Procura por cirurgias plásticas dispara pós pandemia; confira as principais

Cresce a busca por procedimentos estéticos (foto: Freepik/Divulgação)

Durante o isolamento social, houve um aumento na busca por procedimentos estéticos, principalmente na região do rosto. O principal motivo é o chamado efeito zoom, desencadeado por conta das videochamadas mais recorrentes, o que motivou as pessoas a perceberem detalhes no rosto que não agradam tanto e que antes não eram visualizados.

Hoje, com o controle da pandemia, a busca por procedimentos na região continua em alta, mas além da face, as regiões do abdômen e outras áreas, como braços e mamas, também estão entre as mais procuradas pelos brasileiros

Quem explica é Victor Cutait, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O especialista observou um aumento de 40% dessas cirurgias no consultório.

"Com a retomada da economia e mais encontros presenciais hoje, as pessoas estão exibindo partes do corpo que não eram vistas através da câmera, como abdômen, braços e também a região das mamas", analisa.

Cirurgião plástico Victor Cutait (foto: Fernand/Divulgação)

Além disso, durante o período de alta da pandemia até hoje a incerteza causou, e ainda causa, um índice elevado de estresse. "As pessoas estão mais cansadas e exaustas, o que acelera o envelhecimento na região do rosto. Desta maneira, a procura por melhorias estéticas e menos invasivas na região da face aumentaram muito", revela Cutait.

Prova do aumento de estresse é o estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e publicado pela revista The Lancet, no qual mostrou que o número de pessoas com ansiedade e estresse agudo mais que dobrou durante a pandemia.

Confira abaixo alguns dos procedimentos mais realizados pós pandemia, a maioria minimamente invasivo, o que permite menos risco à saúde e rápido retorno às atividades:

Lipofracionada a laser

O procedimento elimina a gordura e molda a região. É indicado para quem deseja retirar gordura localizada e marcar curvas no corpo. É realizada principalmente na região do braço, uma área muito exposta, e na área do abdômen e púbis.

O profissional explica que a região do púbis tem incomodado muitas pessoas. É que a região fica marcada em calças justas e é um problema muito recorrente tanto para as mulheres quanto para os homens.

Prótese de mama

Na região do colo, a prótese de mama é um dos procedimentos mais realizados no Brasil e no mundo. A retomada da economia e, consequentemente, aumento de encontros presenciais, retomaram a valorização do corpo. Assim, a cirurgia de prótese de mama permite que a mulher se exponha de maneira mais sensual e valorize a feminilidade.

Blefaroplastia

Já na região da face, a blefaroplastia - procedimento para retirar o excesso de pele nos olhos - também está em crescimento pós pandemia. Um dos motivos é o, já citado acima, efeito zoom.

A cirurgia traz um olhar mais leve e descansado. Pode ser realizado na parte de cima ou na parte de baixo e, normalmente, é feita com anestesia local.

Nanolifting

Ainda na região do rosto, o nanolifting associa três técnicas: lipoaspiração na papada, ou seja, retira a gordura, além disso puxa a pele e utiliza o laser para melhorar a qualidade da pele.

O profissional explica que é indicado para quem deseja tratar as gorduras no rosto e papo e pode ser associado com harmonização facial: "Para isso, retira-se a gordura do pescoço e distribui no rosto para deixá-lo mais suave", afirma.

Também é realizado com anestesia local e não necessita longo período de afastamento.

Otoplastia

Outra cirurgia que também teve um aumento pós pandemia foi a de orelha, chamada otoplastia. É indicada para quem tem as orelhas mais proeminentes ou abertas.