Outubro Rosa: veja onde fazer mamografia gratuita em Minas Gerais

Mamografia anual é recomendada para mulheres acima dos 50 anos (foto: Reprodução) Outubro é o mês das campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A principal forma de prevenir, é com a relização de mamografias anuais, com objetivo de rastrear possíveis indícios de câncer logo no início da doença.

"A gente sempre bate na mesma tecla, do diagnóstico precoce ser de extrema importância. Nosso objetivo é diagnosticar precocemente essa doença, porque ela atinge um número muito grande de mulheres no mundo inteiro e se é diagnosticada de antemão, terá um tratamento menos agressivo, com cirurgias menos mutilantes e menores. O tratamento complementar com quimioterapia e radioterapia são cada vez menores e tudo acontece de uma forma que agrida menos a paciente", explica a mastologista.





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2020, foram 66.280 novos casos no Brasil, sendo 8.250 diagnosticados em Minas Gerais.

Algumas alterações no corpo da mulher podem ser notadas com uma atitude diária, conhecida por 'autoexame'. Veja alguns sintomas que podem ser encontrados nas mamas:

Aparecimento de nódulos

Edemas ou alterações na pele da mama

Mamilos invertidos

Secreção na ponta do mamilo

"Essas são algumas alterações que a própria mulher pode encontrar no autoexame. Ele pode ser feito durante o banho, por exemplo", diz a mastologista.

Veja como realizar o autoexame:

Autoexame de mama (foto: Arte: Soraia Piva/EM/ D.A Press)

Algumas instituições 'abraçam' a causa e oferecem mamografias gratuitas neste mês. Confira:

Hospital da Baleia:

Como parte das ações de Outubro Rosa, o Hospital da Baleia disponibiliza 1.000 mamografias gratuitas para mulheres entre 50 e 69 anos. Os exames serão realizados por ordem de agendamento e para ser atendida a paciente precisa ter o pedido médico do exame, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), ser residente em Belo Horizonte e não ter realizado mamografia nos últimos 12 meses.

Idade: mulheres entre 50 e 69 anos

Telefone para agendamento: (31) 3489-1650/1669, WhatsApp (31) 99346-0349, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.

A marcação também pode ser feita nos postos de saúde de BH.





Sesc MG

O Serviço Social do Comércio (Sesc- MG) está oferecendo mamografias gratuitas no Sesc Centro de Excelência em Saúde. Sem necessidade de pedido médico.

Idade: mulheres entre 50 e 69 anos. Para as demais faixas etárias, é necessário apresentar a indicação do médico para o exame.

Telefone para agendamento: (31)3270-8100

Endereço: Rua Viana do Castelo, 645, São Francisco - Belo Horizonte





Instituto Mário Penna

Em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, o Mário Penna está oferecendo 2.000 mamografias gratuitas para mulheres que têm acima de 50 anos, que não fizeram o exame preventivo nos últimos 12 meses.





Idade: mulheres acima de 50 anos

Telefone para agendamento: (31) 3349-1212, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; e aos sábados, das 7h às 18h.





Prefeitura de Contagem

A Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferece mamografias pelo SUS, por meio de credenciamento com duas clínicas particulares e os exames são realizados conforme a demanda de solicitação e agendamento padronizado pelo município.





O exame é realizado em mulheres entre 50 e 60 anos, com pedido realizado por médico ou enfermeiro das Unidades Básicas de Saúde. A mamografia de rastreamento é agendada pela própria UBS, enquanto as mamografias diagnósticas são agendadas no Complexo Regulador.





Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC)- Itabira

Em parceria com a Prefeitura de Itabira, o HMCC vai disponibilizar 300 mamografias durante o mês. A ação, no entanto, acontece até o mês de dezembro, com disponibilidade de oferta de mais exames, chegando a 900 mamografias até o final do ano.

As mamografias devem ser agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município.





*Estagiária sob supervisão