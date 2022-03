Entenda a frontoplastia, cirurgia da ex-BBB Thaís para diminuir a testa

A influencer Thaís Braz tirou 2 centímetros de pele de sua testa (foto: Reprodução/Redes sociais)





Apesar de ser usado para reconstrução do cabelo de pacientes que sofreram com queimaduras e tumores na área superior do rosto, a ex-BBB 21 fez a cirurgia por estética e para aumentar a autoestima.

“A pessoa queixa de testa grande e tira o excesso de pele para tentar diminuir a testa para deixar mais proporcional”, explica o cirurgião plástico André Giannini, especialista em transplante capilar.





“Vamos supor que a pele [da testa] tem 10 centímetros e a pessoa quer deixar com 7 centímetros. Então, tira uma faixa de 3 e costura essa pele na linha antes do cabelo”, completa o cirurgião, que é Membro da Associação Brasileira da Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC).

Proporção da testa da influencer que foi retirada na cirurgia (foto: Reprodução Thaís Braz)





Thaís conta que desde a adolescência era bastante insegura com o tamanho de sua testa e a escondia com uma franja. Os comentários maldosos sobre a aparência da influencer aumentaram com a visibilidade que ganhou no reality show.









Apesar do relato da ex- BBB, o médico explica que é um procedimento invasivo e deixa uma cicatriz. “A cirurgia resulta em uma cicatriz, que pode ser abaixo da linha, ou pode alargar ou desenvolver queloide.”





Giannini explica que a frontoplastia é um procedimento antigo, mas “voltou à moda” recentemente.





O pós-operatório é como os de todas as outras cirurgias plásticas: precisa tirar os pontos, tem o tempo de repouso, entre outras orientações médicas. Nos primeiros dias após o procedimento, a influencer apareceu com uma “faixa” na testa em suas redes sociais e eventos públicos.





O cirurgião explica que o uso da faixa é necessário por cerca de 2 semanas.

Estética

A frontoplastia é uma cirurgia somente estética e “ter a testa grande” não provoca malefícios à saúde. Em comparação com a calvície, que é uma doença progressiva que provoca queda capilar, algumas pessoas passam por procedimentos estéticos para “voltar a ter cabelo”.





“Ninguém morre de calvície. A cirurgia pode ser reparadora, já que a pessoa não tinha cabelo. Mas não é uma coisa de saúde”, comenta Giannini.





Ele explica que, como é um procedimento estético, os médicos têm um cuidado em estudar a simetria do rosto do paciente para que fique harmônico após a cirurgia. “O rosto geralmente é dividido em três: têm o terço inferior, o médio e o superior. A testa está no superior. E tem que ter um equilíbrio que é atingido quando há harmonia entre os três terços”, completa.

Pode lavar o cabelo?

Sim! O cirurgião explica que é preciso ter um cuidado e lavar o cabelo na forma que o médico ensina para evitar complicações pós-cirúrgicas.





Shampoos neutros são ideais nesse período.





Agressividade

O cirurgião conta que não faz a frontoplastia por considerá-la “agressiva”. “Fica uma cicatriz aparente ali na linha do cabelo”, comentou sobre a cirurgia. “Se tem outra alternativa, eu não faria uma cicatriz na testa de uma pessoa”, afirmou.





Transplante Capilar

Na opinião de Giannini, o transplante capilar é uma boa solução para substituir o procedimento, já que é menos invasivo, não deixa cicatrizes e a recuperação é mais confortável.





“O transplante é uma redistribuição de pelos. Geralmente, a gente tira da parte da cabeça, da parte posterior. Tem algumas técnicas que você retira e implanta na área que quer, como uma parte calva ou uma cicatriz ou uma área sem pelo”, explica.





Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, o pós-operatório do transplante capilar é “praticamente indolor”, somente dois dias de repouso e não precisa usar a faixa.

Assim como a frontoplastia, o transplante é definitivo e duradoro. Mas, dependendo do caso do paciente, pode ser necessário mais de uma cirurgia para chegar ao resultado final.

Preço

O preço da Frontoplastia varia entre R$ 15 e R$ 20 mil. Já o transplante capilar pode variar de R$ 15 mil a R$ 25 mil, dependendo da extensão da área e dificuldade

