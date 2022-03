'Era câncer': mulher viraliza ao descobrir doença por mancha na unha

Estatisticamente, esse tipo de tumor corresponde a apenas 0,7% a 3,5% dos casos de melanoma (foto: @invrfoundwaldo/TikTok/Reprodução)

A usuária do Tik Tok, Maria Sylvia viralizou ao contar como descobriu um câncer raro na unha. Em um vídeo, postado em 15 de março, ela compartilhou a foto do polegar direito com a legenda "Tive isso por dez anos achando que era uma linha legal na minha unha, era câncer". A imagem alcançou 15,9 milhões de pessoas na rede social e está acompanhada do texto "eu queria estar brincando, mas tenho algumas fotos ótimas".



Câncer de pele muito raro



Nos dias que se seguiram, Maria contou como recebeu o diagnóstico e compartilhou alguns momentos do tratamento. Ela tem um caso raro de câncer de pele, chamado melanoma subungueal, que é quando o tumor se instala embaixo de uma das unhas. Estatisticamente, ele corresponde a apenas 0,7% a 3,5% dos casos de melanoma. Foi o que a estadunidense comentou no vídeo.

"Muitos de vocês estão em pânico, mas provavelmente não há motivos para entrar em pânico. Essa foi a primeira foto em que notei (a alteração na unha), é de 2012. Você pode ver aquela linha se formando ali. Basicamente, (a mancha) se desenvolveu ao longo de um ano. Eu era atleta, então fazia exames físicos todo ano e via médicos o tempo todo. Ninguém havia notado até que um dia um médico notou. Isso foi, provavelmente, em 2014", contou no segundo relato.









A TikToker ressalta que esse é um câncer muito raro e, por isso mesmo, acaba sendo difícil de identificar. Segundo ela, os médios olharam e disseram que não era nada preocupante. Recomendaram apenas que ela ficasse de olho na mancha e que procurasse ajuda caso notasse alguma alteração ou se a pinta crescesse. "Eu não tive nenhum problema, não tinha dor, então apenas fiquei de olho. Fiz uma biópsia porque um amigo me pressionou bastante para fazer. Era fim de janeiro e descobri que se tratava de um caso de melanoma subungueal", narrou.





Manchas nas unhas das mãos e pés



Ao longo de toda a história, Maria fez questão de tranquilizar a audiência. "É um caso bem atípico da família dos melanomas. Eles normalmente aparecem nas plantas dos pés, na palma das mãos, mas eles podem aparecer em outros lugares. Quando a maioria das pessoas têm manchas como a que eu tive, na internet, normalmente está relacionado a impacto que causam hematomas nas mãos. Para alguns, infelizmente, como eu, é melanoma. É muito raro", disse.





Novamente, todas as estatísticas estavam a favor dela. Esse tipo de câncer é mais comum em pessoas negras ou asiáticas, com idades que variam de 50 a 70 anos e com maior ocorrência nas unhas dos pés que das mãos. Todas as características diferentes do caso da TikToker. "Aconselho que você veja um médico, mas esse é um câncer muito raro, especialmente para o meu perfil demográfico. Provavelmente não é nada, mas não tem problema ver um médico", reforçou.





É muito mais comum que esse tipo de mancha seja causada por um hematoma após uma batida nos móveis, por exemplo, ou por infecções fúngicas, como aquelas transmitidas em piscinas.





Cirurgia para o melanoma subungeal



Apesar de tudo, a jovem se considera uma pessoa de muita sorte. Nesta quarta-feira (30/3) ela postou atualizações sobre o procedimento de retirada do tumor. "No meu caso, a opção foi por cirurgia. Eles tiraram uma parte da minha pele, quase toda a área da minha unha", contou.





Como não havia tecido comprometido em outras áreas, ela pode receber um enxerto da própria pele na área do dedão, para cobrir o buraco deixado pela área que estava com câncer, que foi removida. "Está tudo bem, eu sou super sortuda e muito grata", comemorou. A doação foi retirada de um pedaço do antebraço e colocada no topo do polegar.