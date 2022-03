'Barbie Humana' já gastou R$ 1 milhão com cirurgias plásticas

A australiana ficou conhecida pelo grande público em 2021 (foto: Reprodução) Tara Jayne McConachy, também conhecida como ‘Barbie Humana' australiana, tem chocado internautas com sua aparência peculiar. Nas redes sociais, a modelo exibe transformações feitas ao longo dos últimos anos, que incluem pelo menos cinco cirurgias para aumentar os seios, seis plásticas no nariz, botox e uma quantidade enorme de preenchimento nos lábios. Ela já gastou mais de 1 milhão de reais para ficar parecida com a boneca.

Ela pode ser vista também na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. “Barbie humana em tamanho real. Você, humano que gosta de transar com bonecas, venha brincar comigo!”, diz a apresentação na página.

Na época, ela disse que não estava se sentindo feliz com as próteses no seio, pois tinham um “efeito ondulado”. Tara queria é que eles fossem preenchidos, procedimento que médicos se recusaram a fazer em nome da saúde física e mental da modelo.