de trânsito nos Estados Unidos

Jesse e seu cão durante viagem ao Ushuaia (foto: Reprodução)

O influenciador digital brasileiro Jesse Koz, de 29 anos, e seu cão Shurastey, um golden retrivier, morreram em um acidente de trânsito no estado de Oregon, nos Estados Unidos. O comunicado foi feito por familiares na página oficial do influencer nesta terça-feira (24/5).

Eles ficaram conhecidos na web por viajar na América em um fusca 1978. Desde 2017, várias postagens foram feitas das aventuras pelo litoral brasileiro e cidades do Chile e dos Estados Unidos. Desta vez, eles viajaram pelo projeto "Shurastey or Shuraigow?", em homenagem à música da banda The Clash. O objetivo era chegar ao Alasca em setembro.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.