Wall Street fecha com resultados divergentes

A Bolsa de Nova York fechou com resultados divergentes nesta terça-feira, afetada por resultados decepcionantes de empresas e por dados macroeconômicos que sustentam o medo de desaceleração econômica nos Estados Unidos.



O índice Nasdaq perdeu 2,35%, a 11.264,45 pontos, e o S&P500;, 0,81%, a 3.941,48 unidades. O Dow Jones, por sua vez, fechou no azul, em alta de 0,15%, a 31.928,62 pontos.



Para Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones, o movimento foi consequência dos resultados da Snap divulgados após o fechamento de ontem, que "pesam sobre o setor de tecnologia".



Com uma perda de valor de mercado de 43,08% em um único dia, a Snap arrastou consigo todo o segmento das empresas de internet cujo modelo se apoia na publicidade, como Meta (-7,62%), Alphabet (-5,14%) e Pinterest (-23,64%).



Para o analista Tom Hainlin, da US Bank Wealth Management, Wall Street está em fase de transição, na ausência de dados conclusivos sobre a inflação, período que deve durar pelo menos mais um ou dois meses, com pregões em que os índices oscilam brutalmente.