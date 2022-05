Rastreamento do câncer de mama continua abaixo do nível pré-pandemia em MG

Sociedade Brasileira de mastologia vai realizar um evento em Minas Gerais sobre políticas públicas (foto: Freepik/Divulgação)

Considerado um exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a mamografia há muito tempo é motivo de preocupação dos mastologistas e pesquisadores da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em todo o Brasil. Em Minas Gerais não é diferente. Levantamento atualizado da entidade revela que Minas Gerais, assim como o restante do país, permanece historicamente abaixo dos 70% de cobertura populacional do exame - índice mínimo indicado pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, durante a pandemia de COVID-19, o rastreamento está ainda mais deficitário.

No estado mineiro, em 2020, no auge da pandemia, a redução da realização da mamografia beirou os 60% e, embora tenha melhorado em 2021, o rastreamento pelo exame ficou ainda 23% abaixo do período pré-pandemia. Outro dado preocupante é quea ausência das mulheres nos hospitais foi notória, como agravante de que muitas pacientes já diagnosticadas interromperam o tratamento, algo de extrema preocupação para os mastologistas. O levantamento teve como base o número de mamografias realizadas pelos serviços públicos de saúde em todo o Brasil, disponibilizados pelo DATASUS, banco de dados de acesso aberto.

Leia também: BH lidera ranking com maior número de mulheres diagnósticadas com depressão

De acordo com Annamaria Massahud, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Minas Gerais, a pandemia agravou um cenário que já caminhava longe do ideal, não só quanto ao diagnóstico precoce como também para o tratamento. Ela explica que no país são muitos os gargalos, que vão desde a falta de mamógrafos, equipamentos inoperantes e falta de profissionais para manuseá-los, passando pela grande dificuldade de acesso das mulheres ao sistema de saúde.



"Esses novos números revelam que, aqui em Minas, é preciso potencializar a jornada da paciente, ou seja, é necessário informarmos com maior clareza os caminhos a serem percorridos por cada uma, otimizando o fluxo e minimizando a espera de pacientes nas diversas etapas do diagnóstico e do tratamento", afirma a mastologista. Segundo a especialista, o câncer não espera, porque quanto antes identificado o tumor de mama, maiores são as chances de cura e controle da doença.

A médica ressalta que em 2020 ocorreram 1.762 mortes de mulheres em Minas Gerais por neoplasia da mama, sendo a primeira causa de morte por câncer no sexo feminino no estado. Para cada ano do triênio 2020-2022, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima a ocorrência de 8.250 novos casos em Minas. "Precisamos de melhorias desde a prevenção, passando pelo atendimento e chegando ao tratamento em todas as suas etapas", alerta a médica.

Leia também: 'Era câncer' mulher viraliza ao descobrir doença por mancha na unha

Pensando nisso, a Regional Mineira da SBM promove, na próxima semana, em parceria com a Roche, o Fórum de Políticas Públicas de Câncer de Mama, que reunirá especialistas da área médica, membros da sociedade civil e representantes dos órgãos governamentais, com destaque para o Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti Vitor, além de representantes da Defensoria Pública. "O objetivo é discutirmos, ouvirmos opiniões e sugestões dos diversos atores para evoluirmos em políticas públicas mais eficazes e que possam, efetivamente, trazer benefícios para a população na prevenção e na luta contra o câncer de mama", conclui Annamaria Massahud.

Serviço:

Evento: Fórum de Políticas Públicas de Câncer de Mama Dia: 24 de maio

Hora: 14 às 18h

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Av. João Pinheiro, 161 - Centro, Belo Horizonte

Transmissão pelo YouTube

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.