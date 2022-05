Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher alerta para o câncer de mama

Tumor é silencioso e requer atenção (foto: Freepik/Divulgação)

O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher foi criado para conscientizar a sociedade a respeito dos diversos problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres, como o câncer de mama. Em 2020, o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostrou mais de 66 mil novos casos da doença.

Leia também: INCA estima mais 6.500 novos casos de câncer de ovário em 2022

O câncer de mama é um problema de saúde pública importante no Brasil e é o tipo da doença que mais causa a morte de mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, Minas Gerais registrou, em 2020, 5.211 casos diagnosticados e 1.762 óbitos. Em 2020, no auge da pandemia, houve 60% de queda na realização de mamografias só em Minas Gerais.

Em 2021, mesmo tendo registrado aumento no rastreamento da doença, o número de mamografias realizado ainda ficou abaixo do esperado. O levantamento teve como base o número de mamografias realizadas pelos serviços públicos de saúde em todo o Brasil, disponibilizados pelo DATASUS, banco de dados de acesso aberto.

Leia também: Mamografia contrastada: novo exame pode ampliar detecção do câncer de mama

De acordo com Annamaria Massahud, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Minas Gerais, a pandemia agravou um cenário que já caminhava longe do ideal, não só quanto ao diagnóstico precoce como também para o tratamento. Ela explica que no país são muitos os gargalos, que vão desde a falta de mamógrafos, equipamentos inoperantes e falta de profissionais para manuseá-los, passando pela grande dificuldade de acesso das mulheres ao sistema de saúde.

"A estratégia para diminuir a mortalidade pela doença é a detecção precoce, que não é efetiva no Brasil, e a aquisição de tecnologia, que acontece de forma lenta e inadequada dentro do Sistema Único de Saúde, de forma que a taxa de mortes causadas pelo câncer de mama só aumenta no nosso país", salienta o mastologista Henrique Lima Couto.

Sintomas

Os sintomas desse tipo de câncer podem variar, entretanto, eles costumam aparecer somente quando a doença já se encontra em um estágio mais avançado. "Essa patologia é muitas vezes considerada assintomática dado um primeiro momento. Por isso é muito importante que a mulher faça seus exames de prevenção periodicamente", explica o médico.

Leia também: Câncer: o que os brasileiros pensam sobre a doença?

De acordo com o especialista, é durante esses exames que os médicos conseguem fazer o que chamam de detecção secundária, ou seja, quando o diagnóstico é realizado de forma precoce, aumentando as chances de cura e de sobrevida da paciente. "O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo ou massa palpáveis. A secreção sanguinolenta no mamilo, ínguas debaixo do braço e a retração da pele, também são sintomas comuns aos quais a mulher deve se atentar", diz.

A modelo Fernanda Motta percebeu que algo não estava certo durante um banho, quando ela passou a mão no ceio esquerdo. Ela relata que sentiu um carocinho e sabia que aquilo não era normal. A gente tem que desmistificar esse nome tão forte. O câncer é uma doença séria, mas ele tem cura. Principalmente se você tem um diagnóstico precoce. É muito melhor a gente se cuidar e prevenir", declarou a modelo.

O câncer de mama também pode apresentar vários sinais e sintomas, como:

Inchaço de toda ou parte de uma mama (mesmo que não se sinta um nódulo)

Irritação de uma parte da mama

Dor na mama ou mamilo

Inversão do mamilo

Eritema (vermelhidão) na pele

Edema (inchaço) da pele

Caso a mulher apresente qualquer um destes sintomas, ou mesmo que esteja na dúvida, o mastologista afirma que é imprescindível que ela procure a ajuda de um profissional o quanto antes.

"Para tentar evitar esse cenário, é importante que a mulher busque fazer uma prevenção primária, que consiste em mudar o estilo de vida e adotar hábitos saudáveis, como combater o sobrepeso, não fumar, não ingerir álcool de forma abusiva e estar sempre praticando exercícios físicos. Além, claro, de não se esquecer que você precisa cuidar do seu psicológico para ter um emocional equilibrado", finaliza Henrique.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.