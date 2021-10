Araxá amplia exames gratuitos de Papanicolau durante o Outubro Rosa

TO

Neste ano, além das mamografias, a Campanha Outubro Rosa em Araxá intensificará exames de Papanicolau (foto: Imagem ilustrativa - Chokniti Khongchum/Pixabay ) No mês de combate ao câncer de mama, durante a Campanha Outubro Rosa, Araxá ampliará também o número dos exames citopatológicos do colo de útero, popularmente conhecido como teste de Papanicolau. A programação gratuita seguirá com mamografias, palestras, orientações de sala de espera, realização de atividades de promoção à saúde e distribuição de brindes nas unidades setoriais e Estratégias de Saúde da Família (ESF's).

Confira a programação completa abaixo!

Papanicolau

O Papanicolau é indicado a todas as mulheres que já iniciaram a vida sexual. A prefeitura passará a ofertar o exame gratuitamente também aos sábados, para alcançar mulheres que têm uma rotina corrida no meio da semana.

Fique de olho no calendário (no último sábado do mês, dia 30, não será realizado o exame):

Dia 9 – ESF Urciano Lemos

Dia 16 – Unioeste

Dia 23 – ESF São Pedro e ESF João Ribeiro

Para realizá-lo, é preciso esperar pelo menos 10 dias após o fim da menstruação, não ter tido relações sexuais nas 24h que antecedem o exame e comparecer em uma das unidades com documento de identidade em mãos.

"Também teremos unidades que irão estender o horário de funcionamento. Tudo foi pensado para que mais mulheres possam ter a condição de realizar esse exame que é tão importante para diagnóstico precoce da doença", reforça a coordenadora da Saúde da Mulher em Araxá, Marta Aparecida Alves.

Mamografia

A sala de mamografia, na Unisa, fará os agendamentos exclusivamente de forma virtual, toda terça-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, por meio do WhatsApp (34) 9 9257-0871.

Para marcar o exame, a paciente deve enviar foto do CPF, RG, comprovante de residência, cartão SUS e a solicitação do exame de mamografia feita por um médico ou enfermeiro.

A mamografia é indicada a todas as mulheres a partir dos 40 anos, e a mulheres com menos de 40 que têm casos de câncer na família ou apresentam alguma irregularidade ao redor da mama.

Números do câncer entre as mulheres

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que neste ano sejam diagnosticados cerca de 16 mil novos casos de câncer de colo do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres. Este é o terceiro tipo de câncer mais comum no sexo feminino.

Já o câncer de mama é o segundo mais frequente, ficando atrás apenas do câncer de pele. Em 2021, o Inca estima que ocorrerão 66.280 casos novos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.

O médico ginecologista e obstetra Rubens Assunção de Oliveira alerta que a detecção precoce melhora as chances de sucesso do tratamento e impede que as alterações precoces das células, tanto do colo do útero quanto da mama, se tornem cancerígenas.

“O diagnóstico precoce reduz expressivamente as chances de a doença evoluir e garante um tratamento mais eficaz. Hoje, com a tecnologia avançada na medicina, o tratamento logo no estágio inicial da doença é eficaz para a cura”, afirma Rubens.

Programação em Araxá

ESF São Pedro

- Todas as terças-feiras

13h - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau), orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero e informações sobre a importância da realização anual dos exames;

- Dia 23/10 (sábado)

8h - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau), orientações sobre prevenção do câncer de mama e informações sobre a importância da realização anual dos exames;

Palestra com profissionais tratando do tema relacionado ao mês de outubro.

ESF Vila Estância

- Todas as terças, quintas e sextas feiras do mês de outubro, um médico estará na unidade para solicitação de exames de mamografia para o público-alvo com atendimento Extra agenda.

- Nos dias 8, 15 e 19 de outubro serão abordados na sala de espera temas relativos ao Outubro Rosa.

- Dia 14/10 (quinta-feira)

Dia D – atendimento médico em agenda programada somente para mulheres às 13h. O agendamento das consultas será feito previamente pelos agentes comunitários de saúde (ACS’s), para fins de prevenção à saúde da mulher.

A Estratégia de Saúde fará abordagem em sala de espera do tema prevenção ao câncer de mama e colo de útero, com solicitação do exame de mamografia para todas as mulheres presentes na faixa etária de 50 a 69 anos.

- Em parceria com a Unileste

Coleta de exame preventivo do colo do útero nos dias 6 e 8 de outubro. O agendamento deverá ser realizado com a enfermeira Tatiane, responsável pela unidade.

ESF Abolição

- 14/10 (quinta-feira)

8h - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero e informações sobre a importância da realização anual dos exames.

ESF João Ribeiro

- 6/10 (quarta-feira)

13h - Capacitação com os profissionais tratando do tema Outubro Rosa com a médica Idalina Aline;

- 8/10 (sexta-feira)

8h - Ação na rua com tema do Outubro Rosa.

- 15/10 (sexta-feira)

13h30 - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e informações sobre a importância da realização anual dos exames;

- 23/10 (sábado)

7h30 - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero e informações sobre a importância da realização anual dos exames.

ESF Urciano Lemos

- Todas as quintas-feiras

13h - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero e informações sobre a importância da realização anual dos exames;

- 9/10 (sábado)

8h - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e informações sobre a importância da realização anual dos exames;

Unisse

- Todas as quartas-feiras

13h - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero e informações sobre a importância da realização anual dos exames; solicitação de mamografia.

- 20/10 (quarta-feira)

08h30 - Palestra com Patrícia Nassif – psicóloga falando sobre tema relacionado ao Outubro Rosa.

Uninorte

- 22/10 (sexta-feira)

9h às 16h - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero e informações sobre a importância da realização anual dos exames; solicitação de mamografia.

- Alongamento com fisioterapeutas nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h, durante todo o mês de outubro.

Unioeste

- Dia 16/10 (sábado)

Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau); Palestras com profissionais sobre autoexame das mamas; Sorteio de brindes; Lanche.

- Dia 28/10 (quinta feira)

Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau); Palestra com profissionais com temas voltados à saúde da mulher.

ESF Ana Pinto de Almeida

- Programação para todo o mês (de segunda a sexta-feira).

Palestra com tema saúde da mulher e prevenção do câncer de mama e colo de útero; sorteio de brindes; lanche; painel temático e coleta de exames preventivos.

Uninordeste

- 13/10 e 20/10 (quarta-feira)

7h - Sala de espera tratando do tema a importância do conhecimento do corpo e sinais e sintomas de alerta para o câncer de mama; ISTs e métodos contraceptivos;

13h - Sala de espera tratando do tema a importância do conhecimento do corpo e sinais e sintomas de alerta para o câncer de mama; ISTs e métodos contraceptivos;

- 27/10 (quarta-feira)

7h30 - Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero e informações sobre a importância da realização anual dos exames.