Esteio do rosto, pescoço também demanda cuidados

Desde 2019, a expressão skincare (“cuidados com a pele” na tradução literal para o português) e termos relacionados a ela vêm crescendo nas pesquisas feitas em sites na internet. Relatórios do Google sobre tendências, liberados no fim do ano passado, mostram que as buscas pelos cuidados com a pele ultrapassaram o tema da maquiagem. Entre as novidades do setor, uma área que pode ser esquecida, mas tem grande importância, é a atenção com o pescoço.

A dermatologista Clarissa Borges, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia e sócia da Clínica Harmonie, explica que se trata de uma área quase tão exposta quanto o rosto e as mãos. A extensão da face também merece e precisa de cuidados, tanto quanto o restante do corpo. Responsável pela mobilidade da cabeça, o pescoço é uma região formada por muitos músculos e a pele mais fina. Em consequência dessa característica, deve estar sintonizada com a movimentação do órgão.A dermatologista Clarissa Borges, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia e sócia da Clínica Harmonie, explica que se trata de uma área quase tão exposta quanto o rosto e as mãos.

O pescoço conta com uma quantidade menor de glândulas sebáceas, o que faz com que tenha uma capacidade menor de lubrificação. Dessa forma, ele é mais suscetível ao ressecamento da pele e à flacidez. “Mesmo assim, normalmente, é deixado de lado, ainda que seja uma das primeiras áreas que dão sinais de flacidez e envelhecimento precoce”, observa Clarissa Borges.

Essas características da pele do pescoço e a repetição de movimentos a deixam mais propícia ao aparecimento de linhas de expressão finas, segundo a especialista em cuidados com a pele Kika Chammas, fundadora da Dermare.



“Quando uma pessoa fica muito tempo na mesma posição, como com a cabeça inclinada para baixo, também podem surgir marcas. Estudos mostram pessoas jovens com linhas de expressão no pescoço que antes não existiam e que foram afetadas pelo uso constante de celular e computador”, acrescenta.

Entre os principais incômodos que podem surgir estão rugas, manchas e flacidez excessiva. A flacidez pode surgir como resultado do estresse e tensão diários a que o pescoço fica exposto. Ele se torna também mais vulnerável ao surgimento de linhas de expressão.





Elasticidade A diminuição na elasticidade da pele, provocada tanto pelo envelhecimento natural quanto exacerbada por maus hábitos, como falta de hidratação, e a exposição solar sem proteção, são alguns dos riscos aos quais a região está mais suscetível. O tratamento mais comum e indicado para o pescoço consiste no uso dos mesmos produtos aplicados no rosto.

É como uma aposta na continuidade dos cuidados sobre a área do pescoço e que devem se estender ao colo. Sabonetes recomendados e a água micelar são grandes aliados na limpeza da região, removendo resíduos de poluição e maquiagem.



A dermatologista Clarissa Borges recomenda àqueles que se propõem a um cuidado adicional o investimento em produtos de limpeza com menos de 10% de sabonete em sua composição e pH ajustado entre 5,5 e 7 pontos. Ela diz que são medidas ideais para pessoas com pele fina, sensível e com tendência a ressecamento.

Para a proteção contra possíveis agressões do meio ambiente, ela destaca a aplicação de protetores solares e antioxidantes. A hidratação diária, feita antes de dormir, garante mais elasticidade e saúde à pele da região. Com movimentos ascendentes e trabalhando contra a gravidade, o produto pode ser aplicado com massagem suave, capaz de reduzir a tensão do dia.

A dermatologista acrescenta que o melhor momento para os cuidados com o pescoço é o período após o banho, quando a pele fica mais propensa à absorção dos nutrientes do produto, ajudando a melhorar a qualidade da barreira cutânea para enfrentar as agressões externas do dia a dia.





Precaução O melhor caminho para manter o pescoço bem cuidado é sempre a prevenção, mas existem soluções quando as linhas de expressão já apareceram. “A dica é apostar num tratamento que combata a flacidez nessa região, já que esse problema é o responsável pela formação das linhas no pescoço e colo”, ensina Clarissa Borges.

Fórmulas ricas em Pro-Xylane, Retinol, arginina e matrixyl, substâncias com ação volumizadora e densificadora, permitem a melhora da firmeza e elasticidade da pele nessa região, bem como tratamentos realizados em consultório, a exemplo de lasers, bioestimuladores, ultrassom microfocado e skinboosters (procedimento que usa o ácido hialurônico e vitaminas para hidratação profunda da pele).